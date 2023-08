6 stars du football universitaire prêtes à augmenter leur stock de repêchage de la NFL en 2023

Rob Rang Analyste du repêchage de la NFL

Il semble évident que chaque joueur de football universitaire espère profiter d’une saison 2023 saine et productive et augmenter son stock avant le repêchage de la NFL du printemps prochain. Mais pour certains joueurs, cette année est encore plus importante que d’autres.

Il y a un an, les futurs choix du Top 5 Anthony Richardson et Devon Witherspoon auraient très bien pu mettre en valeur cette liste. Un an plus tôt, il aurait pu s’agir de la sélection n°1 au classement général Travon Walker ou Kenny Pickett.

Comme eux, chacun des prospects listés ci-dessous a déjà fait bonne impression auprès des recruteurs. Tous entrent dans l’année en tant qu’espoirs légitimes de repêchage. Mais l’opportunité existe pour bien plus encore.

Que ce soit en raison de blessures antérieures, d’une carte de profondeur encombrée ou simplement de la lumière des projecteurs ailleurs, ces espoirs abordent cette saison avec beaucoup à gagner, y compris une chance de se frayer un chemin vers une considération de premier tour.

Came montanteQB, Utah: Comme nous l’avons vu ces dernières années avec l’ascension soudaine de Joe Burrow, Mac Jones, Zach Wilson et Trey Lance (entre autres), une saison dominante peut faire battre le pouls des dépisteurs de la NFL et conduire à une augmentation spectaculaire du nombre de jours de repêchage pour ce joueur. Rising a subi une déchirure du LCA lors de la défaite de l’Utah au Rose Bowl contre Penn State le jour de l’An, menaçant sa préparation pour le début de la saison de football universitaire 2023. Bien que l’optimisme soit grand quant à son rétablissement complet – et peut-être même à son match d’ouverture de la saison des Utes contre la Floride – Rising a été volontairement laissé de côté dans mon récent article identifiant les meilleurs espoirs de quart-arrière de cette année en raison de l’incertitude concernant sa disponibilité.

Cependant, s’il parvenait à rassurer les éclaireurs sur sa santé, le signaleur sérieux pourrait être à la hauteur de son nom de famille en progressant régulièrement dans les comités de sélection. Il aura 25 ans avant de prendre son premier cliché dans la NFL, et il a maintenant subi des interventions chirurgicales majeures au genou et à l’épaule. Mais Rising a également fait preuve d’une rare ténacité pour le poste, ainsi que de beaucoup de bras, de mobilité et de motivation pour guider l’Utah vers des titres Pac-12 consécutifs. Après avoir initialement signé avec les Texas Longhorns en tant que célèbre recrue quatre étoiles de Ventura, en Californie, Rising a débuté 25 matchs depuis son transfert dans l’Utah. Il entre dans la campagne 2023 avec un taux de réussite de 64,1 %, avec 46 touchés contre seulement 14 interceptions dans une attaque de style professionnel.

Bien qu’ils aient des styles de jeu très différents, Rising pourrait suivre un chemin similaire à celui des pros, comme celui de la star de l’année dernière Hendon Hooker, qui, après un transfert de Virginia Tech et des blessures importantes, est devenu candidat au trophée Heisman pour le Tennessee ce passé. saison. Hooker a fini par rejoindre les Lions de Détroit au 68e rang du repêchage de 2023.

Sion Tupuola-FetuiDE, Washington: Comme Rising susmentionné, Tupuola-Fetui est déjà bien connu dans la communauté des scouts après avoir enregistré sept sacs et trois échappés forcés en tête du Pac-12. en seulement trois matchs pendant la saison 2020 raccourcie par la COVID. Cependant, après avoir raté pratiquement toute l’année 2021 en raison d’une intervention chirurgicale pour réparer un tendon d’Achille déchiré et avoir affiché des chiffres relativement médiocres l’année dernière (28 plaqués, dont 4,5 sacs et un échappé forcé), le senior pourrait être prêt pour une campagne massive.

Le fait qu’il ne soit plus l’objectif principal de l’opposition aux schémas de blocage offensifs contribue à la cause de ZTF. Cet honneur est détenu par le junior Bralen Trice, dont le mélange de taille, de vitesse et de puissance a généré neuf sacs lors de sa propre campagne d’évasion il y a un an. Trice mérite de nombreuses comparaisons avec l’ancien Husky Joe Tryon Shoyinka, un choix de première ronde des Buccaneers de Tampa Bay en 2021. Le monstre à deux têtes au passeur pourrait afficher des chiffres semblables à ceux d’un jeu vidéo alors que les adversaires sont obligés de passer tôt et souvent dans l’espoir de suivre Michael Penix Jr. et l’offensive de haut vol de Washington.

Fadil DiggsDE, Texas A&M: Ce n’est pas souvent que les joueurs réalisent leurs meilleures performances en carrière sur la route à Tuscaloosa, mais c’est exactement ce que Diggs a fait lors d’une défaite serrée contre l’Alabama il y a un an. Diggs a réussi six plaqués – dont trois pour défaite – deux sacs et deux échappés forcés pour s’ancrer fermement dans l’esprit des éclaireurs de la NFL. Malheureusement, des blessures tenaces l’ont cloué au sol peu de temps après, privant les Aggies de leur meilleur passeur et capitaine d’équipe après huit matchs. L’équipe de Jimbo Fisher semble cependant prête pour une campagne de rebond en 2023, avec Diggs et l’une des lignes défensives les plus talentueuses du pays en tête.

À 6 pieds 5 pouces et 260 livres, l’ancienne recrue quatre étoiles du New Jersey ressemble certainement à un futur choix de repêchage de début de ronde. Le porteur de ballon aux larges épaules et aux bras longs a la masse nécessaire pour tenir le coup au point d’attaque et abattre les porteurs de ballon qui seraient hors de portée de la plupart des défenseurs. Ce sont cependant l’agilité d’éclatement, de courbure et latérale qu’il possède qui intrigue le plus les éclaireurs. Diggs n’a que quatre sacs au cours de ses trois premières années à College Station. Ne soyez pas surpris quand il doublera ce total cet automne et deviendra l’un des noms les plus en vogue parmi les Edge Rushers avant le repêchage 2024 de la NFL.

Tim Smith,DT, Alabama: En parlant de l’Alabama et des espoirs qui en ont l’air, il fallait savoir que le même programme qui alignait l’équipe la plus talentueuse de l’histoire du football universitaire se rechargerait malgré le fait de voir Bryce Young, Will Anderson et Jahmyr Gibbs rejoindre 10 autres anciens coéquipiers de Crimson Tide dans le Top 12. Choix de repêchage de la NFL depuis 2019.

Smith a peut-être un nom à consonance ordinaire, et à cette époque de monteurs de lignes gargantuesques, son cadre de 6 pieds 4 pouces et 302 livres peut même sembler relativement piéton. Et avec seulement 20 plaqués, dont deux pour perte et un seul sack, Smith n’a pas la production sur le terrain pour attirer beaucoup d’attention médiatique.

Mais Smith a un cadre sculpté de manière unique pour un poids de 300 livres et même en tant que titulaire il y a un an, il s’est déjà imposé comme plus précieux pour la défense de Tide que ses statistiques ne le laisseraient paraître. Il est un bloc de granit virtuel au point d’attaque, offrant un style similaire à celui de l’ancien coureur de l’Alabama, Daron Payne, qui, malgré son départ précoce pour la NFL avec seulement trois sacs en carrière, a fini par être sélectionné 13e au classement général par Washington en 2018 et remportant son premier Pro Bowl l’année dernière.

KeAndre Lambert-SmithWR, État de Penn: Lambert-Smith est un pur speedster qui pourrait être le plus grand bénéficiaire d’une attaque de Penn State cherchant à attaquer davantage sur le terrain en 2023. Lambert-Smith a flashé il y a un an – marquant quatre touchés, un sommet en carrière, dont un record du Rose Bowl de 88 verges. . Mais cela pourrait n’être qu’un aperçu de choses bien plus importantes à venir si l’ancien quart-arrière cinq étoiles Drew Allar était l’homme que l’entraîneur-chef James Franklin et les fidèles des Nittany Lions pensent qu’il est.

Lambert-Smith a signé avec Penn State en tant que recrue quatre étoiles très vantée de Norfolk, en Virginie, et semblait sur la bonne voie vers la célébrité lorsqu’il a commencé les 13 matchs un an plus tard, captant 34 passes pour 521 verges et trois scores opposés à l’avenir. choix de première ronde Jahan Dotson. Plutôt que de monter à la première place après le départ de Dotson pour les Commanders de Washington, Lambert-Smith est tombé à huit départs en 2022 et n’a réalisé « que » 24 attrapés pour 389 verges.

Le 6 pieds 1 pouce et 188 livres possède une vitesse légitime de 4,4 et, comme un vrai Nittany Lion, il sort rapidement de ses pauses, montrant bien plus de compétences en course à pied que ne le suggère sa réputation de menace profonde. Il vient également des lignées de la NFL, puisque son oncle, Kam Chancellor, a joué un rôle de premier plan en matière de sécurité et a été un membre clé de la célèbre Legion of Boom de Seattle.

TJ TampaCB, État de l’Iowa: En ce qui concerne les arrières défensifs dominants, les dépisteurs sont impatients de voir ce que Tampa peut faire en 2023 maintenant qu’il couvrira sans l’aide de Will McDonald IV, qui harcèle désormais les quarts des Jets de New York. L’année dernière, le prototype de Tampa a excellé lors de sa première saison complète en tant que demi de coin partant, remportant les honneurs de la deuxième équipe All-Big 12 en compilant neuf passes décisives et en enregistrant un sommet en carrière de 40 plaqués, ainsi qu’une interception et un échappé forcé clé à la ligne des 1 yards contre son rival Iowa. Bien sûr, couvrir le terrain est beaucoup plus difficile sans une course de passes dominante, ce que McDonald a fourni il y a un an.

Comme les récents meilleurs choix Sauce Gardner et Joey Porter, Jr., le Tampa de 6 pieds 2 pouces et 200 livres – à juste titre originaire de Floride – utilise sa longueur pour rassembler les receveurs sur la ligne de mêlée, tout en bénéficiant également de l’agilité et de l’accélération. obligé de courir avec eux sur le terrain. Ses bras longs et ses mains actives fonctionnent comme des essuie-glaces contre son adversaire, sauf qu’ils obscurcissent la vision des récepteurs plutôt que de la clarifier.

Rob Rang est un analyste du repêchage de la NFL pour FOX Sports. Il couvre le repêchage de la NFL depuis plus de 20 ans, travaillant notamment chez FOX, Sports Illustrated, CBSSports.com, USA Today, Yahoo, NFL.com et NFLDraftScout.com. Il travaille également comme dépisteur pour les Lions de la Colombie-Britannique de la Ligue canadienne de football. Suivez-le sur Twitter @RobRang.

