6 spectacles incontournables lors de Condo London 2024

Déborah Ségun, De nouvelles perspectives, 2022. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et The Breeder.

De retour à Londres pour la première fois depuis 2020, Condo London 2024 accueillera 50 galeries réparties sur 23 espaces du 20 janvier au 17 février. Fondée pour la première fois en 2016, et avec des itérations dans des centres comme New York et São Paulo, Condo se concentre sur la promotion d’un esprit d’unité et d’échange créatif, où des galeries du monde entier se réunissent.

Victor Bengtsson et Vica Pacheco

En complément des œuvres de Bengtsson, la présentation de Pacheco « ANIMACY OR A BREATH MANIFEST » explore la synergie des formes d’art anciennes et contemporaines à travers une pièce de performance. Au cœur du travail sonore et de mouvement de Pacheco se trouvent ses « récipients sifflants », inspirés des traditions précolombiennes. Pendant la performance, Pacheco souffle dans ces récipients, créant un paysage sonore qui résonne dans l’espace de la galerie.

La Public Gallery accueille PEANA, basée au Mexique, pour associer les œuvres du peintre danois Victor Bengtsson et de l’artiste de performance Vica Pacheco, présentées respectivement par les deux galeries. L’exposition de Bengtsson, intitulée « Når den hvide rod rejser sig / Quand la racine blanche se lève », fusionne mythe et modernité à travers la peinture à l’huile et la feuille d’or sur toile de jute, inspirée de la mythologie grecque et du folklore scandinave.

Art Moderne, hébergeant la Galerie Artbeat Nika Kutateladze

Nika Kutateladze, Sans titre, 2023. Photo de Michael Brzezinski. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et Modern Art, Londres et Gallery Artbeat, Tbilissi.

Modern Art, en collaboration avec la galerie Artbeat de Tbilissi, présentera les peintures de Nika Kutateladze qui explorent la vie rurale de sa Géorgie natale. Dans « Ils sont nés ensemble, ils mourront ensemble », Kutateladze s’appuie sur ses expériences de vie dans une région montagneuse isolée, et en particulier sur son isolement. L’artiste utilise des matériaux traditionnels comme l’huile sur bois broyé pour mettre en avant les aspects bruts et naturels de son expérience. L’exposition créera également une installation immersive dans l’espace en utilisant des matériaux provenant des chantiers de construction géorgiens comme couche supplémentaire au récit de Kutateladze.

Déborah Ségun, Empathique, 2022. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et The Breeder.

Ekene Stanley Emecheta, Derrière les rideaux 2022. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et The Breeder.

Aux côtés de ces deux artistes, The Sunday Painter présentera les œuvres de l’artiste londonien Zearo, et Kendall Koppe de Glasgow exposera les œuvres de Laura Aldridge.

Pendant ce temps, les toiles de Segun sont ornées d’images de femmes noires représentées dans divers états de repos, de contemplation et d’action, souvent sur fond de couleurs vives et de motifs audacieux. Les personnages des peintures de Segun, comme Ma source de joie (2023), portrait d’une femme aux yeux fermés soulevant une plante d’intérieur, respire la confiance et la grâce.

Au Sunday Painter, la galerie basée à Athènes The Breeder présentera les œuvres d’Ekene Stanley Emecheta et Deborah Segun. Les peintures d’Emecheta utilisent une approche unique du portrait, où la couleur de la peau du protagoniste est intentionnellement obscurcie, redirigeant l’attention vers sa posture, son expression faciale et son environnement. Cette technique met le spectateur au défi d’interagir avec le sujet à un niveau plus profond. Les personnages d’Emecheta, vus derrière des voiles bleus dans Derrière les rideaux (2022), s’inscrivent souvent dans des contextes minimalistes ou riches en symboles pour raconter des histoires d’identité, de patrimoine et d’expérience personnelle.

Union Pacific, hébergeant Sans Titre et Misako & Rosen Martin Aagaard Haansen, Kazuyuki Takezaki et Tanja Nis-Hansen

Tanja Nis-Hansen, Femme montant et descendant une montagne 2021. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et Sans Titre.

Les peintures en couches de Haansen, comme le double paysage Sourire matinal trouble (2023), évoquent des strates géologiques, mélangeant des formes et des espaces organiques dans des scènes contemplatives et flétries, tandis que les peintures de Nis-Hansen examinent la forme féminine dans des contextes contemporains abordant les thèmes de l’anxiété, de la maladie et des attentes sociétales. Elle intègre parfois la forme ou les visages féminins dans l’environnement, comme le visage hurlant à flanc de montagne représenté dans Femme montant et descendant une montagne (2021). Pendant ce temps, les peintures de paysages montagneux de Takezaki traduisent les expériences de la nature en voyages sensoriels.

Union Pacific accueille la galerie parisienne San Titre et la galerie tokyoïte Misako & Rosen pour exposer les œuvres de Martin Aagaard Haansen, Kazuyuki Takezaki et Tanja Nis-Hansen, chacune présentant des œuvres liant l’existence humaine à nos interactions avec l’environnement.

CARLOS/ISHIKAWA expose quant à lui une présentation des nouvelles œuvres de Libasse Ka, une jeune artiste aux racines sénégalaises et belges. Les peintures abstraites de Ka s’inspirent d’un large éventail d’influences, notamment les formes géométriques de Piet Mondrian et les écrits de Baruch Spinoza. De plus, Chapter NY présentera les œuvres de Stella Zhong et Cheyenne Julien à la galerie.

Lors du week-end d’ouverture de Condo 2023, la Galerie Kandlhofer accueillera une performance de Richie Culver, intitulée « Exit Strategy », au CARLOS/ISHIKAWA de Londres. Culver est un artiste minimaliste d’inspiration punk travaillant avec la peinture et la photographie, avec un style provocateur. Plus récemment, il a travaillé avec des adages délibérément explicites ou incendiaires sur la richesse et l’art pour confronter le spectateur (un tableau de 2023 a été peint à la bombe « Moins c’est plus mais pas quand il s’agit d’argent »).

Ginny sur Frederick, hébergeant Lomex David Flaugher et Francesca Dolor

Lomex, basé à New York, s’associe à Ginny on Frederick de Londres pour présenter « hello dust ! », une exposition à deux présentant les œuvres de Francesca Dolor et David Flaugher, deux artistes qui partagent un intérêt commun pour l’exploration des paysages mentaux internes. Dolor, basée à Londres, est connue pour ses peintures et dessins introspectifs qui explorent le subconscient. Ces peintures, souvent caractérisées par une introspection intense, invitent le spectateur dans un monde construit par la mémoire et l’émotion.

De même, la contribution de Flaugher, originaire de Détroit, à « hello dust ! » (dont le titre est tiré d’un poème d’un moine bouddhiste du XVe siècle) comprend une série de peintures et d’installations axées sur des représentations austères de meubles et d’aménagements intérieurs. Dans ces scènes banales, quelque chose d’étrange persiste : une seule chaise à côté d’une table recouverte d’une nappe blanche, entourée de spectres bleus en spirale, par exemple dans Métrique erratique (2023).