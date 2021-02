Pour ceux qui ont hâte de passer leur Saint Valentin à Netflix et de se détendre, nous avons les détails sur chaque véritable émission policière, documentaire et podcast à voir absolument.

Les sujets de la programmation de ce mois-ci incluent le meurtre de Kim Walls, un journaliste suédois de 30 ans qui a été tué à bord du sous-marin de l’inventeur Peter Madsen en 2017, ainsi que la mort mystérieuse en 2013 de la touriste de Los Angeles Elisa Lam.

Sur le front des podcasts, Spotify continue de proposer du contenu qui gardera tout détective de fauteuil sur le bord de son fauteuil. Le premier debout? Bienvenue dans votre fantaisie, un podcast fascinant sur la création de la célèbre marque Chippendales, qui recèle un passé sombre que peu de gens connaissent. Pour le meilleur ou pour le pire, les auditeurs devront utiliser le pouvoir de l’imagination pour visualiser les danseurs exotiques.

Enfin et surtout, Le New York Times‘enquête sur Britney Spears‘voyage de pop star de renommée mondiale à conservatee, reçoit le traitement blockbuster sur FX sur Hulu. Ce n’est peut-être pas un vrai crime au sens littéral du terme, mais comme le film de Britney de 2002 Carrefour, c’est à la fois émotionnel et passionnant.