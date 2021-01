6 sénateurs – et 121 républicains de la Chambre – s’opposent toujours aux résultats des élections

Le sénateur Josh Hawley (R-MO) s’entretient avec un membre de la Chambre lors d’une session conjointe du Congrès pour certifier les votes du Collège électoral 2020. | Erin Schaff / Getty Images

De nombreux républicains ont encore voté en faveur de la contestation des résultats des élections après la violente prise d’assaut du Capitole.

Les sénateurs Kelly Loeffler (R-GA), Steve Daines (R-MT) et James Lankford (R-OK) font partie des républicains qui ne s’opposent plus aux résultats de l’élection présidentielle après une journée de violence et de destruction par le président Donald Les partisans de Trump au Capitole – mais tout le monde n’a pas changé d’avis.

Lors d’un vote mercredi soir, six sénateurs républicains et 121 républicains de la Chambre ont toujours soutenu les objections à la certification du résultat électoral en Arizona, un résultat surprenant à la suite des violences survenues plus tôt dans la journée.

Sens.Ted Cruz (R-TX), Josh Hawley (R-MO), Cindy Hyde-Smith (R-MS), John Kennedy (R-LA), Tommy Tuberville (R-AL) et Roger Marshall (R- KS), ont maintenu leurs objections – même si elles sont infondées, n’iront nulle part, et amplifient davantage les mensonges sur une élection truquée. (L’objection n’a obtenu la majorité des voix dans aucune des deux chambres et a échoué.)

«C’est l’endroit approprié pour que ces préoccupations soient soulevées», a déclaré Hawley dans un discours au sol, soulignant les questions qu’il se posait encore sur les lois électorales de Pennsylvanie.

Leurs décisions de maintenir ces objections suggèrent que certains sont toujours à l’aise de saper le processus démocratique même après que des émeutiers pro-Trump ont pris d’assaut le Capitole pour contester la validité des résultats des élections.

C’est une attaque que les actions des législateurs républicains ont contribué à attiser, étant donné leur volonté de soutenir les affirmations répétées et non prouvées de Trump concernant une élection frauduleuse.

Certains républicains ont changé leurs votes

À l’origine, environ 14 républicains du Sénat et environ 140 républicains de la Chambre avaient prévu de voter en faveur des objections, ce qui signifie que certains législateurs ont changé leurs votes après l’attaque du Capitole mercredi.

Ceux qui l’ont fait ont déclaré vouloir souligner la légitimité de la victoire du président élu Joe Biden et répudier la violence qui a été perpétrée.

«Je ne peux pas maintenant en bonne conscience m’opposer à la certification de ces électeurs», a déclaré Loeffler dans un discours. «La violence, l’anarchie et le siège des salles du Congrès sont odieux et constituent une attaque directe contre l’institution même que mon objection visait à protéger: le caractère sacré du processus démocratique américain.

RUPTURE: Sénateur Kelly Loeffler: « Quand je suis arrivé à Washington ce matin, j’avais pleinement l’intention de m’opposer à la certification des votes électoraux. Cependant, les événements qui se sont produits aujourd’hui m’ont obligé à reconsidérer et je ne peux pas maintenant, en toute bonne conscience , objet. » pic.twitter.com/IBxqsasylN – ABC Nouvelles (@ABC) 7 janvier 2021

Mais ces changements sont arrivés tard: bien qu’ils envoient un message sur le résultat des élections, ils n’obscurcissent pas le rôle que beaucoup de ces législateurs ont également joué pour alimenter les mêmes doutes qui ont conduit à l’assaut des émeutiers sur le Capitole.

Pendant des mois, Trump – et nombre de ses alliés républicains – ont remis en question les résultats des élections et, ce faisant, ils ont contribué à une immense méfiance à l’égard du résultat à la fois de ses principaux partisans et des républicains en général. (Selon un sondage de novembre Vox / Data for Progress, 73% des républicains ont mis en doute la victoire de Biden.)

Les projets des membres du Congrès de s’opposer aux résultats des élections de certains États n’ont fait qu’amplifier ce message. Et ceux qui ne voulaient pas changer cette position, en particulier, semblaient ignorer complètement les enjeux de leurs actions.