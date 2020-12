L’attaquant de l’AC Milan Rafael Leao a marqué le but le plus rapide de l’histoire de la Serie A, atteignant la cible après six secondes, pour permettre aux leaders de la Serie A de s’imposer 2-1 à Sassuolo dimanche.

Dans un début étonnant, Hakan Calhanoglu a récupéré le ballon dès le coup d’envoi et a ouvert la défense de Sassuolo avec une passe incisive à Leao et le gardien de but portugais Andrea Consigli avec un entraînement incliné.

« Nous avons quatre ou cinq situations possibles pour le coup d’envoi que nous alternons », a déclaré l’entraîneur Stefano Piolo. «Nous voulions aborder le jeu de la bonne manière dès le départ. Nous avons très bien réussi à marquer après seulement six secondes et (Brahim) Diaz, (Hakan) Calhanoglu et Leao ont fait les bons mouvements.

Après que Calhanoglu se soit vu refuser un but pour hors-jeu lors de la préparation à la neuvième minute, Alexis Saelemaekers a ajouté une seconde après une puissante course de Theo Hernandez à la 26e minute. Domenico Berardi en a retiré un pour Sassuolo en fin de match.

Milan, à nouveau absent de l’attaquant blessé Zlatan Ibrahimovic, est resté invaincu après 13 matchs et mène le classement avec 31 points, un devant ses voisins de l’Inter Milan.

Pioli a déclaré qu’après avoir fait match nul lors de leurs deux derniers matchs, c’était un match important à gagner, en particulier contre une équipe sixième du tableau.

«Il y a des moments où les matchs sont plus importants que d’autres», a-t-il déclaré.

«Nous n’étions pas satisfaits des deux derniers nuls, nous jouons toujours pour gagner. Ce match a beaucoup de poids d’un point de vue mental, nous voulions gagner et cela nous donne beaucoup de satisfaction.

Pioli a admis que Milan sous pression s’était amélioré au début de la Covid-19 pandémie, lorsque les spectateurs ont été exclus des matchs de Serie A pour la première fois.

« Au début, le manque de foule nous a fait grandir mais si nous avions nos fans maintenant, nous volerions », a-t-il déclaré. «Nous voulons leur apporter une certaine satisfaction à un moment où la vie n’est pas normale.»