6 remèdes naturels pour lutter contre la chute des cheveux : tout ce que vous devez savoir

Les cheveux sont appelés « la couronne et la gloire » d’une personne. Ainsi, lorsqu’une personne commence à perdre ses cheveux, cela peut être stressant, pénible et déroutant.

Les causes de la chute des cheveux couvrent toute une gamme, selon le Association de l’Académie américaine de dermatologiede l’âge et d’une mauvaise alimentation à une perte de poids importante, une carence chronique en fer, des troubles de la thyroïde, l’accouchement, etc.

Aux États-Unis, le type de perte de cheveux le plus courant, l’alopécie androgénétique, communément appelée chute de cheveux masculine ou féminine, est héréditaire et touche plus de 50 millions d’hommes et 30 millions de femmes. selon les National Institutes of Health.

Étant donné que la perte de cheveux est si courante, le marché peut sembler rempli de produits prometteurs.

Cependant, la première étape pour traiter la perte de cheveux consiste à travailler avec un fournisseur de soins de santé pour identifier la cause, selon le Dr Jennifer Ashton, correspondante médicale en chef d’ABC News et obstétricienne et gynécologue certifiée.

Une fois la cause profonde identifiée, il existe des remèdes naturels et rentables qui peuvent aider à arrêter la chute des cheveux et même à stimuler leur croissance.

Ashton présente ici six des remèdes naturels les plus scientifiquement prouvés contre la chute des cheveux.

La correspondante médicale en chef d’ABC News, le Dr Jennifer Ashton, partage ce qu’il faut savoir sur les remèdes naturels contre la perte de cheveux. Actualités ABC

Ce qu’il faut savoir avant d’essayer un remède naturel : Ashton note que les remèdes naturels sont des solutions topiques, ce qui signifie qu’ils doivent être appliqués sur la peau et le cuir chevelu et non ingérés. Étant donné que l’application des remèdes pourrait potentiellement provoquer une irritation du cuir chevelu, Ashton suggère de tester la solution sur une petite zone de peau pendant un jour ou deux et d’observer les résultats avant de l’appliquer sur le cuir chevelu.

Elle dit également que chaque remède ci-dessous doit être utilisé tous les deux soirs ou tous les deux à trois jours, et non quotidiennement. De plus, il faut de la patience, car cela peut prendre jusqu’à trois à six mois pour voir des résultats. Il existe également des médicaments approuvés par la FDA pour la perte de cheveux. Parlez à votre médecin pour voir si vous êtes éligible.

1. L’huile de coco

Huile de coco dans un bocal en verre. PHOTO DE STOCK/Getty Images

Il a été démontré dans des recherches que l’huile de coco est potentiellement aider à prévenir la chute des cheveux.

Bien qu’il s’agisse davantage d’une option préventive que d’un remède contre la repousse des cheveux, Ashton a déclaré que l’huile de coco – qui se présente sous forme liquide et solide – est une option à faible risque qu’elle adore.

“Il existe des données très limitées montrant une amélioration spectaculaire de la croissance ou de l’épaississement des cheveux avec une huile de noix de coco”, a déclaré Ashton. “Mais… il faut toujours se dire : risque contre bénéfice. C’est un risque incroyablement faible. Il n’y aura peut-être pas de bénéfice, mais cela ne fera certainement pas de mal.”

Conseil de pro : Ashton suggère également d’utiliser l’huile de noix de coco comme hydratant, notant qu’elle peut être absorbée en toute sécurité dans la circulation sanguine et peut être utilisée “de la tête aux pieds”.

2. Huile de romarin

Bouteille d’huile de romarin sur fond blanc. PHOTO DE STOCK/Getty Images

Au moins une étude a trouvé que l’huile de romarin est tout aussi efficace que le minoxidil, un médicament en vente libre pour la croissance des cheveux – communément vendu sous la marque Rogaine – pour favoriser la croissance des cheveux.

L’huile, extraite de la plante de romarin, peut être directement appliquée et massée sur le cuir chevelu, selon Ashton.

Conseil de pro : Ashton suggère de masser vigoureusement l’huile de romarin sur le cuir chevelu pour augmenter l’absorption et la circulation sanguine.

3. Huile de menthe poivrée

Huile essentielle de menthe poivrée dans une petite bouteille. PHOTO DE STOCK/Getty Images

L’huile de menthe poivrée a été montré pour stimuler la croissance des cheveux dans des études animales en travaillant à augmenter le flux sanguin vers le cuir chevelu.

“L’huile de menthe poivrée vasodilate”, a déclaré Ashton. “[That] signifie qu’il prend les vaisseaux sanguins et les agrandit. Lorsque vous agrandissez un tube et que vous parlez d’un vaisseau sanguin, cela augmente le flux sanguin. Le menthol, l’eucalyptus, la menthe poivrée peuvent absolument faire ça.”

Ashton a déclaré que l’huile de menthe poivrée doit être diluée avec une autre huile, après quoi elle peut être appliquée et massée directement sur le cuir chevelu.

Conseil de pro : Ashton recommande de bien se laver les mains après avoir utilisé de l’huile de menthe poivrée, pour éviter les irritations cutanées.

4. Ginseng rouge

Herbes chinoises et bouteilles de phytothérapie. PHOTO DE STOCK/Getty Images

Le ginseng rouge est une plante médicinale largement utilisée qui a également été montré dans les études pour améliorer la croissance des poils chez la souris.

“Il y a une certaine amélioration de l’épaississement [hair]”, en faisant passer le follicule pileux de la phase de repos à la phase plus active”, a déclaré Ashton à propos de l’utilisation du ginseng rouge. “Encore une fois, le risque est assez faible et peut présenter certains avantages.”

Conseil de pro : Ashton dit que le ginseng rouge doit également être dilué avec une autre huile ou utilisé avec parcimonie sous forme de gouttelettes sur le cuir chevelu.

5. Jus d’oignon

Il a été démontré dans des études que le jus d’oignon favorise la croissance des cheveux chez l’homme. Actualités ABC

Il a également été démontré dans des études que le jus d’oignon favoriser la croissance des cheveux chez les gens.

On dit qu’il fonctionne grâce à sa teneur en soufre, qui aiderait à renforcer les cheveux, à réduire l’inflammation et à hydrater le cuir chevelu.

Le jus d’oignon peut être frotté directement sur le cuir chevelu.

Conseil de pro : sachez que le jus d’oignon dégage une odeur puissante et assurez-vous de bien vous laver les mains après utilisation, recommande Ashton.

6. Massage du cuir chevelu

Masseur de cuir chevelu rose sur table verte sur fond rose. PHOTO DE STOCK/Getty Images

Des études montrent que le simple fait de masser votre cuir chevelu peut aider à augmenter l’épaisseur de vos cheveux.

La technique fonctionne en aidant à augmenter le flux sanguin vers le cuir chevelu, selon Ashton.

“Il existe de nombreux instruments différents”, a déclaré Ashton à propos des options de massage du cuir chevelu. “Ils ne coûtent pas cher. Vous pouvez les commander en ligne ou les trouver dans certaines pharmacies.”

Conseil de pro : bien qu’il existe de nombreux produits de massage du cuir chevelu sur le marché, Ashton affirme qu’utiliser vos propres doigts pour masser votre cuir chevelu est tout aussi efficace.

BONUS : Quels ingrédients rechercher dans les produits capillaires

Tout comme les aliments emballés comportent des étiquettes nutritionnelles répertoriant leurs ingrédients, les produits de soins capillaires en ont également.

Bien que ces ingrédients de produits de soins capillaires puissent être destinés à favoriser la croissance des cheveux ou à traiter leur chute, ils peuvent également potentiellement provoquer leur chute et affecter votre santé globale, selon Ashton.

“Tout ce que vous mettez sur votre peau, y compris votre cuir chevelu, sera absorbé dans votre circulation sanguine”, a-t-elle déclaré. “C’est donc vraiment une bonne idée de s’assurer que ces ingrédients sont aussi propres et pauvres en produits chimiques que possible.”

Selon Ashton, le premier ingrédient à rechercher dans un produit de soin capillaire est l’alcool.

“C’est souvent l’un des trois premiers ingrédients, mais cela endommage réellement vos cheveux”, a déclaré Ashton à propos de l’alcool. “Il assèche littéralement les cheveux, les rend sujets aux cassures et, en fin de compte, il peut également assécher votre cuir chevelu, selon l’endroit où vous l’appliquez.”

Elle a poursuivi: “C’est donc quelque chose que l’on retrouve dans presque tous les produits capillaires, mais vous voulez essayer d’en choisir un qui n’en contient pas du tout ou qui n’en contient pas dans les trois premiers ingrédients.”

D’un autre côté, les ingrédients bénéfiques à rechercher dans les produits de soins capillaires comprennent la caféine, le menthol ou la menthe, selon Ashton. Elle a noté que ces ingrédients augmenteront le flux sanguin lorsqu’ils seront appliqués sur le cuir chevelu, ce qui contribuera à la santé globale du cuir chevelu.