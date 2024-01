6 règles en matière d’alcool que vous devriez vraiment suivre, selon les nutritionnistes

L’alcool est connu pour être un risque pour la santé. La recherche montre que c’est lié à certains cancers, peut endommager votre foie, est lié au risque de démence et peut simplement vous faire sentir moche. Ainsi, avec toutes ces découvertes, il est tout à fait naturel de réfléchir davantage à votre relation avec l’alcool.

Alors que la sensibilisation à la sobriété du Dry January touche à sa fin, vous ressentirez peut-être une envie de revenir à vos anciennes habitudes de consommation d’alcool. Mais cela pourrait valoir la peine de réfléchir à votre consommation d’alcool et d’effectuer un changement qui perdure au-delà du mois de janvier. (Et non, cela ne signifie pas nécessairement le supprimer complètement.)

Des termes comme «boire en pleine conscience” et “sobre et curieux» apparaissent dans l’actualité et sur les réseaux sociaux, ce qui indique que les gens prennent ces résultats de recherche au sérieux. Ce que signifie boire en pleine conscience pour une personne n’est peut-être pas la même chose que pour une autre, mais il s’agit essentiellement de sensibiliser à votre consommation d’alcool et de choisir de boire au moment où vous le faites réellement. vouloir pas seulement comme réflexe en regardant un match ou comme béquille pour gérer le stress. Bien que certaines personnes qui suivent ce mode de vie boivent encore, d’autres ne le font pas, ce qui rend la définition fluide et personnalisable selon ce qui vous convient.

En fin de compte, c’est à vous de décider de boire ou de ne pas boire. Mais pour ceux qui décident d’en consommer, les nutritionnistes disent qu’il y a certaines choses à garder à l’esprit. Ci-dessous, ils partagent les directives en matière d’alcool que vous devez suivre si vous choisissez de boire.

1. Les directives du CDC stipulent que les femmes ne devraient pas boire plus d’un verre par jour et les hommes ne devraient pas en boire plus de deux.

Le Lignes directrices des Centers for Disease Control and Prevention définir la consommation modérée comme pas plus d’un verre pour les femmes et deux verres pour les hommes chaque jour, a déclaré Christine Byrnediététiste et propriétaire de Ruby Oak Nutrition à Raleigh, en Caroline du Nord.

“Je pense que c’est une très bonne ligne directrice”, a-t-elle ajouté. “Ces directives spécifiques soulignent également que cela ne signifie pas sept verres par semaine pour les femmes, cela signifie un verre par jour – donc ne pas boire pendant cinq jours et ensuite boire six verres le sixième jour n’est pas la même chose.”

“L’alcool est une grande quantité à traiter pour votre corps”, c’est pourquoi vous ne pouvez pas simplement mettre en réserve toutes ces boissons pour le sixième jour, a déclaré Byrne.

“Surcharge [your body] boire de l’alcool un jour et ne pas boire pendant sept jours ou plus peut être plus nocif que de simplement boire un verre pour les femmes ou deux verres pour les hommes en une seule journée… notre corps est capable de traiter cette quantité d’alcool », a noté Byrne. .

Ne soyez pas un buzzkill, mais une boisson alcoolisée ne signifie pas un thé glacé Long Island (un cocktail qui associe gin, vodka, rhum, tequila et triple sec).

Au lieu de cela, le CDC affirme qu’une boisson équivaut à 12 onces de bière à 5 % d’alcool par volume (ABV), 5 onces de vin à 12 % ABV, 1,5 once d’alcool à 80 degrés ou 8 onces de liqueur de malt qui est 7% d’alcoolémie.

Mais sachez que l’alcool n’est pas bénéfique pour la santé.

″[It’s] Il est vraiment important de savoir que récemment, je pense que depuis l’année dernière, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que aucune quantité d’alcool n’est sans danger,” dit Sumner Brooksdiététiste et auteur de «Comment élever un mangeur intuitif.»

“Nous savons que l’alcool est associé au cancer, c’est un cancérogène du groupe 1, ce qui le place au même niveau que le tabac”, a déclaré Brooks. En plus d’être cancérigène, l’alcool est une toxine, selon Byrne, qui a ajouté que « notre corps donne la priorité au métabolisme de l’alcool parce que c’est une toxine, donc il veut s’en débarrasser ».

Les directives de l’OMS indiquent que même un verre par jour pour les femmes et deux par jour pour les hommes est toujours associé à ces risques pour la santé, a noté Brooks.

Donc, pour les personnes qui choisissent de boire, « c’est tout simplement important [to know] que nous avons dépassé le consensus général selon lequel la consommation d’alcool présente des avantages pour la santé », a-t-elle ajouté.

Il suffit de dire que ce n’est pas parce que les directives disent que vous pouvez consommer une certaine quantité d’alcool chaque jour que vous devriez le faire.

2. Si vous buvez, buvez de l’eau après chaque boisson alcoolisée.

Ce n’est pas une ligne directrice officielle, mais l’idée de faire suivre une boisson alcoolisée d’un verre d’eau est une bonne pratique à suivre, a déclaré Byrne.

“Non seulement cela vous hydrate, mais cela vous ralentit également, et cela peut être utile”, a-t-elle ajouté. L’alcool est un diurétique, ce qui signifie qu’il vous fait uriner plus souvent et peut vous déshydrater.

Si vous décidez de boire plus que ce que les directives du CDC considèrent comme une « consommation modérée », il est utile de suivre chaque verre avec de l’eau, a noté Byrne.

Image ouverte modale franckreporter via Getty Images Si vous buvez de l’alcool, il est important de ne pas remplacer un repas par de l’alcool.

3. Ne buvez pas l’estomac vide.

Vous avez probablement au moins un souvenir (bien que flou) de boire l’estomac vide.

Pour plus d’une raison, a déclaré Byrne, boire l’estomac vide n’est pas une bonne idée.

«Je ne recommande pas de boire l’estomac vide. L’alcool peut ainsi vous frapper plus rapidement, et cela peut être un problème », a-t-elle déclaré. Concrètement, selon le Institut national sur l’abus d’alcool et l’alcoolismevotre corps absorbe l’alcool plus rapidement lorsque vous n’avez pas de nourriture dans l’estomac.

“Boire en mangeant peut vous aider à ne pas vous enivrer autant, ce qui est une bonne chose”, a déclaré Byrne. « Cela pourrait également vous aider à boire moins, car vous ne vous contentez pas de boire, vous mangez aussi – il y a autre chose à faire. Et boire moins est une bonne chose.

Alors si vous vous retrouvez à un happy hour entre amis, commandez également quelques bouchées.

4. Ne remplacez pas les repas par de l’alcool.

Selon Brooks, même si l’alcool fournit à votre corps des calories, il ne lui fournit pas les nutriments nécessaires, comme les protéines, les fibres ou les graisses.

« Les gens ont tendance à assimiler la qualité alimentaire aux calories, ce qui est vraiment nocif, surtout lorsqu’il s’agit d’alcool. Parce que s’ils pensent simplement au nombre de calories qu’ils consomment, ils remplaceront les calories alimentaires par des calories alcoolisées et penseront que c’est suffisant ou que c’est un remplacement sain », a déclaré Brooks.

“Mais en réalité, la nutrition consiste à obtenir ce dont nous avons besoin : des protéines, des glucides, des graisses, des vitamines, des minéraux et de l’eau, et lorsque nous supprimons ces éléments pour maintenir l’équilibre calorique, il existe alors un risque nutritionnel”, a-t-elle déclaré. Votre corps ne reçoit pas les nutriments dont il a besoin si vous remplacez un repas par une bière copieuse.

5. Soyez conscient de ce qui constitue une consommation excessive d’alcool.

Byrne a déclaré qu’il était important de connaître la définition officielle de la consommation excessive d’alcool. Le CDC dit boire cinq verres ou plus à une occasion pour les hommes et quatre verres ou plus pour les femmes est considéré comme une consommation excessive d’alcool.

“Je pense que c’est moins que ce que beaucoup de gens pensent”, a noté Byrne.

Pensez-y : si vous avez déjà assisté à un mariage où il y avait un cocktail, un dîner, une danse et souvent une after-party, vous savez à quel point il est facile de prendre quatre ou cinq verres pendant la célébration.

“Ce que vous faites avec l’alcool dépend entièrement de vous, et ce n’est pas parce que vous buvez plus que ce qui est considéré comme une consommation excessive d’alcool en une seule occasion que vous avez nécessairement une dépendance à l’alcool ou un problème d’alcool”, a déclaré Byrne. “Je veux que ce soit clair aussi, mais techniquement parlant, c’est la définition de la consommation excessive d’alcool.”

6. Portez une attention particulière à pourquoi tu bois.

Pour ceux qui choisissent de boire, Brooks a déclaré qu’il est important de prêter attention à trois choses :

La fréquence et la quantité de votre consommation d’alcool : utilisez les directives du CDC pour évaluer la quantité et la fréquence de votre consommation d’alcool.

Pourquoi vous buvez : « Demandez-vous : qu’est-ce que je pense que cette boisson va faire pour moi ? » Brooks a déclaré, ajoutant que si vous consommez de l’alcool pour vous détendre, vous détendre ou être plus social, sachez que vous pouvez le faire sans boire.

Y a-t-il autre chose que vous pouvez faire ou boire à la place de l’alcool ? “Parce qu’il existe en réalité de nombreuses façons d’obtenir les avantages que les gens pensent tirer de la consommation d’alcool, nous pouvons obtenir toutes ces choses sans boire”, a déclaré Brooks.

« Si vous dites : « Eh bien, j’ai juste besoin de cette boisson parce que j’ai juste besoin de me détendre »… l’alcool en lui-même n’est pas réellement ce qui vous aide à vous détendre. [What can give you that effect can] soyez assis, faites une pause dans ce que vous faites ou allez à un happy hour et parlez aux gens, connectez-vous aux gens, changez de décor », a expliqué Brooks.

Vous pouvez toujours vous détendre sans un verre de vin. Vous pouvez vous mettre au coloriage ou prendre un bain avec une eau de Seltz à vos côtés au lieu d’un verre de vin, ou vous pouvez sortir vous promener pour changer de décor après le travail, a-t-elle ajouté.

“Si quelqu’un croit que prendre un verre à la fin de la journée est une façon de se détendre, alors par défaut, il ne pense pas à d’autres moyens de décompresser”, a déclaré Brooks.

Au-delà de réfléchir à votre intention en matière d’alcool, il est également important d’examiner les signaux d’alarme.

“Si vous pensez que votre consommation d’alcool pourrait être problématique, demandez-vous pourquoi vous le faites”, a déclaré Byrne, “et si vous le faites pour éviter certains sentiments ou pour engourdir certains sentiments, alors c’est quelque chose à remettre en question et probablement une raison de le faire. réévaluez votre relation avec l’alcool.

Dans ce cas, c’est également une bonne idée de s’adresser à un thérapeute formé au traitement de la toxicomanie qui peut vous soutenir, a ajouté Byrne. Le Site Web de Psychologie aujourd’hui peut vous aider à trouver un prestataire local de santé mentale.

De plus, Brooks a noté que changer vos habitudes de consommation d’alcool n’est pas une tâche facile. Si vous essayez de faire cela, c’est une bonne idée de vous appuyer sur vos proches qui ont un état d’esprit similaire.

Besoin d’aide concernant un trouble lié à la consommation de substances ou des problèmes de santé mentale ? Aux États-Unis, appelez le 800-662-HELP (4357) pour obtenir le Ligne d’assistance nationale SAMHSA.