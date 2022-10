6 records de température établis en Colombie-Britannique le jour de Thanksgiving – Kelowna Capital News

Octobre a été anormalement chaud cette année, et le jour de Thanksgiving n’a pas fait exception.

Six communautés de la Colombie-Britannique ont établi de nouveaux records de température lundi (10 octobre), tandis qu’une septième a égalé son record de 1991.

Les données préliminaires d’Environnement Canada montrent que les résidents d’Ashcroft ont apprécié un grésillement de 28,2 °C avec leur dîner de dinde, près de quatre degrés de plus que l’ancien record de 24,4 °C établi en 1945.

La prochaine température la plus chaude a été ressentie à Penticton, où un nouveau sommet de 25,6 C a été établi lundi, contre l’ancien record de 23,4 C établi en 1991. Kelowna a connu des températures similaires à 25,3 C, contre son ancien sommet de 23,5 C également établi en 1991.

À Pemberton, le maximum de lundi de 25,2 °C a battu le record de 1988 de la région de 21,4 °C par un énorme 3,8 °C.

Les choses étaient un peu plus fraîches à Clinton et Sechelt. Dans le premier, un nouveau record de 22,6 °C a été enregistré par rapport à son record de 1991 de 20,5 °C, tandis que dans le second, les 20,1 °C de lundi viennent d’effacer les 19,5 °C de la région enregistrés en 1988.

Summerland a égalé son record de 1991 à 24,5 °C.

Il s’agit d’une chute record pour la Colombie-Britannique, avec peu ou pas de pluie dans de nombreuses régions depuis le milieu de l’été et des sommets sans précédent ont atteint presque tous les jours dans au moins une partie de la province. Les prévisions météorologiques d’Environnement Canada pour la semaine précédant l’Action de grâce suggèrent qu’une grande partie de la même chose peut être attendue à la mi-octobre.

Le temps chaud et sec a également prolongé la saison des incendies de forêt dans la province, le dernier incendie important ayant éclaté près de Grand Forks dimanche. Le feu de forêt est considéré comme hors de contrôle et est estimé à 170 hectares mardi matin.

@janeskrypnek

jane.skrypnek@blackpress.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Colombie-BritanniqueMétéo d’Environnement Canada