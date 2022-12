6 raisons pour lesquelles le football est le sport d’aujourd’hui, pas celui du futur

“Le football est le sport de l’avenir.” Nous entendons ce sentiment aux États-Unis depuis près de cinq décennies maintenant.

De la gloire trop éphémère de la Ligue nord-américaine de football originale et de l’explosion du football des jeunes dans les années 1970, jusqu’à nos jours, le sport a perpétuellement été perché au bord du statut dominant dans l’esprit des médias et des sports américains. Ventilateurs. Mais en réalité, le football s’est imposé comme l’un des sports les plus importants du pays depuis un certain temps maintenant.

On nous a dit que le football “est sur le point d’arriver en Amérique!” pour un certain temps. Image du fanion avec l’aimable autorisation de la collection personnelle de l’auteur.

Lorsque le statut du football en tant que sport majeur aux États-Unis est évoqué, c’est généralement à travers le prisme des succès et des échecs de notre (nos) ligue(s) nationale(s), principalement la Major League Soccer, et dans une moindre mesure l’équipe nationale masculine américaine. . Cela peut avoir du sens dans le vide, mais le football n’existe pas dans un seul.

Contrairement aux sports des “Big 4” – la NFL, la MLB, la NBA et la LNH – la MLS n’est pas la plus grande ligue au monde dans son sport. Les quatre susmentionnés abritent incontestablement les meilleures équipes, les meilleurs joueurs et les meilleures infrastructures de la planète dans leurs sports respectifs. La MLS est sans aucun doute la meilleure ligue de football professionnel que les États-Unis aient jamais connue, avec un niveau de jeu et de fréquentation élevé comparable et supérieur dans certains cas aux équipes de la MLB, de la NBA et de la LNH. Mais il est facilement surclassé sur le terrain par de nombreuses ligues européennes et sud-américaines, ainsi que par la Liga MX mexicaine.

Sur le plan international, alors que les femmes américaines sont quatre fois championnes de la Coupe du monde et ont connu un succès incroyable, les hommes, en revanche, sont une équipe historiquement moyenne. Ils se qualifient (généralement) pour la Coupe du monde à partir d’une confédération relativement plus faible, mais font rarement des progrès significatifs dans le tournoi.

La réalité que notre produit de soccer national est ne pas le meilleur au monde est le principal facteur contribuant à la culture du licenciement qui imprègne les médias et la population générale des fans de sport. Mais si vous regardez la popularité du sport dans l’ensemble aux États-Unis, il ne fait aucun doute que le football est là – et il se situe au sommet de l’esprit de nombreux fans de sport.

Voici six raisons pour lesquelles le football est le sport d’aujourd’hui, pas celui du futur :

1. Le soccer est déjà en avance sur le hockey

Même selon les mesures standard de fréquentation, d’audience et de popularité interrogée, le football est en avance sur la LNH – et presque aussi populaire que le baseball.

En ce qui concerne l’accessibilité et la participation au sport, le soccer fait sauter le hockey sur glace hors de l’eau (gelée). Le hockey nécessite des centaines de dollars en équipement spécialisé pour jouer et des installations dédiées pour jouer (même pour la variante de roller hockey). Le football, à la base, ne nécessite rien d’autre qu’un ballon.

Si vous creusez plus profondément dans la démographie, l’âge moyen des fans de football est plus jeune que celui du hockey et d’autres sports américains traditionnels.

2. Le mouvement des jeunes est énorme pour le sport

Selon les recherches, le football professionnel est le 2e sport le plus populaire parmi les 12-24 ans, derrière la NFL.

Au fur et à mesure que ces fans grandissent avec le jeu – qui depuis plus d’une décennie inclut un accès facile à presque tous les matchs mettant en vedette les meilleurs joueurs et ligues du monde à la télévision et via le streaming – le football ne fera que gagner en popularité.

Les enfants de 6 à 17 ans représentent environ l’audience sur NBC, contre 4,6% de l’audience des World Series.

La série de jeux vidéo FIFA a également sans aucun doute contribué à cimenter le football dans la conscience publique. Le jeu populaire a fait découvrir à des millions de personnes des ligues, des équipes et des joueurs du monde entier, souvent à un jeune âge.

3. Le football a une culture melting-pot

Les États-Unis ont toujours été un mélange de peuples et de cultures du monde entier, il n’est donc pas surprenant que le sport le plus populaire au monde ait un pied ici. Mais au 21e siècle, cela va bien au-delà des ligues et des équipes ethniques locales qui ont soutenu le jeu aux États-Unis pendant une grande partie des années 1900.

Parmi les hispaniques aux États-Unis, le football est de loin le sport de prédilection. Des ligues telles que LaLiga et Liga MX ont dominé les classements télévisés en espagnol pendant des années. Et plus récemment, des ligues telles que la Primera argentine et Brasileirão ont conclu des accords de streaming en anglais, rendant chaque match disponible aux États-Unis pour la toute première fois.

4. Le football continue de croître rapidement

Des rapports récents montrent que le football, bien que très ancré dans la vie de nombreux Américains depuis des années, est toujours sur une tendance à la hausse.

En 2019, 52 % d’adultes en plus se considéraient comme des fans de football par rapport à seulement 7 ans auparavant en 2012. Au cours de la même période, le football sur grille a connu une baisse de 7 % du nombre de fans (peut-être en partie en raison du fait que dans le football américain, le ballon est en fait en jeu pendant seulement environ 11 minutes pendant un match, tandis que le football voit environ 55 des 90 minutes prévues avec le ballon activement en jeu).

5. Le football est une source d’argent

Le football est une entreprise massive dans le monde entier, et les États-Unis sont un gros rouage de cette machine.

En plus de nos ligues nationales professionnelles masculines et féminines et de nos équipes internationales, d’énormes accords de droits médiatiques aux États-Unis ces dernières années pour les grandes ligues européennes ont rapporté à ces compétitions des centaines de millions de revenus.

Le fan de football américain occupe une place importante dans l’esprit de nombreux dirigeants de football du monde entier, car les États-Unis sont un marché clé pour la diffusion, l’image de marque et les tournées hors saison. Le chiffre d’affaires mondial du football s’élevait à plus de 40 milliards de dollars en 2019, soit le double de ce que la NFL encaissait.

6. Fútbol est vraiment très important

Plus de la moitié de la population de la planète entière a regardé la Coupe du monde en 2018, et l’édition 2022 tirera sûrement des chiffres similaires.

Parmi les Hispaniques aux États-Unis, la victoire de leur pays à la Coupe du monde est considérée comme le deuxième événement le plus important de leur vie, juste derrière la naissance d’un enfant. Et du côté des clubs, la finale annuelle de l’UEFA Champions League est l’un des événements les plus regardés, dépassant de loin le Super Bowl américain de la NFL. La finale de l’UCL 2021 a attiré 700 millions de téléspectateurs dans le monde, tandis que le Super Bowl cette année-là en a attiré 112 millions.

Bien que vous n’entendiez toujours pas grand-chose sur le football dans votre journal télévisé local ou votre émission de radio sportive, il ne fait aucun doute que le sport est aussi important que n’importe quel autre aux États-Unis. Comptez simplement les maillots la prochaine fois que vous visiterez votre centre commercial local. Comptez les fans entassés dans les stades chaque été pour des matchs amicaux de grands noms et des tournois internationaux. Comptez les millions de téléspectateurs qui regardent la pléthore de football disponible en direct presque tous les jours de l’année dans ce pays.

La Coupe du monde de 1994 a marqué le début du renouveau du football aux États-Unis. La Coupe du monde 2026 sera sûrement la déclaration définitive au monde que son jeu est aussi apprécié sur ces côtes, sinon plus, que partout ailleurs.