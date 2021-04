Vous pouvez vous sentir dépassé par l’effusion de slogans et d’étiquettes sur la vie écologique sans vraiment comprendre la nécessité de passer au bio. Voici un moyen de relier les points entre le choix d’acheter des produits biologiques et la sauvegarde de la planète: en termes simples, les méthodes inorganiques de production et de fabrication de produits agricoles exercent une pression énorme sur les ressources de la Terre, les endommageant souvent et les épuisant complètement.

Afin de garantir que notre planète – composée du sol, de l’eau, de l’environnement et des êtres vivants – soit protégée et nourrie, ce n’est plus un choix mais impératif d’acheter du bio. Le moyen le plus efficace de profiter à la planète est de choisir de manger bio, ce qui déclenche une chaîne qui contribue à nourrir la Terre. Organic India partage six façons dont vous pouvez essayer d’acheter des produits biologiques:

Les aliments biologiques sont cultivés sans produits chimiques

L’agriculture biologique ou régénérative n’utilise ni engrais ni pesticides. Cela aide directement à préserver le caractère sacré du «bhoomi» ou du «sol», le noyau de la Terre mère. En un mot, les pratiques d’agriculture régénérative améliorent la biodiversité, restaurent les éléments nutritifs du sol et visent à réduire l’empreinte carbone.

Alors oui, achetez plus d’aliments biologiques, mais assurez-vous qu’ils ont la certification nécessaire. Vérifiez les étiquettes pour le timbre de l’Inde biologique, biologique de l’UE ou biologique de l’USDA avant d’ajouter un produit à votre panier.

Les choix d’aliments biologiques aident à réduire la pression sur les soins de santé

Tous les aliments nutritifs n’ont pas besoin d’être biologiques, mais tous les aliments biologiques sont plus susceptibles d’être nutritifs! C’est simplement parce qu’aucun produit chimique ou agent de conservation n’est utilisé pour cultiver des produits biologiques ou pour prolonger la durée de conservation des aliments. Lorsque vous mangez frais et sainement, vous êtes moins susceptible d’être victime de maladies et d’avoir besoin de soins de santé. Comme nous le savons plus que jamais aujourd’hui, les soins de santé pèsent énormément sur les ressources de la planète. Raison de plus pour acheter du bio!

Les choix alimentaires biologiques promeuvent la philosophie « de la ferme à la table »

L’idée de la ferme à l’assiette nourrit la plus importante des ressources de la planète: les êtres humains. Dans ce cas, le petit agriculteur local et le consommateur. En fait, le concept prend l’agriculteur, la terre, l’entreprise et le consommateur comme parties prenantes, sensibilisant à la planète et ouvrant la voie à la préservation.

L’emballage «New-Age» réduit les infiltrations de produits chimiques dans le sol…

Choisir d’acheter des produits dans des emballages « new age » signifie éviter le plastique et choisir des bouteilles en verre, du papier recyclé, des matériaux d’emballage sans agent de blanchiment et plus encore. Le plastique non biodégradable obstrue la terre et la prive de sa fertilité. Jeté dans les océans, le plastique détruit la vie marine, bouleversant l’équilibre écologique vital pour nourrir la terre.

Faites le choix conscient d’opter pour des emballages biologiques pour vos besoins domestiques – du ghee et de l’huile aux suppléments et au thé. Sachez qu’avec chacun de ces choix, vous réduisez les processus qui contribuent aux décharges.

Les lois sur la certification biologique agissent comme une couverture protectrice

La certification de la réglementation biologique vise à garantir la qualité, à prévenir la fraude et à promouvoir le commerce. Cette méthode de certification obligatoire qui répond à la demande mondiale croissante de produits biologiques, oblige les agriculteurs et autres personnes impliquées à suivre plusieurs lois biologiques pour faire certifier leurs produits biologiques. L’agriculture biologique suivant ces méthodes de certification et des lois biologiques strictes qui nécessitent un minimum de 5 ans avant que la terre soit déclarée biologique, donne à la protection de l’environnement un tout nouveau sens.

* L’agriculture biologique contribue à réduire le changement climatique

Avec plus de 5,3 millions de tonnes d’émissions mondiales, l’agriculture est l’un des plus gros contributeurs au réchauffement climatique dans le monde. Cependant, les aliments biologiques vendus localement qui sont produits à l’aide de méthodes naturelles aident à réduire dans une large mesure le transport massif et la pollution atmosphérique. L’utilisation de sources d’énergie organiques émet beaucoup moins de gaz piégeant la chaleur dans l’atmosphère, contribuant à contrôler la montée en flèche rapide des températures mondiales. L’utilisation de matériaux organiques renouvelables dans vos maisons nécessite également moins de produits chimiques dans la fabrication et maintient l’environnement au frais.

