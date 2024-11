6 questions pourraient décider de la clôture de la course au gouverneur de NH

CONCORD — Des mois de campagne ont vu la ville de Manchester utilisée à des fins politiques, les deux candidats partageant des histoires personnelles de fausses couches et le New Hampshire inondé de publicité politique. Aujourd’hui, l’élection du gouverneur la plus compétitive du pays, entre la républicaine Kelly Ayotte et la démocrate Joyce Craig, est enfin à nos portes.

Les sondages ont montré que la course était au coude à coude, aucun candidat ne se montrant clairement favori. Ayotte, un ancien sénateur américain, a bénéficié de la notoriété et du soutien du populaire gouverneur républicain sortant Chris Sununu. Craig, ancien maire de Manchester, a été stimulé par la popularité de la vice-présidente Kamala Harris dans l’État au cours d’une année d’élection présidentielle et par le soutien de la sénatrice Jeanne Shaheen et d’autres démocrates éminents.

La candidate démocrate au poste de gouverneur Joyce Craig, à gauche, et la candidate républicaine au poste de gouverneur Kelly Ayotte, à droite, s’affrontent lors d’un débat à Conway organisé par le Conseil économique de la vallée du mont Washington, le 15 octobre 2024.

Ayotte et Craig ont commencé à faire campagne l’un contre l’autre avant même de remporter l’investiture de leur parti aux primaires du 10 septembre. Depuis le début, Ayotte s’en est pris à Craig pour son mandat à Manchester et Craig a durement frappé Ayotte sur la question de l’avortement.

Voici six des questions déterminantes et des thèmes de campagne qui pourraient être décisifs pour les électeurs du mardi 5 novembre :

L’avortement a été un problème majeur tout au long de la campagne

Toute l’année, avortement a joué un rôle déterminant dans la course entre Craig et Ayotte.

Craig et les démocrates du New Hampshire ont suggéré à plusieurs reprises lors de débats, de conférences et de publicités agressives qu’on ne pouvait pas faire confiance à Ayotte sur la question de l’avortement et qu’elle pourrait chercher à restreindre davantage l’accès dans l’État. La loi actuelle du New Hampshire interdit l’avortement après 24 semaines.

Ayotte a la réputation d’être plus à droite en matière d’avortement que l’électeur moyen du New Hampshire. En tant que sénatrice, elle était un co-sponsor original d’un projet de loi qui aurait interdit l’avortement après 20 semaines, elle a voté à plusieurs reprises en faveur du financement de Planned Parenthood. Elle a également servi de « sherpa » auprès du juge de la Cour suprême Neil Gorsuch, qui a voté pour mettre fin à Roe v. Wade.

Ayotte a déclaré à plusieurs reprises qu’elle soutenait la loi du New Hampshire et qu’elle opposerait son veto à toute législation visant à la restreindre davantage. Elle soutient que l’avortement est une question de droits des États et a déclaré qu’elle se battrait pour que cela reste ainsi lors d’un récent débat.

Le problème est devenu personnel, puisque les deux candidats ont diffusé des publicités télévisées décrivant leur propre expérience des fausses couches.

La ville de Manchester prise entre deux feux politiques

Manchester, la plus grande ville du New Hampshire, a fait l’objet de l’essentiel des attaques d’Ayotte contre Craig. Elle a souligné les problèmes de sans-abri et de consommation de drogue dans la ville, affirmant que le New Hampshire « ne peut pas permettre à Joyce Craig de faire au New Hampshire ce qu’elle a fait à Manchester ».

En retour, Craig a critiqué Ayotte pour avoir jeté un éclairage négatif sur la ville et a plutôt vanté ses réalisations en tant que maire, comme la création de logements et un marché du travail dynamique tout en réduisant les crimes violents et les surdoses d’opioïdes.

Ayotte se présente sur une plateforme anti-Massachusetts

Le Massachusetts a été un thème central de la campagne d’Ayotte : ne pas laisser le New Hampshire devenir comme le Massachusetts.

« Ne vous massez pas dans le New Hampshire », lit-on dans son slogan.

Ce message englobe tout, des impôts à l’immigration : Ayotte a accusé Craig de vouloir faire du New Hampshire un État sanctuaire pour les immigrants et d’augmenter les impôts, ce que Craig a nié dans les deux cas. Et Ayotte a vivement critiqué Craig pour avoir fait campagne avec la gouverneure du Massachusetts, Maura Healey.

Son message pourrait trouver un écho auprès de certains : Sondage Suffolk/Boston Globe/USA TODAY d’octobre 2023 a montré que 32 % des électeurs du New Hampshire susceptibles de voter à la primaire républicaine pensaient que trop de résidents du Massachusetts déménageaient dans le New Hampshire.

Cependant, elle risque également de s’aliéner certains électeurs, le Massachusetts étant le pays le plus important. la plus grande source de migrants au New Hampshire, et moins de la moitié des résidents de l’État sont nés dans l’État de Granite.

D’énormes sommes d’argent récoltées et dépensées

La démocrate Joyce Craig (à gauche) et la républicaine Kelly Ayotte se livrent une bataille serrée pour les élections de 2024 pour devenir le prochain gouverneur du New Hampshire.

Il s’agit de la course au gouverneur la plus coûteuse de l’histoire du New Hampshire.

Ayotte a soulevé plus de 21 millions de dollars pour sa campagne au poste de gouverneur du New Hampshire, selon le dernier rapport financier avant les élections générales du 5 novembre.

Son adversaire démocrate, l’ancienne maire de Manchester, Joyce Craig, a soulevé un peu plus 7,3 millions de dollars.

La majeure partie des fonds d’Ayotte (82 %) proviennent d’entreprises/organisations, et la majorité des fonds de Craig (65 %) proviennent de particuliers.

Les experts politiques du New Hampshire s’attendaient à ce que les flux de trésorerie soient élevés, en particulier après qu’un scandale dans la course au poste de gouverneur de Caroline du Nord ait fait de la course au poste de gouverneur du New Hampshire la plus proche du pays et libéré des fonds nationaux.

En effet, le Live Free PAC de l’Association des gouverneurs républicains a donné 12 millions de dollars à Ayotte, et l’Association des gouverneurs démocrates a donné 1,7 million de dollars à Craig. Ces chiffres n’incluent pas les autres fonds RGA et DGA qui ne sont pas directement versés aux candidats mais qui ont été utilisés pour les promouvoir, ainsi que d’autres groupes extérieurs qui ont dépensé de l’argent en publicité.

Le montant d’argent fait que les ondes régionales ont été inondées de publicités d’Ayotte et de Craig.

L’argent est important pour les messages diffusés à la télévision ou dans la publicité en ligne, a déclaré Andrew Smith, directeur du Centre d’enquête de l’UNH, mais ce n’est pas tout.

« L’argent ne fait pas nécessairement gagner la course », a déclaré Smith. « Il suffit d’avoir assez d’argent. »

Les deux candidats, a-t-il dit, ont suffisamment d’argent.

Le facteur Trump

Trump a été une question épineuse pour Ayotte lors de la campagne électorale primaire et générale, ainsi que lors des élections précédentes.

En 2016, Ayotte a annulé son soutien à Trump après la publication de la cassette « Access Hollywood », le montrant se vantant d’avoir fait des commentaires sexuellement agressifs et grossiers envers les femmes. Elle a ensuite perdu son siège au Sénat face à la démocrate Maggie Hassan dans une course très serrée.

En 2024, Ayotte a soutenu Trump mais n’en a pas fait un élément central de sa campagne, évitant ainsi de l’adopter pleinement.

Lors d’un récent débat, Ayotte a éludé la question de continuer à soutenir Trump malgré ses 34 condamnations pour crimes, expliquant plutôt qu’elle considérait l’élection comme un choix entre ce à quoi ressemblait le pays sous son administration et sous l’administration du président Joe Biden.

« Je pense que le pays était mieux loti en termes de coûts, de prix et de sécurité lorsqu’il était au pouvoir », a-t-elle déclaré.

Craig a répondu en demandant à Ayotte où elle « tracerait la limite ».

« Est-ce quand il agresse sexuellement des femmes ? Est-ce quand il se vante d’Hitler ? Est-ce lorsqu’il tente de renverser la démocratie ? dit Craig.

Les mauvaises relations d’Ayotte avec l’ancien président ainsi que son manque de popularité dans l’État signifient qu’elle devra probablement se présenter loin devant l’ancien président du New Hampshire pour remporter les élections.

La fiscalité sur les intérêts et les dividendes, un problème émergent tardivement

La taxe sur les intérêts et les dividendes peut paraître ennuyeuse, mais elle est devenue l’un des principaux sujets de campagne, comme l’a récemment rapporté le New Hampshire Bulletin.

L’impôt sur les intérêts et les dividendes est un impôt d’État sur les distributions, les dividendes et les revenus d’intérêts souvent générés par les investissements.

Tout résident du New Hampshire qui a reçu plus de 2 400 $ par an dans l’une de ces catégories – ou 4 800 $ par an en cas de déclaration conjointe – doit payer la taxe.

La plupart des Granite Staters ne paient pas d’impôt sur les intérêts et les dividendes, selon les données, et ils sont en grande partie payés par les contribuables aux revenus les plus élevés.

Guide de l’électeur pour les élections 2024 de Seacoast NH : Renseignez-vous sur les candidats avant d’aller aux urnes

Les républicains du New Hampshire ont décidé d’abroger la taxe sur les intérêts et les dividendes, qui a été progressivement supprimée depuis 2022 et sera supprimée pour l’année fiscale 2025 et au-delà.

Craig a critiqué ce choix, décrivant cette décision comme un cadeau aux riches. Elle a déclaré qu’elle ferait pression pour rétablir l’impôt et le modifier afin de se concentrer sur les revenus les plus élevés.

Ayotte, quant à elle, a attaqué cette position et l’a utilisée pour dire que Craig soutenait l’augmentation des impôts.

Le reportage d’Ethan DeWitt du New Hampshire Bulletin est utilisé dans ce rapport.

