6 principales activités d’innovation technologique au Jumpstarter 2023 de Hong Kong Tech by the Harbour

La sixième édition de Jumpstarter de ce mois-ci, qui se déroule jusqu’au 19 novembre, présente Tech by the Harbour – une série d’activités technologiques dans des lieux situés à côté du port de Victoria donnant aux gens la chance d’écouter des tables rondes animées mettant en vedette des experts de l’industrie, de voir et d’interagir avec des installations artistiques en plein air. et expositions, et participez à des événements de réseautage – ainsi qu’à la grande finale du Global Pitch Competition

L’événement principal – la 6e grande finale du concours mondial de pitch Alibaba Entrepreneur Fund/HSBC Jumpstarter 2023, les 16 et 17 novembre – présente 30 finalistes qui, après plusieurs tours précédents, ont été sélectionnés parmi plus de 1 000 équipes de 85 pays et régions du monde qui, à l’origine, sont inscrits pour concourir pour les honneurs, notamment le titre de Top Winner et un prix en argent totalisant 1 million de dollars de Hong Kong (128 000 dollars américains).

“Nous continuons de repousser les limites cette année en organisant un événement Tech by the Harbour de deux semaines dans le cadre époustouflant du front de mer de Tsim Sha Tsui”, a déclaré Cindy Chow, directrice et PDG d’AEF.

« L’AEF estime que les start-ups sont le moteur du développement de notre société et nous espérons que Jumpstarter continuera à être une étape importante pour elles dans leur quête de reconnaissance auprès du marché et des investisseurs. »

Frank Fang, directeur général et responsable des services bancaires commerciaux pour Hong Kong et Macao chez HSBC, sponsor principal de l’événement, a déclaré que les start-ups et les entreprises technologiques ont pu prendre pied stratégiquement dans la région de la Grande Baie du sud de la Chine et au-delà grâce à Hong Kong. écosystème d’innovation et de technologie.

Nous examinons ici six des meilleurs événements, dont certains sont ouverts au public, lors du festival de ce mois-ci, mettant en valeur la créativité technologique à côté du port emblématique flanqué de gratte-ciel de Hong Kong :

1. Parc technologique artistique

Les esprits créatifs derrière la société de conception de marque locale Way of Difference (WOD), qui jouit d’une reconnaissance internationale depuis sa création en 2019, ont organisé une exposition artistique immersive mettant en valeur la vie urbaine palpitante et la diversité culturelle de Hong Kong.

De l’eau, des miroirs et une animation sur un écran numérique ont été utilisés pour créer l’installation artistique immersive Imagine the Future, au Art Tech Park de Tsim Sha Tsui, qui fait partie de Jumpstarter 2023 Tech by the Harbour.

L’installation, intitulée Imaginez le futurcombine de l’eau, des miroirs et un écran numérique affichant une animation pour créer un voyage fascinant pour les participants.

Ou quand? Tour de l’horloge, Tsim Sha Tsui ; maintenant jusqu’au 19 novembre.

2. Robotique près du port

Le public peut assister à des performances spectaculaires impliquant plus de 80 robots répartis dans neuf genres, allant des machines dotées d’une technologie complexe à celles fonctionnelles, mais non moins innovantes. Attendez-vous à des danses synchronisées et à des scènes mettant en scène l’interaction humaine et machine.

Où et quand? Place extérieure du Nina Mall 1, Tsuen Wan West, 12 novembre, 16h ; Centre culturel de Hong Kong, Piazza près de la Tour de l’Horloge ; 17 et 18 novembre, 16h

3. Vision près du port – Là où l’avenir prend vie

Ce musée éphémère du K11 Musea présente une exposition expérientielle en direct sur la façon dont la technologie révolutionne notre vie quotidienne. L’un des points forts est l’expérience Sandbox 4D, qui offre des expériences de jeu distinctes. Il a été développé à Hong Kong grâce en grande partie au financement de Jumpstarter.

Les visiteurs peuvent découvrir la première version de réalité virtuelle 4D au monde de Squid Game (ci-dessus), développée par la société de jeux de Hong Kong Sandbox VR, lors de l’exposition expérientielle en direct de Jumpstarter 2023, Vision by the Harbour.

Sandbox, qui a débuté à Hong Kong sous le nom de Glostation, gère désormais 40 franchises du jeu de réalité virtuelle (VR) géolocalisée à travers le monde depuis son nouveau siège social à San Francisco, aux États-Unis. Pendant le festival Jumpstarter, les visiteurs peuvent découvrir la première version VR au monde de Jeu de calmardéveloppé par Sandbox VR.

Ou quand?

6/F, Kunsthalle & Sculpture Park, K11 Art & Cultural Centre, K11 Musea ; 18 et 19 novembre. Entrée gratuite, mais inscription obligatoire.

4. La scène centrale – Keynotes et discours inspirants

Des entrepreneurs visionnaires, des passionnés de technologie, des leaders d’opinion mondiaux et d’autres pionniers de l’industrie se réuniront pour des conférences inspirantes et des tables rondes animées avec Victoria Harbour offrant une toile de fond impressionnante.

Des tables rondes et des discours d’ouverture, mettant en vedette des leaders d’opinion mondiaux, des entrepreneurs visionnaires, des passionnés de technologie et d’autres pionniers de l’industrie, seront organisés par The Center Stage au Jumpstarter 2023 Tech by the Harbour.

Les conférenciers sélectionnés issus d’horizons divers représentent des multinationales, des start-ups et des entreprises sociales. Ils examineront comment la technologie et l’innovation peuvent transformer différents aspects de nos vies, tels que l’éducation, la consommation et l’appréciation de la musique. Il y aura également des discussions sur des questions telles que la fracture numérique, financière et entre les sexes, ainsi que l’avenir des industries basées sur l’intelligence artificielle (IA) et la robotique, ainsi qu’un panel réunissant des conférenciers africains qui utilisent des questions innovantes pour améliorer la vie et les perspectives du monde. la population du continent.

Ou quand?

Harbourfront, Centre culturel de Hong Kong ; Du 16 au 19 novembre. L’inscription est obligatoire pour y assister.

5. Grande finale du Concours mondial de pitchs Jumpstarter 2023 – Du rêve à la réalité

Jumpstarter 2023 vise à permettre aux start-ups de 85 pays et régions du monde de partager leurs idées. Les finalistes représentent des start-ups issues de secteurs tels que la technologie profonde/IA, les données/robotique, la durabilité, la biotechnologie/sciences de la vie et la santé.

La grande finale du concours mondial de pitch Jumpstarter 2023 réunira 30 finalistes issus de secteurs tels que l’intelligence artificielle, la robotique et le développement durable, partageant leurs idées commerciales dans le cadre d’une lutte pour les honneurs, notamment le titre de meilleur gagnant et un prix en argent totalisant 1 million de dollars de Hong Kong.

Dix-sept des 30 finalistes viennent de Hong Kong, cinq de Chine continentale, trois de Singapour et d’autres de régions du monde, notamment d’Afrique.

Une enquête réalisée l’année dernière par l’agence gouvernementale InvestHK a révélé qu’il y avait 3 985 start-ups à Hong Kong employant 14 932 personnes travaillant principalement dans les technologies financières et le commerce électronique, suivies de près par la gestion de la chaîne d’approvisionnement et la technologie logistique.

Ou quand?

Harbourfront, Centre culturel de Hong Kong ; 16 et 17 novembre

6. StartMeetUp – Rassembler, collaborer et réussir

Les opportunités de réseautage et de partenariat pour les start-ups, les entreprises et les investisseurs sont discutées à la fois socialement et dans un cadre de bureau plus formel. C’est également là que les investisseurs en capital-risque, les banquiers et les investisseurs providentiels côtoieront les entrepreneurs technologiques et les start-ups prometteuses. Des questions telles que le potentiel d’une introduction en bourse (IPO) d’une entreprise – lorsqu’une société privée propose ses actions en bourse – peuvent être un sujet de conversation.

Malgré les récentes fluctuations du marché des valeurs technologiques, les règles de cotation sont assouplies à Hong Kong pour les entreprises qui postulent à une introduction en bourse dans des secteurs tels que l’IA et les semi-conducteurs. Le rapport annuel de la bourse de Hong Kong montre que 51 des 68 introductions en bourse réalisées en 2022 provenaient du secteur de la nouvelle économie, ce qui représente 72,7 pour cent des capitaux levés au cours de la période.

Ou quand?

La participation se fait uniquement sur invitation :

Matchmaking d’affaires, Serenade 1-2/F Bloc de restaurants du Centre culturel de Hong Kong ; 16-17 novembre, à partir de 10h.