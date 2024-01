6 points forts du discours du PM Modi

Lundi 29 janvier, le Premier ministre Narendra Modi a participé à la 7e édition de ‘Pariksha pe Charcha’organisé à Bharat Mandapam dans la capitale nationale.

Selon les rapports, environ 2,05 crores d’élèves, 14,93 lakh d’enseignants et 5,69 lakh de parents se sont inscrits à l’édition 2024 de « Pariksha pe Charcha ».

Le Premier ministre Modi a inspecté une exposition de projets, allant de la science et de la technologie aux arts, réalisés par les étudiants avant de répondre à leurs questions lors de l’événement.

PM Modi partage des moyens de gérer la pression

Dès le début, les étudiants ont interrogé le Premier ministre indien sur les moyens de gérer la pression des examens. Le Premier ministre Modi a déclaré : « Cette même question a été posée au cours des 6 dernières saisons de Pariksha Pe Charcha, mais d’une manière différente. Cela montre que le problème est récurrent pour chaque lot.

« Premièrement, nous devons nous rendre suffisamment forts pour gérer toute sorte de pression. Nous devons nous préparer mentalement à relever le défi », a-t-il ajouté.

Il a cité un exemple de la manière dont les personnes vivant dans des climats plus chauds se préparent mentalement avant de visiter des endroits froids, ce qui facilite le processus d’acclimatation. Le Premier ministre Modi a exhorté les étudiants à suivre également la même préparation mentale pour leurs études.

Il a souligné qu’il existe deux types de pression, l’une qui est auto-créée et l’autre qui repose sur les attentes de la société. Le Premier ministre indien a demandé aux étudiants de se fixer des objectifs réalistes et de les atteindre progressivement au lieu de se surcharger d’études.

Il a ajouté que les étudiants sont également confrontés au fardeau des attentes de leurs frères et sœurs, de leurs parents et de leurs enseignants.

Sur la pression des pairs et les compétitions malsaines

PM Modi a également été interrogé par les étudiants sur la compétition, les compétitions malsaines et le sentiment de rivaliser avec leurs amis.

Il a dit que la vie deviendrait ennuyeuse en l’absence de concurrence. Il a exhorté les étudiants à rivaliser avec eux-mêmes et non avec leurs amis, car les performances académiques de ces derniers n’auront pas d’impact sur leurs résultats.

“Les parents devraient également éviter de comparer leur enfant avec d’autres enfants de leur groupe, des frères et sœurs, etc. Cela entraînerait une concurrence malsaine, ce qui aurait un impact négatif sur votre enfant et créerait un sentiment de jalousie”, a souligné le Premier ministre Modi.

En termes simples, il a demandé aux parents d’utiliser l’exemple de « Sharma Ji ka Beta » pour faire honte à leurs pupilles. Il s’agit essentiellement d’un mème sur la façon dont les parents indiens donnent toujours l’exemple d’un autre enfant pour dire à leurs enfants qu’ils ne sont pas assez bons.

Il a demandé aux étudiants de s’inspirer des bons résultats scolaires de leurs amis et camarades. « Si votre ami obtient 90 points, il ne vous reste pas seulement 10 points. Il vous reste encore vos 100 points à marquer. Cela devrait être votre état d’esprit.

Il a demandé aux parents de ne pas transformer les cartes de score de leurs enfants en cartes de visite lorsqu’ils obtiennent de bons résultats aux examens. «Lorsque certains élèves obtiennent de très bons résultats, leurs parents finissent par afficher leur carte de score comme carte de visite. Cela peut créer le sentiment parmi les étudiants qu’ils savent tout et qu’ils sont les meilleurs au monde.

“C’est un comportement dangereux et nous devons prendre des mesures pour l’empêcher”, a souligné le Premier ministre Modi.

Changer la dynamique enseignant-élève

Le Premier ministre Modi a noté que le travail d’un enseignant ne se limite pas au simple fait d’enseigner ou de guider les élèves sur la voie de la réussite. Il a déclaré que les enseignants doivent faire des efforts pour motiver les élèves et développer un lien fort avec eux.

Il a ajouté que la relation devrait être telle que les étudiants n’hésitent pas à leur parler ou à discuter des problèmes auxquels ils sont confrontés. Le Premier ministre Modi a déploré que la dynamique enseignant-élève soit en train de changer et que la relation se limite désormais au programme.

« De nos jours, les étudiants n’appellent plus leurs professeurs pour leur parler du stress lié aux examens. Ils ont le sentiment que l’interaction se limite à leur sujet. Le stress disparaîtra automatiquement le jour où les étudiants croiront qu’ils peuvent s’adresser à leurs enseignants pour résoudre tous les problèmes de la vie », a souligné le Premier ministre Modi.

Importance de la pratique avant les examens

Lors de la 7ème édition de ‘Pariksha pe Charcha“, PM Modi a souligné la nécessité de bien s’entraîner avant de passer les examens. Il a fait remarquer que les étudiants passent beaucoup de temps sur les appareils électroniques et ont perdu le contact avec l’écriture sur papier.

Il a demandé aux étudiants de s’exercer à l’écriture, d’identifier les erreurs et de corriger leurs propres réponses. Il a également ajouté que les étudiants devraient lire l’intégralité du questionnaire avant de tenter de répondre aux questions.

“Cela vous aidera à élaborer une stratégie quant aux questions qui nécessiteront plus de temps”, a déclaré le Premier ministre Modi.

La santé est importante

Lors de son discours aux étudiants, le Premier ministre indien a souligné qu’il est important que les étudiants prennent soin de leur santé. Il a déclaré que si la santé des étudiants n’est pas bonne, ils risquent de ne pas pouvoir passer les 3 heures de leur examen.

Il a dit que notre corps a besoin d’être rechargé, tout comme nos téléphones. «Essayez de vous asseoir au soleil pendant quelques heures chaque jour. Cela aidera à recharger votre corps. Faites-en une habitude. Passez du temps dehors avec un livre », a poursuivi le Premier ministre.

Il a insisté sur la nécessité d’un sommeil suffisant pour les étudiants et a souligné que ces derniers se privent souvent de sommeil en regardant des bobines au téléphone. De plus, PM Modi a fait remarquer que l’exercice et une alimentation équilibrée sont essentiels au bien-être physique et mental.

Besoin de temps en famille

Le Premier ministre indien a également réitéré la nécessité de passer du temps de qualité en famille. « Les familles devraient se réunir chaque mois et parler de livres et de films de motivation. Cela créera un environnement de positivité et de confiance au sein de la famille.

Il a également souligné la nécessité de créer des « zones sans gadgets » au sein de la famille, notamment dans les chambres et pendant le dîner. Le Premier ministre Modi a souligné que les membres d’une famille se retrouvent souvent collés à leur téléphone portable dans différents coins de leur maison.