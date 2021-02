6 points de discussion alors que Willian et Pepe brillent lors du retour d’Arsenal contre Leicester

Arsenal a organisé un combat impressionnant pour venir par derrière pour gagner à Leicester dimanche.

Il n’a fallu que six minutes pour que l’impasse soit brisée lorsque certains défenseurs d’Arsenal absents ont permis à Youri Tielemans de se frayer un chemin jusqu’au but avant de tirer fort et bas devant Bernd Leno.

Arsenal a ensuite reçu une pénalité, seulement pour que le VAR annule la décision car Nicolas Pepe avait été victime d’une faute en dehors de la surface.

Mais les Gunners ont rapidement réussi à se remettre à niveau alors que le coup franc ponctuel de Willian a été détourné par la tête de David Luiz.

Et les visiteurs ont ensuite pris la tête sur le coup de la mi-temps alors qu’un handball contre Wilfred Ndidi permettait à Alexandre Lacazette de se convertir du point de penalty.

Pepe a ensuite mis Arsenal sur la bonne voie pour la victoire alors qu’il commençait et terminait un bon mouvement d’équipe peu de temps après la pause, Willian apportant la touche cruciale dans son chemin pour réclamer l’aide.

Leicester a tenté en vain de revenir dans le match, mais a été entravé davantage après avoir perdu Harvey Barnes et Jonny Evans sur blessure alors qu’Arsenal contrôlait les procédures pour voir la victoire.

Voici les points de discussion du King Power Stadium.