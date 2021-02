Scott McTominay est sorti du banc pour frapper un vainqueur des prolongations et guider Manchester United vers les quarts de finale de la FA Cup avec une victoire 1-0 sur West Ham.

Le milieu de terrain a rencontré le retrait de Marcus Rashford et a passé le ballon devant Lukasz Fabianski pour donner aux Red Devils la tête à la 97e minute.

Le match a à peine pris vie pendant le temps réglementaire, Victor Lindelof étant le plus proche alors que United dominait la première mi-temps. Le Suédois a forcé un superbe arrêt de Fabianski, qui a poussé l’effort de la tête sur le poteau.

Les Irons se sont retrouvés de plus en plus enfermés dans leur propre moitié de terrain et ils n’ont pas été aidés par de nombreuses blessures tout au long du match, ce qui a rendu David Moyes reconnaissant d’avoir eu cinq remplaçants.

Mais United a eu du mal à trouver son chemin parmi ses visiteurs déterminés, Donny van de Beek ayant subi une autre performance inefficace en milieu de terrain offensif alors que le match se prolongeait et McTominay a fait sa marque.

Voici cinq points de discussion d’Old Trafford.

Le vainqueur de la prolongation de Scott McTominay signifie qu’il a maintenant marqué à chacun de ses trois derniers matchs et porte son total de la saison à sept, ce qui est très respectable pour un milieu de terrain.

Le but est venu d’une pause rapide qui a permis à Marcus Rashford de renvoyer le ballon à Scott McTominay, qui a terminé devant un Lukasz Fabianski déséquilibré.