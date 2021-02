6 points de discussion alors qu’Arsenal ne prouve aucun match pour les futurs champions de Man City

Manchcester City a remporté une 18e victoire consécutive alors qu’il se relançait dans une victoire de routine 1-0 contre Arsenal au nord de Londres.

City a perdu peu de temps pour se mettre dans la foulée au stade Emiraes et a marqué le but de la victoire dans les deux premières minutes.

Les hommes de Pep Guardiola avaient déjà notifié leurs intentions dans les 60 premières secondes, seulement pour que Raheem Sterling ait mal botté lorsqu’une opportunité s’est ouverte.

Mais la star anglaise ne s’est pas trompée au deuxième tour, se levant pour marquer un centre de Riyad Mahrez après avoir trouvé de l’espace à seulement six mètres du but.

City a l’air de jouer un match différent de ses rivaux de Premier League en ce moment, et ils ont dicté et dominé les 20 premières minutes, une période au cours de laquelle ils ont créé des opportunités pour doubler leur avantage, mais manquaient de la touche tueur.

Peu à peu, Arsenal a réintégré la compétition, mais n’a pas réussi à tester Ederson avant la pause.

Le retour de Kevin de Bruyne a failli rentrer à la maison avec une puce gagnante et impudente pour doubler l’avance au début de la seconde mi-temps, uniquement pour les efforts du Belge pour dériver du mauvais côté du poteau gauche de Bernd Leno.

Pourtant, alors que City a continué à offrir plus de menaces, leur niveau de performance a sensiblement baissé au cours de la deuxième période, les rotations au milieu de terrain et les passes pas aussi brusques qu’elles l’avaient été. C’était bâclé et a donné à Arsenal une plus grande conviction qu’ils pouvaient arrêter la course gagnante de City.