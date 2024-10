6 points d’atterrissage potentiels pour Davante Adams

Le receveur Davante Adams aurait informé les Raiders de Las Vegas qu’il préférerait être envoyé dans une autre équipe. L’écart fait l’objet de rumeurs commerciales depuis l’été, mais les Raiders ont réduit leur intérêt pour la triple équipe All-Pro – jusqu’à mardi.

Les Raiders envisageraient d’échanger Adams contre un package comprenant un choix de deuxième ronde et une compensation supplémentaire, ont indiqué des sources. Adam Schefter d’ESPN. Les équipes devraient également être en mesure de payer son salaire d’environ 13,5 millions de dollars.

Voici six équipes qui pourraient venir réclamer le receveur vedette, dont deux retrouvailles :

Chefs de Kansas City

Les champions en titre du Super Bowl étaient déjà minces au poste de receveur large avant que Rashee Rice ne subisse une blessure potentielle mettant fin à la saison au cours de la semaine 4. La recrue Xavier Worthy occupe désormais le sommet du tableau des profondeurs, avec Justin Watson, JuJu Smith-Schuster et Skyy Moore fournissant l’assurance.

Icône Sportswire / Icône Sportswire / Getty

Le joueur de 31 ans serait la meilleure cible de Patrick Mahomes depuis le départ de Tyreek Hill pour les Dolphins de Miami. Adams stabiliserait instantanément le jeu des Chiefs, qui a été incohérent au cours des quatre premières semaines de la saison.

Cela dit, deux grosses complications pourraient empêcher Adams de rejoindre Kansas City : le plafond spatial – les Chiefs auraient besoin de libérer plus de 10 millions de dollars – et le fait que les équipes sont toutes deux dans l’AFC Ouest. Il semble peu probable que les Raiders envoient autant de compétences à un rival de division.

Jets de New York

La première réunion sur cette liste associerait à nouveau le quart-arrière d’Adams et des Jets, Aaron Rodgers. Le duo a été une force pendant des années avec les Packers de Green Bay, réalisant 622 réceptions pour 7 590 verges et 69 touchés en 108 matchs ensemble, selon Statutmuse.

Ethan Miller / Getty Images Sport / Getty

L’espace de plafond ne serait pas un gros problème pour les Jets – ils disposent actuellement d’environ 16,8 millions de dollars en réserve. Cependant, les choses deviendraient plus complexes si Haason Reddick, le rusher de pointe, faisait rapport à l’équipe, bien qu’il n’y ait eu aucune mise à jour sur le statut de Reddick depuis des semaines.

Adams interviendrait en tant que titulaire immédiat, mais la façon dont les représentants derrière lui et Garrett Wilson seraient répartis pourrait être intéressante. Mike Williams a signé un contrat d’un an avec les Jets pendant l’intersaison tandis qu’Allen Lazard, une autre cible de longue date de Rodgers, est sous contrat jusqu’en 2026.

Steelers de Pittsburgh

Les Steelers auraient été sur le point d’échanger contre le receveur des 49ers de San Francisco Brandon Aiyuk en août, ils pourraient donc facilement se concentrer sur Adams.

Son excellent parcours et sa capacité à jouer sur tout le terrain donneraient à George Pickens plus de chances de marquer des balles profondes en tête-à-tête, et c’est là qu’il brille vraiment.

La profondeur derrière Pickens était une préoccupation avant la saison et a été problématique malgré la fiche de 3-1 de Pittsburgh. Calvin Austin III, qui a accumulé 180 verges en 17 matchs avec les Steelers la saison dernière, est actuellement deuxième parmi les receveurs larges de l’équipe avec 125 verges. Van Jefferson est assis derrière lui à 36 mètres.

Van Jefferson est sur la bonne voie pour 153 verges sur réception cette saison. Les Steelers l’ont signé pendant l’intersaison dans l’espoir qu’il pourrait devenir leur WR2. – Daniel Valente (@StatsGuyDaniel) 30 septembre 2024

Pittsburgh devrait libérer de l’espace pour faciliter un échange, mais cela contribuerait grandement à aider l’offensive des Steelers à suivre le rythme de leur excellente défense.

Cowboys de Dallas

S’il y a quelque chose que Jerry Jones aime, c’est bien celui qui fait la une des journaux. Acquérir un joueur comme Adams ferait exactement cela et serait relativement facile du point de vue du plafond salarial de 2024 – Dallas possède plus de 23 millions de dollars dans l’espace. Mais garder Adams sur la liste en 2025 nécessiterait probablement une prolongation ou un accord retravaillé.

Le large serait également d’une grande aide sur le terrain. CeeDee Lamb a totalisé 316 verges sur réception en quatre matchs, mais personne d’autre chez les Cowboys n’en a plus de 160. Adams s’alignant face à Lamb forcerait les coordinateurs défensifs adverses à laisser l’une des deux étoiles dans un match en tête-à-tête sur la plupart. s’enclenche.

Commandants de Washington

Les Commanders – qui étaient également liés à Aiyuk – pourraient également être en jeu pour Adams, surtout avec la façon dont Jayden Daniels a joué pour commencer sa carrière dans la NFL. Le deuxième choix du repêchage d’avril a mené plus de buts cette saison (23) que d’incomplétude (19).

Ajouter une arme comme Adams élèverait encore plus l’offensive de Washington et forcerait les défenses à choisir entre le doubler ou Terry McLaurin.

Washington dispose également d’un espace de plafond de 25,4 millions de dollars. De plus, les commandants disposent du deuxième plafond salarial prévu pour 2025, soit un peu plus de 121 millions de dollars.

Packers de Green Bay

La deuxième des deux retrouvailles verrait Adams rejoindre l’équipe dans laquelle il a commencé sa carrière en tant que deuxième tour de Fresno State. Les 669 réceptions, 8 121 verges et 73 touchés d’Adams avec les Packers se classent respectivement deuxième, quatrième et deuxième dans l’histoire de la franchise.

Stacy Revere/Getty Images Sport/Getty

Tous les larges de Green Bay ont 25 ans ou moins. L’expérience d’Adams, son sens du parcours et son leadership pourraient élever de jeunes meneurs de jeu comme Jayden Reed et Romeo Doubs tandis qu’il grimpe encore plus haut dans les classements de la franchise. De plus, Christian Watson pourrait atterrir dans la réserve des blessés avec une entorse élevée à la cheville.

Les Packers n’auraient pas non plus besoin de faire beaucoup de manipulation du plafond salarial pour acquérir Adams : ils disposent actuellement d’environ 14,2 millions de dollars d’espace.

Source du plafond salarial : Par-dessus le capuchon.