6 points clés à retenir du deuxième débat républicain de 2023

Sept candidats républicains à la présidentielle ont pris part au débat mercredi à la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan en Californie – une fois de plus sans la présence du favori en fuite, Donald Trump.

Rien ne prouve que Trump ait payé un prix politique pour avoir sauté le premier débat républicain, et il reste à voir si cette fois-ci sera différent. Notamment, son rival le plus proche, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, l’a visé pour avoir sauté le concours.

Depuis le premier débat du 23 août, la part de Trump dans les voix primaires du Parti républicain est passée de 52 % à 54 %, selon le Moyenne des sondages FiveThirtyEight. Il a également prolongé son avance sur DeSantis de 37 points à 40 points. Alors que DeSantis reste bloqué chez les adolescents, personne d’autre n’atteint les deux chiffres.

Voici six points clés du débat à Simi Valley :

DeSantis reproche à Trump d’avoir sauté le débat et d’avoir attaqué l’interdiction de l’avortement de six semaines en Floride

DeSantis a adopté un ton plus agressif mercredi soir, utilisant sa première réponse pour lancer une offensive contre Trump.

« Donald Trump est porté disparu. Il devrait être sur cette scène », a déclaré DeSantis, ajoutant qu’il devrait être présent pour expliquer pourquoi il a ajouté 7 000 milliards de dollars à la dette nationale lorsqu’il était au pouvoir.

Plus tard, il a déchiré les remarques de Trump, qualifiant de « terrible » l’interdiction de l’avortement pendant six semaines en Floride.

« L’ancien président, porté disparu ce soir, a eu beaucoup à dire à ce sujet », a-t-il déclaré. « Il devrait être ici pour expliquer ses commentaires – pour essayer de dire que les protections pro-vie sont en quelque sorte une « chose terrible » ? Je veux qu’il regarde dans les yeux et qu’il le dise aux gens qui mènent ce combat depuis longtemps.

DeSantis a cherché à franchir la ligne entre créer un contraste entre lui et Trump sans outrepasser et s’aliéner les partisans d’un ancien président qui conserve des partisans fidèles au sein du Parti républicain.

Christie est à la mode « Donald Duck » sur les réseaux sociaux

L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, le critique le plus virulent de Trump, l’a de nouveau critiqué pour ne pas avoir achevé la construction du mur frontalier et pour avoir ajouté de la dette. Plus tard, il a regardé la caméra et a parlé à Trump : « Donald, je sais que tu regardes. Vous ne pouvez pas vous en empêcher. … Vous n’êtes pas là ce soir parce que vous avez peur d’être sur scène et de défendre votre record. Si vous continuez à faire ça, personne ici ne continuera à vous appeler Donald Trump ; nous allons t’appeler Donald Duck.

Ses propos ont suscité les huées de la foule. Bientôt, « Donald Duck » était à la mode sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter.

Pendant ce temps, Trump prononçait un discours mercredi soir à Clinton Township, Michigan. Quelques instants avant la fin du débat, Chris LaCivita, conseiller principal de la campagne Trump, a publié une déclaration le qualifiant de « ennuyeux et sans conséquence » et appelant le Comité national républicain à « mettre immédiatement fin à tout autre débat primaire » afin que les républicains puissent se concentrer sur le président Joe Biden et « Arrêtez de perdre du temps et de l’argent. »

Les candidats se tournent vers les travailleurs syndiqués en grève

Alors que la grève des Travailleurs unis de l’automobile se poursuit, les candidats républicains ont éludé le choix de se ranger du côté des travailleurs ou des entreprises, se tournant plutôt vers Biden et des questions plus amicales comme les dépenses gouvernementales et l’immigration.

« Joe Biden ne devrait pas être sur la ligne de piquetage. Il devrait être à la frontière sud, travaillant à fermer notre frontière sud », a déclaré le sénateur Tim Scott de Caroline du Sud, qui n’a pas désavoué ses remarques précédentes qui adoptaient une ligne dure contre les grévistes.

L’homme d’affaires Vivek Ramaswamy a déclaré qu’il sympathisait avec les travailleurs mais que leurs tactiques étaient mal orientées.

« Allez manifester devant la Maison Blanche à Washington, DC », a-t-il déclaré.

L’ancien vice-président Pence a déclaré qu’il se battrait pour le droit des travailleurs de décider d’adhérer ou non à un syndicat : « Joe Biden n’a pas sa place sur une ligne de piquetage. Il a sa place sur la ligne du chômage. »

L’ancienne ambassadrice de l’ONU, Nikki Haley, a déclaré que les travailleurs font grève uniquement « parce que toutes les dépenses » soutenues par Biden « font augmenter l’inflation ».

Un GOP coincé au neutre sur la politique de santé

Le débat a mis en évidence à quel point les Républicains restent neutres en matière de politique de santé, s’exprimant dans des abstractions familières.

DeSantis a appelé à « plus de pouvoir pour les personnes et la relation médecin-patient ». Le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, a critiqué Washington pour avoir « choisi les gagnants et les perdants ». Pence, abordant les soins de santé, a déclaré qu’il souhaitait transférer le pouvoir aux États.

«Je pense que c’est l’un des choix ici. Mon ancien colistier, Donald Trump, a en fait un plan visant à consolider davantage de pouvoir à Washington, DC, et à consolider davantage de pouvoir au sein du pouvoir exécutif », a-t-il déclaré.

Depuis la tentative ratée d’abroger l’Affordable Care Act en 2017, qui s’est retournée contre lui politiquement, le Parti républicain a largement évité le problème et évité de proposer sa propre vision alternative.

Un nouveau Sondage NBC News affirme que les électeurs font confiance aux démocrates plutôt qu’aux républicains pour gérer les soins de santé dans une large mesure, de 45 % à 22 %.

Haley et Ramaswamy s’affrontent à nouveau

Ramaswamy a défendu son utilisation de TikTok – même si elle est contrôlée par une société chinoise et qu’il l’a un jour appelé « fentanyl numérique » – affirmant que le Parti républicain doit gagner les élections et le faire en touchant les jeunes électeurs là où ils se trouvent.

Haley était furieuse.

« C’est exaspérant, car TikTok est l’une des applications de médias sociaux les plus dangereuses que nous puissions avoir », a-t-elle déclaré. « Honnêtement, chaque fois que je vous entends, je me sens un peu plus stupide à cause de ce que vous dites. »

Ils se sont également retrouvés en désaccord sur le financement de l’Ukraine, une question majeure qui divise les républicains du Congrès.

Ramaswamy a déclaré que les États-Unis devraient couper les fonds.

« Ce n’est pas parce que Poutine est un mauvais dictateur que l’Ukraine est bonne », a-t-il déclaré. Haley l’a interrompu pour défendre la nécessité de vaincre Poutine et la Russie.

« Une victoire de la Russie est une victoire de la Chine », lui a-t-elle dit. « J’avais oublié, tu aimes la Chine. »

(Parmi les autres candidats, DeSantis s’est également opposé à l’aide américaine à l’Ukraine. Christie, Pence et Scott ont également soutenu l’aide américaine à l’Ukraine.)

La performance percutante de Ramaswamy le mois dernier ne l’a pas aidé : il a perdu plusieurs points, à 6,3 % des voix, selon le Moyenne des sondages FiveThirtyEight. Haley est l’une des candidates qui a augmenté son vote après le premier débat, le doublant presque à 6,3 %.

Burgum, interrupteur série

De multiples interruptions ont laissé les modérateurs de Fox Business du mal à garder le contrôle. Burgum était un interrupteur en série – peut-être parce qu’il est dans la bulle et veut conserver sa place pour le prochain débat. À un moment donné, un modérateur a menacé de couper son micro s’il persistait.

Un peu plus tôt, un modérateur avait rappelé aux candidats que les interruptions ne leur coûteraient que du temps avant la fin du débat. Et vers la fin, un autre modérateur a dû leur rappeler de ne pas intervenir à moins d’être invité.