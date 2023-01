6 points à retenir des annonces de puces grand public d’AMD au CES

La PDG d’AMD, Lisa Su, a lancé le CES avec un discours liminaire sur les annonces de puces d’AMD, du Ryzen 7000 série de processeurs mobiles à ses GPU mobiles de la série RX 7000 à la classe X3D haute puissance des GPU de bureau. Certains thèmes clés étaient le rôle croissant de l’IA dans l’informatique quotidienne (ainsi que dans les rôles traditionnels) et l’impact (et les besoins) du travail hybride.

Su a également vanté certains des aspects les plus commerciaux des produits de ses partenaires, tels que des discussions assez détaillées sur le rôle de la robotique et la RA de Magic Leap dans les soins de santé (ce dernier vient de gagner Attestation 60601). Nous avons eu droit à un astronaute qui parlait de la recherche et de l’informatique adaptative d’AMD, comme dans le Perseverance Mars Rover et dans la simulation de missions (wo)manned vers la lune. AMD n’est pas seulement dans votre console : c’est dans l’espace.

Elle a conclu en discutant de la durabilité dans ses composants et technologies et comment elle se traduit par des centres de données à grande échelle et un calcul haute performance. Elle a également lancé l’AMD Instinct MI300, un combo GPU/CPU conçu pour la formation et les services d’IA à l’échelle des centres de données. Il arrive dans la seconde moitié de cette année.

Notez qu’une partie de ceci est tirée de documents d’information distincts en plus de ce qui a été compressé pendant le discours d’ouverture. Vous pouvez suivre plus d’actualités du CES sur notre blog en direct, ainsi que plus de détails sur les annonces commerciales des partenaires.



L’IA adaptative sur puce est le développement mobile le plus intéressant d’AMD

AMD a légèrement dévoilé son architecture XDNA pour accélérer l’inférence de l’IA, qui peut augmenter ou diminuer en fonction du nombre d’unités de traitement que le développeur de matériel lui lance. (Cela vient de l’acquisition de Xilinx par la société.) D’où la marque “Adaptive AI”. Parce qu’il peut transmettre des données d’une baie à l’autre sans avoir besoin de communiquer avec une mémoire externe ou un CPU ou un GPU, AMD dit qu’il diminue la latence et en fait une architecture flexible.

Tout cela est une préface au lancement de la nouvelle génération de processeurs mobiles HS de la société, qui comprend un petit accélérateur d’IA adaptatif intégré pouvant gérer jusqu’à quatre flux d’IA simultanés, soit pour des tâches distinctes, soit pour effectuer une seule tâche avec des threads parallèles. Il est optimisé pour l’efficacité énergétique, et parce qu’il libère des cycles CPU et GPU que le traitement de l’IA prendrait autrement, AMD affirme qu’il en résulte moins de dégradation des performances et une meilleure durée de vie de la batterie.

Les algorithmes d’intelligence artificielle envahissent l’informatique de nos jours, et les appareils mobiles s’appuient de plus en plus sur eux pour des opérations même banales, comme le nettoyage de la vidéo pendant les vidéoconférences et l’amélioration du comportement d’économie de batterie. AMD affirme qu’il est jusqu’à 50 % plus efficace que le moteur neuronal Apple M2. Intel utilise une puce distincte pour l’accélération de l’IA, appelée Movidius, ce qui signifie que sa présence dans un ordinateur portable dépendra des fabricants individuels.

Su a également présenté en avant-première l’accélérateur Alveo V70, une petite carte accélératrice d’inférence AI de faible puissance (75 watts). Il passe en précommande maintenant et sera expédié au printemps.

Les HX sont plus rapides, mais les HS sont plus à la pointe de la technologie

C’est un schisme dont je ne suis pas vraiment content. Intel et AMD utilisent “HX” pour désigner les processeurs destinés aux ordinateurs portables de jeu ou de création les plus performants, qui ont tendance à être utilisés par les personnes à la recherche d’une technologie de pointe (et qui sont généralement prêtes à payer pour cela). Mais l’accélérateur Adaptive AI susmentionné n’est que dans les Ryzen 9 7940HS, Ryzen 7 7840HS et Ryzen 5 7640HS, les processeurs conçus pour les modèles minces mais puissants, et ils ont également les avantages d’utiliser le processus de fabrication de 4 nm, tandis que le HX sont toujours sur 5 nm (ce qui explique en partie comment ils peuvent atteindre des vitesses d’horloge plus élevées en toute sécurité).

Un processus plus petit a tendance à être plus économe en énergie et plus rapide. HS en a besoin pour atteindre l’objectif de puissance de 35 à 45 watts de cette classe d’ordinateurs portables, mais étant donné la quantité d’IA utilisée dans les applications et les jeux créatifs, il aurait été agréable de pouvoir obtenir une puissance supplémentaire sur le plus petit dé. .

Les puces HS utilisent également l’architecture RDNA3 plus récente pour leurs graphiques intégrés. Ce n’est pas une pratique rare; le raisonnement est que la classe d’ordinateurs portables HX utilisera des GPU discrets. Mais la plupart des ordinateurs portables dotés de GPU discrets s’appuient toujours sur la version intégrée pour, par exemple, une consommation d’énergie inférieure lorsque la vitesse du GPU discret n’est pas nécessaire.

D’un autre côté, les puces HX sont les premiers processeurs mobiles d’AMD utilisant chiplets. Et le meilleur Ryzen 9 dispose de 16 cœurs/32 threads.

Ordinateurs portables de jeu annoncés lors du salon qui tirent parti de tout ce qu’AMD a à offrir sont les Alienware M16 et M18, Asus TUF Gaming A16 Édition Avantage et une nouvelle série Lenovo Legion Pro. Les premiers ordinateurs portables Ryzen de la série 7040 commenceront à être expédiés en mars. Le PDG de HP, Enrique Lores, est venu sur scène pour présenter le nouveau Libellule Pro ordinateurs portables.

Pas assez de support USB 4

C’est déjà assez grave que ce soit encore une autre année sans prise en charge de Thunderbolt sur les ordinateurs portables AMD, mais même l’USB 4 n’est pas pris en charge sur l’extrémité inférieure du spectre du processeur où vivent les puces “minces et légères grand public”. Et les informations d’AMD semblent impliquer que même les modèles HX pourraient ne pas l’avoir car le contrôleur USB 4 peut être facultatif.

AMD sous-alimente intentionnellement les processeurs de bureau 65w

Et c’est une bonne chose. La classe 65w des processeurs de bureau est destinée aux PC à faible consommation d’énergie, compacts ou peu coûteux, et a tendance à être populaire auprès des upgraders. Pour cette génération, AMD a conçu les processeurs pour qu’ils fonctionnent à 65 W, mais qu’ils soient capables d’en tirer presque le double via l’overclocking, qui, selon la société, peut offrir une augmentation des performances de plus de 30 %. Étant donné qu’une grande partie de l’utilisation quotidienne de l’ordinateur est destinée à des tâches banales – du moins si vous envisagez cette classe de processeurs – il est logique de choisir par défaut l’état de puissance inférieure.

Ryzen 9 rejoint la génération X3D

Les centrales intergénérationnelles d’AMD utilisent l’architecture 3D V-Cache de l’entreprise pour entasser plus de cache sur la puce afin d’offrir de meilleures performances avec essentiellement le même processeur. Cette année, AMD ajoute un Ryzen 9 7950X3D au mix – il y a aussi quelques Ryzen 7 comme avant, les 7900X3D et 7800X3D. AMD regroupera Star Wars Jedi : Survivantun jeu très attendu, avec les processeurs.

Capture d’écran par Roger Cheng/CNET



Les GPU discrets mobiles ne semblent pas très excitants

C’est peut-être juste moi, mais il n’y a rien de vraiment notable à propos des RX 7600M, RX 7600M XT, RX 7700S et RX 7600S. Ils semblent être une belle avancée par rapport aux offres de l’année dernière, mais ils ne sonnent pas aussi dignes de la classe HX que, par exemple, le mobile RTX 4090 ou RTX 4080. Et beaucoup de nouvelles technologies destinées à augmenter les performances des GPU AMD en conjonction avec les processeurs, comme l’upscaling SmartShift Radeon Super Resolution, FidelityFX Super Resolution 3 (une meilleure classe d’upscaling) et le mode Hypr-RX (maximisation de la fréquence d’images en un clic et minimisation de la latence en utilisant tous les paramètres disponibles) ne sont pas tout à fait ici encore. Dans la première moitié de cette année, parfois, nous dit-on.