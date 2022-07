6 points à retenir de l’audience du 6 janvier d’aujourd’hui

Mme Hutchinson a déclaré qu’on lui avait dit que le 6 janvier, un M. Trump furieux, informé qu’il ne pouvait pas se rendre au Capitole pour rejoindre ses partisans, avait cherché à arracher le volant de l’agent des services secrets qui le conduisait. Il a continué à faire pression pour s’y rendre même après leur retour à la Maison Blanche.

Deux hauts conseillers de Trump ont demandé pardon après le 6 janvier

M. Meadows et Rudolph W. Giuliani, l’ancien maire de New York et l’avocat personnel de M. Trump, ont tous deux demandé pardon à M. Trump avant qu’il ne quitte ses fonctions au cas où ils seraient impliqués criminellement dans des événements menant au 6 janvier ou à la s’agresser lui-même. Alors qu’elle clôturait son témoignage, Mme Hutchinson a déclaré très clairement que son ancien patron s’était joint à M. Giuliani pour demander un pardon, bien qu’aucun n’en ait obtenu un. Le seul fait qu’ils souhaitaient obtenir la clémence démontrait qu’ils s’inquiétaient des conséquences potentielles de leurs efforts au nom du président.

Elle a également témoigné qu’à un moment donné, M. Cipollone a déclaré qu’il avait de sérieuses inquiétudes quant à ce que M. Trump avait prévu ce jour-là, y compris son désir de marcher vers le Capitole. “Nous allons être accusés de tous les crimes imaginables”, a déclaré Mme Hutchinson, citant M. Cipollone.

Le cabinet de Trump envisageait de le retirer après le 6 janvier

Les membres du cabinet du président ont été suffisamment affligés par l’assaut contre le Capitole et les encouragements du président à la foule et son refus d’intervenir qu’ils ont tranquillement discuté d’invoquer le 25e amendement pour le démettre de ses fonctions, a déclaré Mme Hutchinson. La perspective ignominieuse d’être le premier président à être soumis à l’amendement a été l’une des raisons pour lesquelles il a accepté d’enregistrer une vidéo le 7 janvier s’engageant à un transfert pacifique du pouvoir.

Le panel estime que Trump décourage la coopération avec son enquête.

Les membres du comité espèrent que la volonté de Mme Hutchinson de se manifester et de fournir un témoignage aussi important encouragera d’autres personnes encore réticentes à faire de même.

“A ce groupe de témoins, si vous avez entendu ce témoignage aujourd’hui et que vous vous souvenez soudainement de choses dont vous ne pouviez pas vous souvenir auparavant, ou qu’il y a des détails que vous aimeriez clarifier, ou que vous avez découvert un certain courage que vous aviez caché quelque part, notre les portes restent ouvertes », a déclaré le représentant Bennie Thompson, démocrate du Mississippi et président du comité.

La représentante Liz Cheney, républicaine du Wyoming et vice-présidente du comité, a suggéré que le panel avait eu connaissance des tentatives de M. Trump et de ses alliés d’influencer les témoins et envisagerait une réponse à ces efforts.