6 plus grandes idées fausses sur le Season Pass MLS

MLS Season Pass a été lancé début février, mais les fans de la Major League Soccer ont encore des idées fausses sur ce que la plate-forme peut et ne peut pas faire. Pour être juste, certains sont justifiés. Le fait que l’accord passe par Apple TV peut amener certains à croire que vous devez utiliser un appareil Apple.

De plus, avec le monde du streaming grand ouvert, il y a des raisons de croire que vous avez besoin d’autres services de streaming juste pour regarder la Major League Soccer. C’est un changement majeur pour MLS qui passe à Apple pour son package de streaming.

Même alors, c’est assez simple. Il y a encore des jeux à la télévision, mais la grande majorité des jeux sont disponibles en streaming sur MLS Season Pass.

Voici six fausses croyances répandues avec MLS Season Pass alors que nous entrons dans la nouvelle ère du streaming de la Major League Soccer.

Les plus grandes idées fausses sur le Season Pass MLS

1) Vous avez besoin d’un appareil Apple pour le regarder

L’une des plus grandes préoccupations lorsqu’Apple a obtenu les droits de MLS pour les 10 prochaines années était la question de savoir où regarder. Certains, à tort, pensaient que la ligue rendrait les droits de diffusion exclusifs aux appareils Apple.

Heureusement, ce n’est pas le cas. Tout appareil doté de l’application Apple TV peut regarder le Season Pass MLS. Cela inclut bien sûr les iPhones, les iPads, les Mac et les Apple TV. Cependant, il comprend également un certain nombre de téléviseurs intelligents, d’ordinateurs portables, de consoles de jeux et plus encore.

Même pour les appareils qui n’ont pas d’application Apple TV désignée, vous pouvez regarder via votre navigateur sur cet appareil. C’est, pour l’instant, le sort que subissent la plupart des utilisateurs d’Android.

2) Vous avez besoin d’Apple TV+

Apple TV + et MLS Season Pass sont des entités entièrement différentes. Ne laissez pas le nom Apple vous tromper.

Apple TV + coûte 6,99 $ par mois. Il donne accès à des films, des émissions de télévision exclusives, des documentaires et plus encore. MLS Season Pass a un prix de base de 14,99 $ par mois ou 99 $ pour la saison. Il ne propose que du contenu MLS, tel que des jeux en direct, des conférences de presse, des émissions en studio et une couverture en équipe.

Cependant, si vous avez un abonnement à Apple TV +, vous pouvez économiser de l’argent sur MLS Season Pass. Les abonnés Apple TV + peuvent s’abonner au Season Pass MLS pour 12,99 $ par mois. L’option annuelle associée est de 79 $ pour les abonnés Apple TV +.

Néanmoins, vous n’avez pas besoin d’Apple TV + pour vous abonner au Season Pass MLS.

3) Tous les jeux sont derrière un paywall

Beaucoup de gens ont peur qu’un paywall leur enlève leurs jeux MLS. Par conséquent, certaines personnes ne souhaitent pas s’abonner au Season Pass MLS.

Bien que MLS Season Pass contienne tous les jeux MLS, il existe un certain nombre de jeux disponibles gratuitement sur Apple TV. Par exemple, la première semaine de jeux en MLS pour la saison 2023 sera disponible gratuitement sur Apple. Cela signifie que n’importe qui peut regarder les 14 matchs, tant qu’il dispose d’une connexion Internet.

De plus, certains jeux seront disponibles à la télévision. Alors qu’ESPN et Univision ont renoncé aux accords de droits pour la MLS, FOX diffuse toujours un certain nombre de jeux.

4) Les réseaux sportifs régionaux diffusent toujours des matchs

S’il y a une chose à préciser, c’est que les Réseaux Sportifs Régionaux ne sont plus au rendez-vous. Bally Sports, MSG, AT&T Sportsnet, Spectrum et d’autres RSN ne diffusent plus la Major League Soccer.

Les seuls jeux MLS à la télévision sont ceux sur FOX, FS1 et FOX Deportes. En streaming, chaque jeu est uniquement disponible en streaming sur Apple et MLS Season Pass.

Cependant, MLS Season Pass et Apple offrent toujours l’angle local que tant de fans de MLS ont adoré. Chaque match aura des commentaires radio que les fans pourront choisir l’équipe qu’ils veulent entendre. De plus, de nombreux commentateurs qui travaillaient auparavant pour les RSN dans des clubs particuliers font le saut vers Apple pour travailler dans cette vaste équipe.

5) MLS Season Pass n’est pas disponible dans mon pays (quel que soit le pays qui peut être à l’étranger)

L’un des plus grands avantages du Season Pass MLS sur Apple est qu’il est disponible dans le monde entier. Certes, le prix peut différer dans certains pays. Par exemple, le prix annuel du Pass Saison MLS au Canada est de 129 $ CAD. Sur la base du taux de change actuel, cela représente environ 95 USD. Pour le public américain, la même offre est de 99 $. Une mince différence, mais une différence quand même.

Où que vous soyez dans le monde, vous pouvez diffuser le Season Pass MLS dans plus de 100 pays.

6) Les utilisateurs d’Android ne peuvent pas regarder le Season Pass MLS

Même s’il n’y a pas d’application Apple TV actuellement sur les téléphones Android, vous pouvez toujours regarder MLS Season Pass sur Android. C’est juste un peu plus compliqué et pas aussi transparent qu’avec les appareils dotés de l’application Apple TV.

Pour que les utilisateurs d’Android accèdent au MLS Season Pass, il vous suffit de passer par votre navigateur Web. Vous pouvez vous rendre sur le site Web Apple TV et vous y abonner. Assurez-vous simplement d’enregistrer le lien en tant que signet afin de ne pas avoir à taper le long lien pour regarder MLS Season Pass.

En outre, il y a des rumeurs selon lesquelles Android ajouterait une application Apple TV. Rien n’est confirmé pour l’instant. Pourtant, c’est une perspective passionnante pour les utilisateurs d’Android intéressés par le Season Pass MLS.