Un aperçu de ce qui se passe lors du dernier tour des matches de la Ligue Europa jeudi:

GROUPE LE PLUS SERRÉ

Napoli, la Real Sociedad et l’AZ Alkmaar entrent dans le tour final en se battant pour deux places de qualification parmi le plus serré des 12 groupes. Un match nul à domicile contre la Real Sociedad suffirait à Napoli, alors que la Sociedad a besoin d’une victoire ou pour améliorer le résultat de l’AZ Alkmaar, qui visite déjà éliminé Rijeka. Une victoire placerait AZ Alkmaar au tour suivant, quel que soit le résultat de l’autre match. La Sociedad pourrait être privée de deux de ses meilleurs joueurs pour le match en Italie, car David Silva et Mikel Oyarzabal ont soigné des blessures musculaires.

SIX SPOTS À GAUCHE

Dix-huit équipes sont déjà passées à la phase à élimination directe, ce qui signifie qu’il reste six places à gagner. Huit autres équipes se classent parmi les 32 dernières pour avoir terminé troisième dans leurs groupes de la Ligue des champions. Young Boys et Cluj se disputent la deuxième place de qualification du groupe A lorsqu’ils se rencontrent en Suisse, les Young Boys n’ayant qu’à éviter la défaite. Molde et Rapid Vienna se disputent la deuxième place du groupe B; Maccabi Tel-Aviv et Sivasspor se rencontrent pour le droit de terminer en tant que vice-champion du groupe I; Wolfsburg accueille Feyenoord dans le groupe K avec la dernière place de qualification à gagner.

AVERTISSEMENT AUBAMEYANG

Le manager d’Arsenal Mikel Arteta insiste sur le fait que le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas la garantie d’une place de départ alors qu’il cherche à ramener l’équipe à la victoire. Aubameyang n’a pas voyagé avec l’équipe pour un match contre Dundalk déjà éliminé, Arsenal jusqu’aux 32 derniers matchs et assuré de la première place du groupe B après avoir remporté ses cinq premiers matches. Arsenal a du mal à occuper la 15e place de la Premier League, seuls les trois derniers ayant marqué moins que Arsenals 10 buts. Aubameyang n’a pas marqué en jeu ouvert en championnat depuis le week-end d’ouverture. Arteta a déclaré qu’il n’était pas tenté d’emmener son capitaine à Dundalk pour tenter de le mettre en forme et que son récent blip ne signifie pas qu’il a une place automatique dans l’équipe. Personne n’est imparable à la fin de la journée, a-t-il déclaré. Vous devez trouver les bons joueurs pour gagner des matchs de football, mais nous ne pouvons pas oublier ce qu’Auba a fait pour ce club et ce qu’il a fait ces derniers mois il n’y a pas des années.

___

Plus de football AP: https://apnews.com/Soccer et https://twitter.com/AP_Sports