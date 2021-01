Nous avons sélectionné ces produits de manière indépendante parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc percevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Le blues de l’hiver vous déprime-t-il?

Bikinis Frankies a une solution! Leur nouvelle ligne de tricots vient de tomber et il est sur le point d’être sur les tableaux d’humeur de la mode de tout le monde. La capsule de vêtements est de couleur barbe à papa cardigans en tricot, survêtements, barboteuse, chandails et réservoirs. Donc, fondamentalement, tout ce dont vous avez besoin pour rehausser votre garde-robe WFH!

Alors que vous regardez peut-être le prix en vous demandant si cela en vaut la peine, nous sommes là pour vous dire de l’envoyer intégralement (alias faites-vous plaisir)! Les produits Frankies Bikinis sont la définition de la qualité. Nous sommes de grands fans de leurs styles de maillots de bain adorables et inclusifs, nous nous attendons donc à ce que la collection de tricot ne soit pas différente.

Notre pièce préférée de la nouvelle ligne? le Pull court en tricot Bowie! C’est une pièce que vous pouvez porter toute l’année et qui a l’air si confortable.

Découvrez ci-dessous la nouvelle collection de tricots Frankies Bikinis!