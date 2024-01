6 petits signes que vous souffrez d’un traumatisme de trahison | Michael W. Regier, PhD

La plupart des gens associent leur traumatisme à un accident de voiture, à une catastrophe naturelle ou à des dommages psychologiques au combat. Aussi dévastateurs que soient ces types de traumatismes, il existe un autre type de traumatisme qui touche environ 70 pour cent des personnes. Ses symptômes ne sont pas différents d’un traumatisme physique ou de combat. Cela entraîne des problèmes relationnels, des problèmes de confiance et des dommages à la croissance personnelle, à moins que nous n’y faisons face et ne prenions des mesures pour y remédier. C’est ce qu’on appelle un traumatisme de trahison.

Voici 6 petits signes dont vous souffrez d’un traumatisme de trahison :

1. Cauchemars et terreurs nocturnes

Environ 60 pour cent des personnes traumatisées par une trahison font des cauchemars. Cela nuit à la qualité de votre sommeil et peut entraîner des problèmes de dépression et de concentration.

2. Éviter la famille et les amis

Parmi ceux qui subissent un traumatisme de trahison, 60 % évitent les amis et 60 à 70 % évitent la famille. Environ 60 à 70 pour cent ne se sentent pas aimables.

Les personnes qui ont subi un traumatisme de trahison ont souvent honte de parler de ce qui s’est passé et de la douleur qu’elles ressentent. Ils ont tendance à s’isoler, ce qui ne fait qu’aggraver le traumatisme.

3. Hypervigilance

L’hypervigilance est un autre symptôme courant du traumatisme de la trahison. Environ 60 à 70 pour cent d’entre eux en font l’expérience. L’hypervigilance est une analyse constante de l’environnement à la recherche de davantage de traumatismes. L’hypervigilance peut vous faire soupçonner que les autres vous feront du mal comme l’a fait le traître. Il devient difficile de faire confiance aux gens, ce qui ne favorise pas les relations saines.

4. Se sentir peu aimable

Environ 60 à 70 pour cent des gens ne se sentent pas aimables. Il est courant d’avoir l’impression que la trahison était de votre faute et que quelque chose ne va pas chez vous. Cela vous prive du soutien que des amis sûrs veulent vous apporter.

5. Trouble de stress post-traumatique (SSPT)

Environ 60 à 70 pour cent des personnes ayant subi un traumatisme de trahison répondent aux critères du trouble de stress post-traumatique (SSPT). Ce symptôme de traumatisme de trahison est débilitante et entraîne des problèmes de fonctionnement à la maison, à l’école ou au travail. Cela peut nuire aux relations et provoquer une dépression et une anxiété accablante.

6. Pensées suicidaires

Dernier point et extrêmement important, six personnes sur dix atteintes un traumatisme de trahison a des pensées suicidaires. Celui-ci me dérange. Cela dit tout sur les dommages causés par le traumatisme de la trahison à la volonté de vivre. C’est pourquoi vous devez sortir de l’ombre et demander de l’aide. Il existe d’autres symptômes de traumatisme de trahison : être facilement surpris, avoir des flashbacks et revivre le traumatisme encore et encore. Il existe également des symptômes physiques – un rythme cardiaque rapide ou des sueurs. Vous pourriez avoir du mal à vous souvenir des principales caractéristiques de l’événement traumatisant ou une perte d’intérêt pour des activités agréables.

Comme vous pouvez le constater, les symptômes du traumatisme de la trahison sont graves et peuvent mettre la vie en danger. Les ignorer peut être dévastateur pour vous et vos proches. J’ai fait venir un couple d’une soixantaine d’années. Il l’avait trahie une fois alors qu’ils avaient la trentaine, et parce qu’il refusait d’en parler, le souvenir de son traumatisme émotionnel était devenu secret. Trente ans plus tard, quelque chose qui lui rappelle la trahison réactive ses souvenirs traumatisants. Elle présentait de véritables symptômes de SSPT qui ont presque détruit leur mariage de 40 ans.

Voici 6 façons de guérir maintenant que vous connaissez les symptômes du traumatisme de la trahison et l’importance d’y faire face.

1. Donnez une voix à vos émotions traumatisantes

Vous avez besoin d’un endroit sûr pour parler de vos émotions. Vous devez faire l’expérience de ressentir l’empathie d’une autre personne pour vos émotions. Vous aurez besoin de l’empathie de la personne qui vous a trahi si vous lui faites à nouveau confiance.

2. Soyez ouvert sur vos émotions

Ouvrez les émotions douloureuses, en particulier à votre traître. Vous avez besoin de la confirmation qu’il vous aimera toujours et que vos sentiments comptent. Vous devez être capable de leur dire quand votre traumatisme est activé et de leur faire confiance pour vous aider à comprendre ce qui vous déclenche.

3. Thérapie de couple

Vous aurez probablement besoin d’une thérapie de couple si vous souhaitez réparer une relation avec un traître. Vous devrez apprendre à ne pas les attaquer lorsque vous en aurez le plus besoin. Ils n’ont pas besoin d’être sur la défensive et de vous dire qu’ils sont profondément désolés et qu’ils vous protégeront. La thérapie de couple centrée sur les émotions est efficace pour les couples qui ont subi un traumatisme de trahison.

4. Traitement ou thérapie des traumatismes

Vous pourriez avoir besoin d’un traitement spécialisé en traumatologie. Il existe des formes spécialisées de psychothérapie pour les traumatismes. L’EMDR et le Brain Spotting sont tous deux très efficaces. Le biofeedback EEG s’est également révélé très efficace pour guérir les symptômes d’un traumatisme.

5. Autorégulation

Il est crucial d’apprendre à autoréguler vos émotions traumatisantes. Passer du temps quotidiennement à méditer en pleine conscience peut vous aider à apprendre à ressentir et à abandonner votre mémoire émotionnelle traumatisante. Apprendre à respirer, ressentir et lâcher prise sans réfléchir est essentiel au succès de la pleine conscience.

6. Vous n’êtes pas votre traumatisme

Votre traumatisme de trahison est un souvenir émotionnel non guéri. Cela ne définit pas qui vous êtes. Cela n’a rien à voir avec le fait que vous soyez aimable. Il est important de ne pas se définir par ce qui s’est passé. Presque tout le monde peut comprendre avoir été trahi d’une manière ou d’une autre.

Vous vous souvenez probablement à quel point cela vous a fait mal lorsqu’un petit ami du lycée vous a quitté. Vous avez probablement été triste, blessé et en colère pendant des semaines ou des mois. Mais avec le temps, la douleur s’est dissipée et vous avez lâché prise et trouvé d’autres personnes avec qui vous connecter. Les effets paralysants et accablants du traumatisme de la trahison auraient pu durer des mois ou des années.

Vous n’êtes pas obligé de vivre avec la douleur qui accompagne ces événements traumatisants. Vous devez comprendre comment identifier, affronter et guérir les traumatismes de la trahison. Le traumatisme de la trahison est un sujet qui est souvent mis sous le tapis. Et c’est dangereux !

Maintenant que vous savez comment reconnaître ses symptômes et comment guérir, vous serez bien équipé pour franchir des étapes critiques vers la guérison.

Dr Michael Regier est psychologue clinicienne, conseillère conjugale et coach de direction avec plus de 30 ans d’expérience pour aider les couples à réparer des mariages malheureux et à créer un amour éternel. Lui et sa femme Paula sont les auteurs du livre « Connexion émotionnelle : l’histoire et la science de la prévention des conflits et de la création de l’amour pour la vie ».