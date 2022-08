6 personnes sont mortes, dont une mère et son fils à naître après le crash de Fiery LA

6 personnes, dont une mère et un enfant à naître, sont mortes après qu’un conducteur ivre s’est enfoncé dans la circulation à Windsor Hills en Californie.

La nuit dernière, les médias sociaux ont été recouverts d’une vidéo d’un naufrage insensé qui s’est produit à Los Angeles. Dans la vidéo, il se passe tellement de choses que vous pouvez à peine prêter attention à la vidéo dans son intégralité. L’épave qui s’est produite à Windsor Hills a montré une voiture roulant à pleine vitesse et pénétrant directement dans la circulation, laissant une scène enflammée. Peu de temps après que la vidéo soit devenue virale, les nouvelles de Los Angeles ont révélé que 6 personnes étaient mortes dans l’accident.

Les autorités ont révélé que 6 personnes avaient été tuées, dont une mère enceinte et son fils à naître. Une femme qui a été interviewée pour les nouvelles a révélé qu’elle se trouvait à la station-service près de l’intersection et qu’un bébé a été éjecté d’une autre voiture et a atterri directement à côté d’elle à la station-service.

6 personnes sont mortes, dont une mère et un fils à naître après un accident enflammé à Los Angeles impliquant un conducteur ivre.

Alors que l’enquête est toujours en cours, nous obtenons lentement plus de détails sur l’accident. Selon ABC7, la police a arrêté le conducteur de l’accident qui a survécu mais ne divulgue pas le nom pour le moment. Une femme qui prétendait être une amie du conducteur qui a causé l’accident a été interrogée par KTLA.

L’amie a décidé de renverser tout le thé sur ce qui a conduit à l’accident, y compris que son amie était ivre au moment de l’accident et venait de finir de se disputer avec son petit ami. Plusieurs vies ont été perdues et bien d’autres ont changé à jamais à cause de la décision irresponsable d’une personne de conduire en état d’ébriété. Vous pouvez regarder l’interview complète ci-dessous.