6 personnes sont mortes dans un accident impliquant un seul véhicule près de Barrie, selon la police

Barrie, Ont. la police a déclaré que six personnes étaient mortes dans un accident de voiture tôt dimanche et qu’il s’agirait des mêmes personnes portées disparues quelques heures plus tôt.

L’accident impliquant un seul véhicule s’est produit dans le secteur de McKay Road et de Simcoe County Road 27, au sud-ouest de Barrie, selon Jennett Mays, porte-parole du service de police de Barrie. Un agent a trouvé le véhicule vers 2 heures du matin

Les six personnes ont été retrouvées mortes sur le site de l’accident, a déclaré Mays. La police n’a pas publié les noms et les âges exacts.

Quatre hommes et deux femmes, tous au début de la vingtaine, ont été portés disparus à la police vers 20 heures samedi.

“On pense que les occupants étaient les six personnes disparues de samedi soir”, a déclaré Mays, ajoutant que les proches étaient en train d’être informés.

La police avait publié samedi des rapports sur les personnes disparues concernant les six personnes sur les réseaux sociaux, mais a depuis supprimé ces messages.

La police essaie de reconstituer ce qui a conduit à l’accident

La police tente de déterminer ce qui s’est passé avant l’accident et ce qui y a conduit, a déclaré Mays.

“Ce sera une enquête complexe et elle se poursuivra dans les prochains jours”, a-t-elle déclaré.

Mays n’a pas voulu dire si l’alcool avait été un facteur dans l’accident. “Il y a une enquête en cours qui examinera ce qui s’est passé et ce qui y a conduit”, a-t-elle déclaré. “Je ne voudrais pas spéculer sur ce qui a pu y conduire à ce point.”

Selon Mays, personne n’avait signalé l’accident et un officier est venu sur les lieux, a-t-elle déclaré.

Des agents de l’unité de la circulation de la police de Barrie, ainsi que des agents de son unité d’enquête, restent sur les lieux. Toute personne ayant des informations sur l’accident est invitée à contacter la police de Barrie.

Crash “choquant et horrible”, déclare le maire

Le maire de Barrie, Jeff Lehman, a déclaré que l’accident était une “tragédie choquante et horrible” et il a exhorté les habitants à se rassembler autour des familles qui ont perdu des êtres chers.

“En tant que parent moi-même, c’est le pire cauchemar. Les six familles de notre ville qui sont dévastées ce matin ont besoin de toute notre compassion et de notre soutien, Barrie”, a déclaré Lehman sur Twitter.

Lehman a ajouté que les membres de la famille et les amis des six personnes décédées auront besoin de soutien.

Dans une interview accordée à CBC Toronto, Lehman a déclaré que six familles de Barrie avaient été «déchirées» dimanche. La ville et ses habitants ont le cœur brisé ainsi que les familles et leur cœur va vers eux, a-t-il déclaré.

“Mon message principal aujourd’hui pour les gens est simplement d’essayer de donner aux familles votre compassion mais aussi votre respect et votre espace et de comprendre qu’ils viennent de recevoir les pires nouvelles possibles. Et nous devrons les soutenir dans les jours à venir”, a-t-il déclaré.

Lehman a déclaré qu’il avait été informé par les services d’urgence dimanche matin de l’accident, mais qu’il ne s’était pas rendu sur les lieux lui-même. Il a été en contact avec la police et les pompiers. Il a exhorté les habitants à ne pas spéculer sur la cause de l’accident.

Il a noté qu’il y avait eu une vague de soutien pour les familles et de nombreuses histoires partagées sur les six sur les réseaux sociaux. Il a dit qu’il est clair que les six jeunes ont touché de nombreuses vies.

“C’est difficile à comprendre. Je pense que la communauté elle-même est sous le choc aujourd’hui”, a-t-il déclaré. “Il est très, très clair qu’ils vont nous manquer cruellement.”

“Une si triste journée pour notre communauté”, déclare le chef des pompiers

Le chef des pompiers de Barrie, Cory Mainprize, a déclaré que la nouvelle marquait “un si triste jour pour notre communauté” et il a exprimé ses condoléances au nom du service d’incendie.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a également présenté ses condoléances sur Twitter.

“Au nom de tous les Ontariens, je tiens à exprimer mes plus sincères condoléances aux proches de ces six jeunes”, a écrit Ford sur Twitter. “Nous vous portons tous dans nos cœurs pendant cette période de douleur indescriptible.”

