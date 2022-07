6 personnes meurent après qu’une tempête provoque un carambolage sur l’autoroute du Montana

Six personnes sont mortes après qu’une tempête de poussière alimentée par des rafales de vent dépassant 60 mph a provoqué un carambolage sur l’Interstate 90 dans le Montana, ont annoncé les autorités.

Vingt et un véhicules se sont écrasés vendredi soir et le sergent de la patrouille routière du Montana. Jay Nelson a déclaré que les autorités pensaient que la météo en était la cause.

“Il semble qu’il y ait eu des vents violents, provoquant une tempête de poussière avec une visibilité nulle”, a-t-il déclaré.

Bien que la patrouille routière n’ait pas eu de décompte immédiat du nombre de blessés, Nelson a déclaré que des ambulances supplémentaires devaient être appelées depuis Billings pour aider.

Le gouverneur Greg Gianforte a déclaré sur Twitter: « Je suis profondément attristé par la nouvelle d’un accident de masse près de Hardin. Veuillez vous joindre à moi dans la prière pour élever les victimes et leurs proches. Nous sommes reconnaissants à nos premiers intervenants pour leur service.

Le procureur général du Montana, Austin Knudsen, qui supervise la patrouille routière, a déclaré dans un communiqué: «La patrouille routière du Montana est sur les lieux avec d’autres premiers intervenants et enquête sur l’incident. Nous publierons plus d’informations dès qu’elles seront disponibles et appropriées par respect pour les vies perdues et leurs proches.

“Mes prières accompagnent toutes les personnes touchées par les événements tragiques de la tempête de poussière dans le comté de Big Horn aujourd’hui”, a ajouté Knudsen.

L’incident s’est produit à 5 kilomètres à l’ouest de Hardin. Une vidéo de The Billings Gazette montrait des centaines de semi-remorques, de camping-cars et de voitures reculés sur des kilomètres le long des deux voies en direction est de l’autoroute.

Les racines de la tempête de poussière remontent à plusieurs heures, lorsque des tempêtes ont surgi dans le centre-sud du Montana entre 13 h et 14 h et ont lentement commencé à se déplacer vers l’est, selon Nick Vertz, météorologue du National Weather Service à Billings.

Ces tempêtes ont déclenché une veille d’orage violent qui a couvert Hardin et d’autres parties du Montana du milieu de l’après-midi jusqu’à 21 heures vendredi. Les météorologues ont prévu le potentiel de grêle isolée de la taille d’un quart, de rafales de vent dispersées jusqu’à 75 mph (121 km/h) et d’éclairs fréquents.

Un soi-disant “flux sortant” – ou une onde de vent produite par les tempêtes mais qui peut se déplacer plus vite qu’eux – a volé vers l’est/sud-est à environ 30 miles (48 kilomètres) avant les tempêtes, a déclaré Vertz.

Une rafale de vent de 40 mph (64 km/h) a été enregistrée à l’aéroport voisin du comté de Big Horn à 16h15. L’accident a été signalé à la patrouille routière à 16h28.

Lors de la lecture suivante de la station météorologique de l’aéroport à 16h35, les rafales avaient atteint 62 mph (100 km/h). Une autre lecture 20 minutes plus tard a enregistré une rafale de 64 mph (103 km/h).

Le vent a facilement ramassé de la poussière – un produit des températures récentes dans les années 90 et à trois chiffres au cours de la semaine dernière – et a réduit la visibilité à moins de 1/4 mile (0,4 kilomètre).

“S’ils ont levé les yeux dans le ciel pendant qu’ils sont à Hardin, ils n’ont probablement pas vu grand-chose de ce à quoi vous penseriez pour un nuage d’orage, peut-être même pas grand-chose du tout”, a déclaré Vertz. “C’était juste une rafale de vent qui est en quelque sorte apparue de nulle part.”

Alors que les premiers intervenants tentent de dégager l’épave, le météorologue a déclaré qu’ils peuvent s’attendre à être à l’abri des vents supplémentaires et de l’activité orageuse.

“Cela devrait être une nuit relativement claire et calme pour eux”, a-t-il déclaré.

Stefanie Dazio, Associated Press