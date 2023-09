6 personnes inculpées après qu’une femme ait été retrouvée morte dans un coffre à l’extérieur du spa de Géorgie

Cinq adultes et un mineur ont été inculpés de meurtre après qu’une femme de 70 livres – battue et souffrant de malnutrition pendant des semaines – ait été découverte morte dans le coffre d’un véhicule cette semaine, a annoncé jeudi la police géorgienne.

La victime, qui n’a pas été publiquement identifiée, est originaire de Corée du Sud et est venue aux États-Unis cet été pour rejoindre un groupe religieux, selon un déclaration du service de police du comté de Gwinnett.

« Les individus accusés se sont présentés comme appartenant aux ‘Soldats du Christ' », a indiqué la police.

La police du comté de Gwinnett enquête mercredi sur la scène du crime où un corps a été retrouvé dans une voiture à Duluth, en Géorgie. WXIA

La cause du décès de la femme fait toujours l’objet d’une enquête, mais le bureau du médecin légiste « estime que la malnutrition pourrait être un facteur contributif », a indiqué la police.

Les mandats d’arrêt indiquent que la femme a été affamée et battue pendant des semaines avant de mourir. La police pense que la famine a commencé le 3 août, mais on ne sait pas immédiatement quand elle est décédée.

Eric Hyun, 26 ans, de Suwanee, Géorgie ; Gawom Lee, 26 ans, Joonho Lee, 26 ans, Juoonhyum Lee, 22 ans, et Hyunji Lee, 25 ans, sont tous originaires de Lawrenceville, en Géorgie, et ont été accusés de meurtre, de séquestration, de falsification de preuves et de dissimulation de la mort d’autrui, a indiqué la police.

Un jeune de 15 ans a également été inculpé.

On ne savait pas jeudi soir s’ils avaient des avocats.

L’enquête sur le corps dans le coffre a débuté mardi, a indiqué la police.

Les détectives pensent que Hyun a garé le véhicule mardi dans une entreprise à Duluth qui fait la publicité de services pour les spas coréens. La police a déclaré que l’entreprise ne semblait pas liée au décès.

Hyun a ensuite appelé un parent pour venir le chercher et a été emmené dans un hôpital d’Atlanta pour y être soigné pour des blessures non liées, a indiqué la police.

À l’hôpital, Hyun a demandé au parent de récupérer un objet personnel dans la voiture. Le proche de Hyun a ensuite trouvé ce qui semblait être un corps dans le coffre et a appelé le 911 mardi soir, a indiqué la police.

La découverte de la victime a incité les enquêteurs à exécuter un mandat de perquisition dans une maison non constituée en société de Lawrenceville associée à Hyun, a indiqué la police.

« Les détectives pensent que c’est dans le sous-sol de cette maison que le crime a eu lieu », a indiqué la police.

Les enquêteurs, selon la police, pensent que tous les suspects associés aux crimes présumés sont en détention.