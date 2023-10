6 pays sur 3 continents accueilleront : NPR

basculer la légende Gaston Brito/AP

La Coupe du Monde de la FIFA 2030 se déroulera dans six pays – sur trois continents – pour célébrer le 100e anniversaire du tournoi de football, a indiqué l’organisation. annoncé mercredi.

Le Maroc, le Portugal et l’Espagne font partie d’une candidature combinée pour accueillir la plupart des matches, tandis que l’Uruguay, le Paraguay et l’Argentine ont une candidature combinée pour organiser trois matches, un dans chaque pays.

Le tout premier match de la Coupe du monde a eu lieu en Uruguay, dans sa capitale, Montevideo, en 1930.

Montevideo accueillera également une « célébration unique du centenaire », a indiqué la FIFA.

« En 2030, nous aurons une empreinte mondiale unique, trois continents – l’Afrique, l’Europe et l’Amérique du Sud – six pays – l’Argentine, le Maroc, le Paraguay, le Portugal, l’Espagne et l’Uruguay – accueillant et unissant le monde tout en célébrant ensemble le beau jeu, le centenaire et de la Coupe du Monde de la FIFA », a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino.

La Coupe du monde 2026 se déroulera dans des villes des États-Unis, du Canada et du Mexique, pour la première fois dans trois pays hôtes.

Les préparatifs ont déjà commencé pour la Coupe du Monde de la FIFA 2034 et l’Arabie Saoudite a annoncé il fera une offre pour l’héberger.