6 pays rejoindront les BRICS à partir du 1er janvier de l’année prochaine. Ils sont…

Le groupe des BRICS invitera six pays à devenir membres à part entière, a déclaré cet après-midi le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Ces pays sont l’Égypte, l’Éthiopie, l’Iran, l’Argentine, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite, et rejoindront le Brésil, la Russie, la Chine, l’Inde et l’Afrique du Sud, a déclaré M. Ramaphosa, ajoutant que l’adhésion prendrait effet le 1er janvier de l’année prochaine.

« Nous avons un consensus sur la première phase de ce processus d’expansion des BRICS », a déclaré M. Ramaphosa à Johannesburg. « Nous avons décidé d’inviter la République argentine, la République arabe d’Égypte, la République fédérale démocratique d’Éthiopie, la République islamique d’Iran, la Le Royaume d’Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis deviendront membres à part entière… »

« L’adhésion prendra effet à partir du 1er janvier 2024 », a-t-il précisé.

« Nous apprécions les intérêts des autres pays dans l’établissement d’un partenariat avec les BRICS et avons chargé nos ministres des Affaires étrangères de développer davantage le modèle de partenariat des BRICS et la liste des pays potentiels (qui souhaitent rejoindre le groupe) », a-t-il ajouté.

LIRE | Vidéo : Au sommet des BRICS, le Premier ministre remarque le drapeau indien sur le sol, il fait ceci

S’exprimant immédiatement après l’annonce de M. Ramaphosa, le Premier ministre Narendra Modi, qui est à Johannesburg pour assister au sommet des BRICS, a souhaité la bienvenue aux six nations et s’est engagé à travailler avec les autres nations pour continuer à ajouter des nations qui expriment leur intérêt à les rejoindre.

« Je profite de cette occasion pour accueillir ces six nations au sein des BRICS… et je félicite les dirigeants et les peuples de ces nations. L’Inde entretient des liens étroits, des liens historiques avec chacun de ces pays et je crois que nous travaillerons ensemble pour une nouvelle ère. de coopération et de prospérité.

Des sources en Inde ont déclaré à l’agence de presse PTI India qu’elle avait pris l’initiative de forger un consensus pour sélectionner de nouveaux membres à ajouter aux BRICS. Mercredi, le Premier ministre a souligné le plein soutien de l’Inde en présentant des suggestions visant à élargir la coopération entre les membres.

LIRE |L’Inde prend la tête de la recherche d’un consensus sur l’expansion des BRICS (rapport)

Les suggestions comprenaient un appel à la coopération dans l’exploration spatiale, un appel lancé quelques heures après que l’Inde soit devenue le quatrième pays – après les États-Unis, la Chine et la Russie – à réussir un atterrissage en douceur sur la surface lunaire.

« L’Inde soutient pleinement l’élargissement du nombre de membres des BRICS et se réjouit de parvenir à un consensus dans ce domaine », a déclaré le Premier ministre, tout en plaidant également en faveur d’une réforme des institutions financières multilatérales, l’Organisation mondiale du commerce, « a-t-il déclaré.

L’expansion des BRICS a été un domaine d’intérêt majeur lors de ce sommet et plus de 20 pays ont déjà demandé leur adhésion à part entière. Les appels à l’expansion ont également été soutenus par le président chinois Xi Jinping, qui a déclaré : « Nous devons… accélérer le processus d’expansion des BRICS… pour mettre en commun nos forces (et) notre sagesse afin de rendre la gouvernance mondiale plus juste et équitable. »

Avec la contribution du PTI