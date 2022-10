6 pays européens conviennent d’intensifier la coopération anti-drogue

AMSTERDAM (AP) – Six pays européens se sont engagés vendredi à renforcer leur coopération transfrontalière et à travailler plus étroitement avec l’Amérique latine dans la lutte contre le crime organisé, en particulier les barons de la drogue qui se battent pour le contrôle du marché lucratif de la cocaïne.

Les Pays-Bas, la Belgique, l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne ont pris cet engagement lors d’une réunion de ministres et de responsables à Amsterdam, une ville touchée par la violence liée à la drogue ces dernières années.

Le ministre belge de la Justice, Vincent Van Quickenborne, sait de première main jusqu’où les gangs criminels iront pour protéger leur entreprise de plusieurs milliards d’euros (dollars). Il a été placé sous protection le mois dernier après que quatre personnes soupçonnées d’avoir participé à un complot ourdi par des criminels présumés de la drogue pour l’enlever ont été arrêtées aux Pays-Bas.

“Je pense que nous sommes entrés dans une nouvelle phase, une nouvelle phase appelée narco-terrorisme, une phase où les narco-terroristes tentent de déstabiliser la société et de prendre leur emprise sur la société”, a déclaré Van Quickenborne à l’Associated Press. “Et bien sûr, nous ne permettrons jamais à nos pays de devenir des narco-États comme vous les voyez parfois en Amérique latine.”

Interrogé sur le complot d’enlèvement, il a déclaré : « Cela a été une période très difficile pour moi, en particulier pour ma famille ; ma femme et mes enfants”

Dans une déclaration de clôture, les pays se sont engagés à renforcer les ports et la sécurité maritime, à réprimer les modèles commerciaux criminels, à renforcer leur utilisation de la technologie dans la lutte contre le crime organisé et à améliorer la coopération internationale.

“Les criminels ne connaissent pas les frontières, nous devons donc travailler ensemble”, a déclaré Van Quickenborne à l’issue de la réunion à laquelle ont également participé des représentants des agences de police et de justice de l’Union européenne Europol et Eurojust ainsi que des responsables de la Commission européenne.

Amsterdam, la capitale des Pays-Bas, a connu une série de succès de la pègre ces dernières années, notamment le meurtre du journaliste spécialisé dans le crime Peter R. de Vries et d’un avocat représentant un témoin dans une enquête sur des meurtres de gangs.

Les Pays-Bas et la Belgique abritent les principaux ports de Rotterdam et d’Anvers, deux des principaux points d’entrée de la cocaïne en Europe. Plus de 214 tonnes de drogue ont été saisies en Europe en 2020, soit une augmentation de 6 % par rapport à l’année précédente, et les experts de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies estiment que cette quantité pourrait atteindre 300 tonnes cette année.

Avec une valeur marchande estimée à 10,5 milliards d’euros en 2020 et environ 3,5 millions de citoyens européens déclarant en avoir consommé au cours de l’année écoulée, la cocaïne est la deuxième drogue la plus consommée dans l’UE après le cannabis.

L’expansion du marché de la cocaïne s’est accompagnée d’une montée de la violence et de la corruption dans l’UE, avec une concurrence féroce entre les trafiquants entraînant une augmentation des homicides et des intimidations.

“Le crime organisé traverse au sens propre et figuré toutes nos frontières”, a déclaré la ministre néerlandaise de la Justice Dilan Yeşilgöz-Zegerius dans un communiqué.

« Dès qu’il fait trop chaud pour les trafiquants de drogue dans le port de Rotterdam, ils se déplacent vers Anvers ou Hambourg et vice versa. Ce faisant, ils menacent et intimident tout ce qui nous est cher afin de favoriser leurs pratiques illégales », a-t-elle ajouté.

L’écrivain d’Associated Press Mike Corder à La Haye, aux Pays-Bas, a contribué.

Aleksandar Furtula, Associated Press