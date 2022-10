6 passages à niveau rail-route du comté de Putnam recevront des améliorations en matière de sécurité – Shaw Local

La Commission du commerce de l’Illinois a approuvé un accord obligeant la Norfolk Southern Railway Company à remplacer les crossbucks existants et les dispositifs d’avertissement automatiques désuets à six passages à niveau dans le comté de Putnam.

L’entreprise installera de nouveaux dispositifs et circuits d’avertissement automatiques à la borne kilométrique ferroviaire Ks-174.79 dans les rues McNabb, McCoy, Main et Division à Granville, Hennepin Street à Mark et St. Paul Street près de Granville.

Le coût total combiné des nouveaux dispositifs automatiques aux six passages à niveau est estimé à 2 324 967 $.

Le personnel de l’ICC a recommandé que le Fonds de protection des passages à niveau soit utilisé pour payer jusqu’à 95 % des coûts de conception et d’installation des signaux, sans dépasser 2 208 721 $.

NS paiera tous les coûts restants de conception et d’installation des signaux ainsi que tous les coûts d’exploitation et d’entretien futurs des nouveaux dispositifs d’avertissement.

“Assurer la sécurité des piétons, des automobilistes et des employés des chemins de fer à proximité et autour des voies ferrées est une priorité absolue pour l’ICC”, a déclaré le commissaire de l’ICC, Michael T. Carrigan. « L’allocation de fonds pour la protection des passages à niveau permet d’aller de l’avant avec d’importants projets de sécurité ferroviaire comme ceux-ci, et c’est une victoire pour tous ceux qui utilisent les passages à niveau.

Tous les travaux doivent être achevés dans les 18 mois suivant la date de la commande.