6 passagers renvoyés chez eux après COVID positif

Six passagers naviguant sur l’aventure des mers de Royal Caribbean International, qui est partie de Nassau samedi, ont été testés positifs pour COVID-19, Lyan Sierra-Caro, porte-parole de Royal Caribbean, a confirmé à USA TODAY vendredi.

Les tests sont revenus dans le cadre des tests de routine de fin de croisière, offerts par courtoisie par la compagnie de croisière, car la plupart des passagers doivent prouver qu’ils ont un test négatif pour rentrer chez eux. Les voyageurs voyageant vers les États-Unis depuis des destinations internationales sont tenus de présenter une preuve d’un test COVID négatif ou une preuve qu’ils se sont rétablis du virus au cours des trois derniers mois.

« Ces invités ont été mis en quarantaine puis retestés avec un test PCR pour confirmer leur diagnostic », a déclaré Sierra-Caro. Des tests PCR et antigéniques étaient proposés aux passagers, en fonction de leur destination. Les tests qui sont revenus positifs étaient des tests rapides, et ces passagers ont été retestés jeudi ou vendredi avec un test PCR, qui est plus fiable.

Tous les passagers à bord d’Adventure of the Seas n’ont pas été informés des cas de COVID-19 à bord. Des contacts proches, ont été alertés et ont subi un test PCR. Vendredi, le reste du navire sera alerté par une annonce du capitaine, selon Sierra-Caro.

Le navire est actuellement amarré à Freeport, sur l’île de Grand Bahama, où de nombreux passagers ont débarqué pour des activités telles que des excursions à terre. En règle générale, selon Sierra-Caro, une annonce comme celle-ci sera faite une fois que les passagers retourneront à bord du navire avant le départ. Le navire doit débarquer à Nassau samedi, concluant un voyage de sept nuits avec des escales sur l’île privée de Royal Caribbean, Perfect Day à CocoCay, Cozumel, au Mexique et sur l’île de Grand Bahama.

« Quatre des invités, qui ne voyagent pas ensemble, sont vaccinés, trois sont asymptomatiques et un présente des symptômes bénins », a déclaré Royal Caribbean dans un communiqué fourni par Sierra-Caro. « Deux des invités, qui font partie du même groupe de voyage, sont des mineurs non vaccinés et asymptomatiques. »

Pour naviguer sur Adventure of the Seas, les passagers de 16 ans et plus doivent être entièrement vaccinés contre le COVID-19 et subir un test négatif avant l’embarquement. Les enfants de moins de 16 ans doivent également être testés négatifs avant l’embarquement. Tous les membres d’équipage à bord sont entièrement vaccinés.

Les passagers testés positifs et leurs contacts étroits ont été mis en quarantaine immédiatement après avoir reçu les résultats des tests. Vendredi, les six passagers et leurs groupes de voyageurs rentreront de Freeport, où le navire est amarré.

Sierra-Caro a noté que les passagers seront évacués médicalement et emmenés de porte à porte du navire à la maison via un transport privé vers un avion privé, puis chez eux. Le transport sera gratuit pour les passagers.

La compagnie de croisière demande aux passagers positifs au COVID de se mettre en quarantaine pendant 14 jours à la maison et de parler avec leurs médecins.

Pour les autres personnes à bord du navire, la croisière restera normale sans exigence de mise en quarantaine. Le navire transporte à son bord 1 182 passagers et 900 membres d’équipage, dont ce journaliste.

« Notre équipe de sécurité a déjà fait tout cela et a contacté tous les contacts proches qui répondaient à ces critères », a déclaré Sierra-Caro. Tous les contacts étroits ont été testés négatifs et les résultats des tests PCR ont été livrés vendredi matin.

Royal Caribbean n’a pas encore confirmé si les cas sont de la variante delta hautement transmissible, mais poursuit l’enquête, selon Sierra-Caro.

Les vaccins COVID-19 sont très efficaces, mais ils ne sont pas efficaces à 100 %. Cela signifie qu’un petit pourcentage de personnes qui sont complètement vaccinées obtiendront toujours le COVID-19 si elles sont exposées au virus qui le cause, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Cependant, les personnes vaccinées qui ont des infections à poussées sont beaucoup moins susceptibles de tomber gravement malades ou de mourir.