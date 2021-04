Peijun Ma et son mari ont dû marquer l’équipe au début de la pandémie, alternant leur travail dans un laboratoire de recherche avec le temps passé à s’occuper de leur fils de 6 ans dont l’école a été fermée en raison de la crise du COVID-19.

Puis en juin, l’employeur de Ma a ouvert une garderie pour le personnel.

«C’est très important», dit Ma, qui avait auparavant dû attendre que son mari rentre à la maison avant de se rendre au Broad Institute de Cambridge, dans le Massachusetts, où elle a travaillé sur ses recherches postdoctorales jusqu’à minuit. « Nous avons pu envoyer mon fils là-bas pour que je puisse avoir des heures de travail régulières. »

L’installation était une offre temporaire pour aider les employés à traverser la pandémie, et le fils de Ma est maintenant de retour à l’école. Mais Ma dit: « J’espère vraiment que nous pourrons l’avoir à nouveau cet été. »

Les bureaux qui ont fermé pendant la pandémie de COVID-19 sont sur le point de rouvrir bientôt lorsque les vaccins seront déployés dans tout le pays. Mais de nombreux employés ne sont pas intéressés à retourner au même environnement de travail qu’ils ont laissé derrière eux il y a un an, selon le septième indice annuel de la famille moderne Bright Horizons, qui a été donné exclusivement à USA TODAY.

Au lieu de cela, ils veulent que leurs entreprises offrent plus de services à leurs enfants. Ils attendent de la flexibilité dans leurs horaires de travail. Et dans certains cas, ils veulent un déplacement permanent du bureau vers le travail à domicile.

«Nous travaillons à domicile ou vivons au travail», déclare Maribeth Bearfield, directrice des ressources humaines de Bright Horizons. Si les employés étaient généralement capables de fonctionner, «nous savons aussi que nous avons besoin d’aide … pour pouvoir le faire de la bonne façon. Je pense donc que les employés attendent de leurs employeurs qu’ils fournissent plus qu’ils ne l’ont jamais fait. «

Près de 6 parents sur 10 qui ont commencé à travailler à domicile au début de la pandémie veulent continuer à le faire, selon le rapport. Près de la moitié souhaitent travailler à distance en cas d’urgence, tandis que 41% souhaitent pouvoir travailler à distance quand ils le souhaitent.

Les employés avaient déjà commencé à exiger davantage au cours de la dernière décennie, des services de santé mentale au soutien familial. Mais Bearfield dit que la pandémie a amplifié et accéléré le besoin de telles ressources, et les employeurs qui ne les offrent pas pourraient être perdants face aux entreprises qui le font.

«La rétention est un problème, le roulement est un risque énorme», dit-elle. Les employeurs réfléchissent donc à ce qu’il faut « faire pour s’assurer que nous fournissons aux employés et en particulier aux parents qui travaillent le soutien dont ils ont besoin. »

Les parents veulent de l’aide avec les enfants au-delà de la pandémie

Lorsque les écoles et les garderies ont fermé pendant la crise du COVID-19, de nombreux parents ont eu du mal à jongler avec le travail tout en s’occupant de leurs enfants.

Aujourd’hui, même si les écoles accueillent les élèves de nouveau, 46% des parents qui travaillent veulent que leur employeur offre des services de garde d’enfants de manière cohérente ou en cas d’urgence. Et ils ne veulent pas seulement que leurs enfants soient supervisés. Parmi les parents qui travaillent, 27% souhaitent que leurs employeurs fournissent un soutien scolaire, tandis que 26% souhaitent que le tutorat et d’autres services aident à préparer leurs enfants à l’université.

Amanda Fallon, directrice principale des relations d’entreprise chez Genentech, est de retour au bureau, déposant ses fils de 4 ans et 8 mois à la garderie située sur le campus de l’entreprise.

Même avant la pandémie, Genentech permettait aux employés de travailler à domicile en cas de besoin. Et une pause pendant la journée de travail où il n’y a pas de réunions est toujours en place.

Fallon dit que si jamais elle passait à un autre emploi, elle voudrait des ressources similaires.

«Avant de rejoindre Genentech, je n’avais pas d’enfants, donc ce n’était pas forcément quelque chose auquel je pensais», dit Fallon à propos des divers avantages. « Mais maintenant que j’ai eu cette expérience et que j’ai eu tout ce soutien … ce serait quelque chose que je demanderais à n’importe quel autre employeur de fournir. »

Les femmes, les personnes de couleur se sentent moins soutenues par les employeurs

Un soutien psychologique plus important peut également être nécessaire. Plus de 9 parents qui travaillent sur 10 s’inquiètent de tout ce à quoi ils font face mentalement. Dans les mois à venir, 38% affirment que leur charge mentale continuera d’être une préoccupation.

Dans l’ensemble, 80% des personnes interrogées ont déclaré que leurs employeurs ont donné aux travailleurs ce dont ils avaient besoin pour faire face à leurs défis pendant la pandémie.

Mais tout comme la crise du COVID-19 a révélé des inégalités en matière de santé, d’emploi et de finances qui relèvent du sexe et de la race, les femmes et les personnes de couleur étaient plus susceptibles de dire qu’elles recevaient un soutien insuffisant que leurs homologues blancs.

Parmi les mères qui travaillent, 77% ont déclaré que leur employeur les soutenait, comparativement à 85% des pères qui travaillaient. Pendant ce temps, 82% des parents blancs ont estimé que leurs employeurs étaient compréhensifs, contre 77% des mères et des pères latinos et 72% des parents noirs.

De plus, 82% des parents blancs ont déclaré que leurs employeurs leur avaient donné les ressources dont ils avaient besoin, contre 74% des parents latinos et 69% des parents noirs qui pensaient la même chose.

