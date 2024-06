6 options de sucre naturel pour savourer des friandises estivales sucrées

Si vous avez prévu des aventures cet été, la dernière chose dont vous voulez vous soucier est de surveiller la quantité de sucre raffiné que vous consommez. Un régime idéal ne contient pas plus de 10 % de calories provenant du sucre ajouté, ce qui équivaudrait à 12 cuillères à café pour un apport moyen de 2 000 calories. Cela ne veut pas dire que vos desserts d’été doivent être ennuyeux.

Les alternatives naturelles au sucre sont un excellent moyen d’adoucir vos friandises estivales tout en ajoutant des bienfaits pour la santé. Lisez la suite pour voir nos six meilleurs choix à essayer aujourd’hui. Vous pourriez être surpris du nombre que vous en avez déjà dans votre garde-manger.

Que sont les substituts du sucre ?

Avant d’aborder les alternatives au sucre, il est important de préciser que le sucre n’est pas intrinsèquement mauvais pour toi. C’est vital pour votre santé. Votre corps transforme les glucides en glucose, une forme de sucre, et c’est la principale source d’énergie pour maintenir votre corps en mouvement et votre cerveau en bon état de fonctionnement. Malgré ce que préconisent certaines tendances alimentaires populaires, sans glucides ni sucres, vous pouvez rencontrer des problèmes de santé et des symptômes tels qu’un manque d’énergie, des problèmes de sommeil et un brouillard cérébral.

L’objectif ne doit pas être d’éviter le sucre mais d’en consommer le bon types de sucre. Une grande partie de l’alimentation américaine d’aujourd’hui est composée de sucres ajoutés, qui sont transformés et raffinés pour ajouter une douceur intense sans trop de substance. Le sucre blanc ultraraffiné et le sirop de maïs à haute teneur en fructose sont des ingrédients courants dans les sodas, les pâtisseries, le pain et les condiments. Ceux-ci sont livrés rapidement dans votre circulation sanguine sans ajouter d’autres valeurs nutritionnelles en cours de route. Consommation excessive de ces sucres peut entraîner de graves complications de santénotamment l’hypertension artérielle, le diabète et la stéatose hépatique.

Vous pouvez trouver la quantité de sucres ajoutés sur l’étiquette nutritionnelle et sur la liste des ingrédients de tout aliment. Plus le sucre ajouté est haut dans la liste des ingrédients, plus il y a de sucre dans le produit. Les sucres ajoutés portent de nombreux noms différents, tels que cassonade, édulcorants de maïs, sirop de maïs, dextrose, fructose, glucose, sirop de maïs à haute teneur en fructose, sirop de malt, maltose et saccharose.

En revanche, les sucres naturels ne sont pas raffinés ou sont peu transformés et se trouvent naturellement dans de nombreux aliments. Des fruits contiennent du fructose, par exemple, mais ils sont également riches en fibres, offrant une combinaison équilibrée de nutriments à votre corps. Chéri et sirop d’érable sont naturellement sucrés mais aussi riches en minéraux, vitamines et antioxydants.

Il existe également divers édulcorants naturels et substituts du sucre que vous pouvez ajouter aux aliments et aux boissons pour leur apporter une douceur sans les inconvénients des sucres raffinés. Des exemples de ces sucres alternatifs comprennent les alcools de sucre comme le sorbitol, les édulcorants artificiels comme l’aspartame et les édulcorants naturels comme la stévia.

Les meilleures alternatives naturelles au sucre

Voici la bonne nouvelle : si vous souhaitez réduire votre consommation de sucre, vous disposez encore de nombreuses options pour conserver le sucré. Vous trouverez ci-dessous six des meilleures alternatives naturelles au sucre que vous pouvez ajouter à votre alimentation à la place des sucres raffinés.

Chéri

Le miel est apprécié depuis longtemps non seulement pour sa douceur naturelle mais aussi pour sa valeur nutritionnelle. Il est fabriqué par les abeilles à partir du nectar des plantes lors du processus de pollinisation et contient une gamme de composés végétaux bénéfiques et d’antioxydants.

Les miels bruts et plus foncés, peu transformés, sont notamment riches en flavonoïdes et en acides phénoliques. Ceux-ci offrent Beaucoup d’avantages, notamment des effets positifs sur la santé cardiovasculaire, gastro-intestinale et respiratoire. Il a même été démontré réduire les allergies saisonnières.

sirop d’érable

Un autre édulcorant naturel populaire, le sirop d’érable, a pris sa place sur de nombreuses crêpes. Si vous réduisez votre consommation de sucre, vous voudrez peut-être sauter les crêpes mais conserver le sirop, qui est produit à partir de la sève d’érables à sucre.

En effet, le sirop d’érable, comme le miel, contient des antioxydants et des minéraux qui peuvent être bénéfique pour votre santé. Il a été démontré que bon nombre des composés uniques présents dans le sirop d’érable aident à combattre le cancer et le diabète. Le plus foncé le sirop d’érablemoins il est raffiné et plus il peut offrir de tels avantages.

Stévia

Si vous n’êtes pas fan de la saveur du sirop d’érable ou du miel mais que vous souhaitez tout de même adoucir les boissons et les recettes, la stévia est une excellente alternative naturelle au sucre à essayer. Cet édulcorant est fabriqué à partir de la plante Stevia et il est 200 à 400 fois plus sucré que le sucre de table.

En tant que substitut du sucre, la stévia est non nutritive, ce qui signifie qu’elle ne contient presque pas de calories. Cela ajoute de la douceur sans grand chose d’autre, et c’est peut-être exactement ce que vous recherchez lorsque vous réduisez votre consommation de sucre. La stévia a également été corrélé à une réduction de la glycémie et du cholestérol. Gardez à l’esprit que de nombreux produits à base de stévia sur le marché contiennent d’autres ingrédients transformés ou alcools de sucre, il est donc important de faire vos recherches avant de les utiliser.

Fruits en purée

Si vous recherchez une forme de sucre plus équilibrée sur le plan nutritionnel, il est difficile de battre les fruits crus. Les fibres alimentaires présentes dans les fruits crus facilitent la digestion et ralentit le métabolisme du sucre, réduisant ainsi les pics de glycémie que vous pourriez observer à cause des jus de fruits ou des additifs sucrés. Manger des aliments riches en fibres peut également vous aider réduisez votre apport calorique total et réduisez votre risque de maladie cardiaque.

Les fruits en purée vous procurent bon nombre des mêmes avantages et peuvent servir d’édulcorants à ajouter à d’autres aliments. La compote de pommes remplace les œufs dans de nombreuses recettes, par exemple, et les baies en purée constituent un excellent ajout au yaourt nature non sucré.

Fruit du moine

Le fruit du moine est un autre sucre alternatif à base de plantes. Celui-ci est extrait du fruit du moine, également connu sous le nom de luo han guo, un petit fruit rond que l’on trouve couramment en Asie du Sud-Est. Bien que le fruit du moine lui-même contienne du fructose et du glucose, ceux-ci sont en réalité retiré lors de l’extraction processus, créant un édulcorant non nutritif qui est environ 100 fois plus sucré que le sucre de table.

Le fruit du moine est relativement nouveau sur le marché, il nécessite donc une étude plus approfondie pour déterminer tous ses bienfaits potentiels pour la santé. La recherche sur d’autres édulcorants non nutritifs montre des résultats prometteurs en termes de gestion du poids et lutter contre le diabète. Les mogrosides naturellement sucrés contenus dans les fruits du moine contiennent des antioxydantsce qui peut contribuer à la santé immunitaire et à la prévention du cancer.

Jus de fruit

Le jus de fruit est un édulcorant naturel que vous pouvez boire seul ou ajouter à d’autres boissons ou condiments ou même utiliser en cuisine. Le jus de fruit à 100 % est une bien meilleure option que le sucre de table raffiné ou le sirop de maïs à haute teneur en fructose, car le jus de fruit est naturel et non transformé. Ça aussi contient beaucoup de vitamines et de nutriments.