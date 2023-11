6 novembre | Les États-Unis poussent à une pause humanitaire dans la guerre entre Israël et le Hamas alors que Blinken effectue des voyages surprises

11h41, le 6 novembre 2023

Le pape François a dénoncé l’antisémitisme, la guerre et le terrorisme dans un discours écrit qu’il a partagé lundi. François a d’abord rencontré des rabbins européens au Vatican et devait prononcer le discours, mais il a déclaré qu’il n’allait « pas bien » et a refusé de le lire.

“Une fois de plus, la violence et la guerre ont éclaté dans cette Terre bénie du Très-Haut, qui semble continuellement assaillie par l’ignominie de la haine et le choc mortel des armes”, a écrit François dans son discours, décrivant la guerre d’Israël contre le Hamas qui a maintenant vu des milliers de personnes. de victimes des deux côtés depuis le 7 octobre.

Francis, 86 ans, a également abordé une vague de manifestations antisémites, de vandalisme et de critiques générales à l’égard d’Israël, qui se multiplient aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Autriche et dans d’autres pays.

Il a déclaré que sa première pensée et ses prières vont « avant tout à tout ce qui s’est passé au cours des dernières semaines », faisant référence à la guerre entre Israël et le Hamas et à la crise humanitaire qui a suivi à Gaza. “La propagation des manifestations antisémites, que je condamne fermement, est également très préoccupante”, a-t-il ajouté.

Le pontife a déclaré que les croyants en Dieu sont appelés à construire « la fraternité et à ouvrir des chemins de réconciliation pour tous ».

