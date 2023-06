6 nouvelles fonctionnalités dans la fonctionnalité Pixel Watch de juin

La ligne téléphonique Pixel n’est pas le seul produit matériel Google à voir une baisse de fonctionnalités aujourd’hui. Google propose également plusieurs nouvelles fonctionnalités à la Pixel Watch qui couvrent tout, du suivi de l’oxygène sanguin (!), La nouvelle application Spotify, les alertes de fréquence cardiaque, etc.

Suivi de l’oxygène sanguin

Pour le June Pixel Watch Feature Drop, Google active enfin le capteur d’oxygène sanguin (SpO2) qui est sur la montre depuis son lancement en octobre dernier. Vous l’avez probablement oublié, mais nous savions à l’époque qu’il existait un capteur SpO2, seul Google ne faisait pas grand-chose avec. Ils ont dit qu’ils l’utilisaient dans le cadre du suivi du sommeil et espéraient l’utiliser plus tard. Bien, ce moment est venu.

Avec le suivi SpO2 sur la Pixel Watch, votre appareil portable affichera enfin votre oxygène sanguin pendant le sommeil. Cette mesure est utilisée pour mesurer la qualité de votre sommeil et pourrait révéler des tendances au fil du temps qui ont un impact sur votre santé globale.

Notifications de fréquence cardiaque élevée et basse

La Pixel Watch peut désormais établir des seuils haut et bas à surveiller, puis vous avertir si votre fréquence cardiaque dépasse ou descend en dessous de ceux-ci. Comme avec SpO2, il s’agit d’une tentative de découvrir des tendances ou de vous faire savoir que quelque chose ne va pas.

Pause automatique pendant l’exercice

Vous en avez assez d’appuyer manuellement sur le bouton de pause pendant une pause d’entraînement aux toilettes ou si vous vous arrêtez pendant quelques minutes ? Ces jours seront bientôt derrière vous, grâce à la pause automatique qui fait son chemin sur votre Pixel Watch. Cela devrait fonctionner avec la course, la marche, le vélo et peut-être d’autres. Le suivi de l’entraînement devrait également reprendre automatiquement une fois que vous avez repris les choses.

Application Spotify

Google l’a déjà annoncé sur Google I/O et le livre maintenant – Spotify a lancé sa nouvelle application sur Wear OS et votre Pixel Watch. Yay pour plus d’applications. Remarque : Cela indiquait précédemment que la nouvelle application WhatsApp était là, mais elle n’est pas encore tout à fait prête.

Nouvelles langues de l’Assistant Google

Google a étendu la prise en charge de Wear OS de Google Assistant à l’italien, au portugais, au suédois, au polonais et à l’espagnol.

Le bracelet métallique Pixel Watch est arrivé

Vous vous souvenez des groupes de métal de la Pixel Watch dont nous avions entendu parler en octobre de l’année dernière lors de son lancement ? Pour l’instant, nous ne parlons que du groupe Metal Links à 199 $ qui était affiché dans le matériel promotionnel et avait même une page Google Store, mais qui n’a jamais été mis en vente. C’est ici!

Le nouveau bracelet Metal Links pour la Pixel Watch sera disponible le 16 juin en Brushed Silver ou Matte Black. Vous pouvez l’acheter ici.

Comme tous les Pixel Feature Drops, ce matériel devrait commencer à être déployé aujourd’hui et pourrait prendre des jours ou des semaines pour arriver sur votre montre.

// Google