6 mythes sur la perte de poids démystifiés par un diététiste du Michigan

Les conseils ne manquent pas pour les personnes souhaitant perdre du poids et améliorer leur alimentation.

Malheureusement, certains de ces trucs et astuces sont inexacts, obsolètes et/ou nécessitent quelques nuances. C’est pourquoi Allegra Picano, diététicienne chez Henry Ford Health, basée à Détroit, a cherché à proposer une poignée de mythes sur la nutrition pour arrêter d’y croire.

Henry Ford Health a publié la liste plus tôt ce mois-ci pour aider les habitants du Michigan qui auraient pu prendre des résolutions liées à la nutrition alors que le calendrier passait à 2024. Elle comprenait des sujets tels que le comptage des calories, les effets de la consommation d’œufs et l’importance du petit-déjeuner.

“Bien que certains conseils nutritionnels antérieurs puissent permettre une perte de poids à court terme, ils ne sont pas durables”, a déclaré Picano, qui a étudié la diététique à la Michigan State University et travaille pour Henry Ford Health depuis 2021. “D’autres règles nutritionnelles ont été réfutées alors que nous J’ai mieux compris comment différents aliments soutiennent notre santé.

Entre autres choses, le meilleur conseil de Picano à ceux qui améliorent leur alimentation est le suivant : “Retournez à l’essentiel”.

« Nous savons que les fruits, les légumes, les protéines maigres, les grains entiers et les graisses saines sont tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie saine », a-t-elle déclaré. “S’en tenir à cela et être cohérent, c’est cela qui vous donnera le plus de succès à long terme.”

Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des mythes mis en avant par Picano et ses recommandations associées pour améliorer votre alimentation :

Mythe : il faut compter ses calories

L’idée selon laquelle il faut compter les calories pour perdre du poids n’est pas exacte, a déclaré Picano. S’il est vrai que perdre du poids nécessite généralement de manger moins de calories que vous n’en brûlez, l’accent devrait être mis davantage sur vos choix alimentaires que sur le nombre de calories.

Par exemple, un avocat contenant 200 calories de graisses saines et de fibres est meilleur que les mêmes calories provenant d’un sac de chips. Il peut également y avoir des jours où votre niveau d’activité nécessite plus de carburant sous forme de calories que d’autres.

“Compter les calories, mesurer votre alimentation et devoir planifier les choses de manière obsessionnelle à l’avance, ce n’est pas une option très durable”, a-t-elle déclaré.

Mythe : Le régime idéal est faible en gras ou en glucides

Les aliments considérés comme « faibles en gras » ou « réduits en gras » ne sont pas nécessairement meilleurs pour perdre du poids. Dans de nombreux cas, la réduction des matières grasses signifie moins de saveur, qui est ensuite compensée par du sucre ou du sel supplémentaire.

Il existe également des graisses saines provenant de sources telles que l’huile d’olive, les avocats, les noix et les graines, qui sont utiles pour fabriquer des hormones, isoler les organes et alimenter votre cerveau et votre cœur. Au lieu de vous concentrer sur les aliments faibles en gras, vous devriez limiter les aliments riches en graisses saturées.

De la même manière, avec les régimes faibles en glucides, Picano a déclaré qu’il était préférable d’être sélectif avec vos glucides plutôt que de les éliminer. Elle recommande du pain à grains entiers, des pâtes et du riz brun pour remplacer les produits à base de farine blanche raffinée.

« Chaque fois que vous supprimez un groupe alimentaire complet, votre corps va en souffrir un peu », a-t-elle déclaré. “Il est toujours préférable de faire les choses avec modération et de vraiment examiner les types de glucides ou de graisses que vous consommez ainsi que la taille des portions.”

Mythe : Le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée

Vous avez peut-être entendu dire que le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée pour perdre du poids. Ce n’est pas nécessairement le cas.

Si votre faim augmente au point de devoir trop manger à l’heure du déjeuner, c’est une bonne idée de prendre un petit-déjeuner. Mais si vous n’avez tout simplement pas faim le matin et que cela ne vous pousse pas à trop manger, Picano a déclaré qu’il n’y avait rien de mal à ne pas se forcer à prendre un petit-déjeuner.

« De nombreuses études montrent que prendre un petit-déjeuner est une chose positive, ce n’est vraiment pas une cause pour laquelle nous prenons un petit-déjeuner ; il s’agit plutôt d’une association selon laquelle les personnes qui ont tendance à prendre un petit-déjeuner ont également d’autres habitudes saines, comme s’entraîner régulièrement ou manger plus de fruits et légumes », a-t-elle déclaré.

Alors que certains pensent que prendre un petit-déjeuner est un mécanisme nécessaire pour « relancer votre métabolisme », Picano a déclaré que ne pas prendre de petit-déjeuner si vous n’avez pas faim ne nuira pas à votre métabolisme.

Mythe : les œufs sont mauvais pour la santé

Les œufs étaient autrefois associés à un risque accru d’hypercholestérolémie et de maladies cardiaques, bien que Picano ait déclaré qu’il est désormais largement admis que le cholestérol présent dans les aliments n’a pas d’impact sur le taux de cholestérol dans le sang.

Les œufs sont une excellente source de vitamines, de protéines et de graisses saines, et Picano a déclaré que vous pouvez en manger deux en toute sécurité par jour.

Mythe : La caféine est mauvaise pour la santé

Avec modération, la caféine peut être bénéfique pour la santé en réduisant le risque de diabète de type 2, de maladies cardiaques, de certains cancers, de la maladie de Parkinson et de dépression.

Picano a déclaré que la plupart des gens peuvent boire en toute sécurité jusqu’à 400 milligrammes de café par jour. Pour rappel, une tasse de café contient entre 70 et 140 milligrammes.

Si vous essayez de perdre du poids, vous n’êtes pas obligé d’arrêter le café. Au lieu de cela, limitez la crème fouettée et les crémiers qui peuvent être riches en sucre. Si vous souhaitez ajouter de la saveur, Picano recommande de sucrer avec de la cannelle ou du cacao.

Mythe : les smoothies et les jus de fruits sont la solution

Il peut sembler plus pratique d’obtenir vos portions de fruits et légumes via un smoothie ou un jus de fruit. Cependant, Picano a déclaré que le processus de décomposition de ces aliments en une forme plus liquide élimine en fait certains des nutriments précieux comme les fibres.

Manger des fruits et légumes solides vous offre les avantages alimentaires des fibres, notamment une sensation de satiété plus longue, car il faut plus de temps à votre système digestif pour les décomposer.

Si vous remplacez votre repas par un smoothie, vous risquez d’avoir à nouveau faim plus rapidement, ce qui n’est pas idéal lorsque vous essayez de perdre du poids.

Quels que soient vos objectifs de perte de poids, Picano a déclaré que c’était une bonne idée de commencer par de petits changements et de s’y tenir avant d’en ajouter d’autres. Il est important d’avoir une alimentation équilibrée, de faire de l’exercice, de gérer le stress et de dormir suffisamment, mais effectuer un changement trop important à la fois conduit souvent à un retour aux habitudes antérieures.