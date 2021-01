Au moins six personnes ont été tuées et plus de 100 soignées par des médecins après une fuite d’azote liquide dans une usine de transformation alimentaire de l’État américain de Géorgie, ont annoncé jeudi des responsables locaux.

L’incident s’est produit à l’usine Prime Pak Foods à Gainesville, dans le comté de Hall.

Un porte-parole du Northeast Georgia Health System a déclaré que plusieurs personnes recevaient des soins d’urgence, avec au moins 10 personnes hospitalisées.

On nous a demandé de quitter l’église où 130 employés ont été envoyés pour surveillance après la fuite. Ils sont en cours de vérification maintenant. Un homme nous a dit qu’il allait bien, mais beaucoup craignent d’avoir des ennuis pour avoir parlé de cet incident. @wsbtv pic.twitter.com/npAp6sEOzc – Nicole Carr (@NicoleCarrWSB) 28 janvier 2021

Quatre pompiers font partie des personnes admises à l’hôpital et trois personnes sont dans un état critique, ont déclaré des responsables de la santé.

Au moins 130 personnes ont été soignées dans une église voisine et les élèves d’une école primaire ont reçu l’ordre de s’abriter à l’intérieur. La police a dit aux gens d’éviter la zone et des routes locales sont fermées.

Lyman Hall Elem est à l’abri en raison d’une fuite d’azote dans une usine de volaille voisine. Les étudiants à l’intérieur / en sécurité. Fuite contenue / non aéroportée. La route du parc Memorial a été fermée temporairement alors que les responsables abordent la situation. Nous informerons les parents une fois que le refuge en place aura été levé. – Écoles du comté de Hall (@Hall_Schools) 28 janvier 2021

DÉTAILS À SUIVRE