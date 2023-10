6 morts et 38 blessés à Mumbai après qu’un incendie ait ravagé un immeuble résidentiel de 6 étages

Un incendie a ravagé vendredi un immeuble résidentiel de six étages, faisant au moins six morts et 38 autres blessés à Mumbai, la capitale financière et du divertissement de l’Inde, a déclaré un responsable des pompiers.

Huit camions de pompiers ont mis trois heures pour éteindre l’incendie dans le district de Goregaon West, a déclaré le pompier Ashok Tarapade. Les opérations de secours sont terminées et les blessés ont été transportés vers deux hôpitaux, a-t-il ajouté.

Selon les médias, l’incendie s’est déclaré dans certains magasins au rez-de-chaussée et la fumée a envahi certains étages. La cause de l’incendie est en cours d’investigation.

Le bâtiment a été construit en 2006 pour loger des personnes déplacées d’un bidonville de Mumbai et il ne disposait pas d’équipement de lutte contre l’incendie approprié, a déclaré le journal Hindustan Times citant le chef des pompiers Ravindra Ambulgekar.

La fumée s’est propagée dans le bâtiment par une gaine d’ascenseur, a-t-il précisé.

Les incendies sont fréquents en Inde, où les lois sur la construction et les normes de sécurité sont souvent bafouées par les constructeurs et les résidents.

En 2022, un incendie massif dans un immeuble commercial de quatre étages à New Delhi a tué au moins 27 personnes. En 2019, un incendie provoqué par un court-circuit électrique a ravagé un immeuble à New Delhi et tué 43 personnes.