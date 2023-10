Une bousculade au Kenya lors des célébrations marquant un jour férié annuel a tué au moins six personnes vendredi et en a blessé 100 autres, ont indiqué les autorités.

La bousculade s’est produite alors que des milliers de personnes luttaient pour entrer dans le stade Kericho, dans l’ouest du Kenya, à l’aube, a indiqué la police. Cette année, le stade a accueilli la Journée Mashujaa, qui signifie la Journée des héros en swahili.

LE CABINET KENYAN FAIT SON FEU VERT À LA FORCE DE MAINTIEN DE LA PAIX D’HAÏTI ; L’APPROBATION PARLEMENTAIRE TOUJOURS NÉCESSAIRE

Les responsables de la santé ont déclaré craindre une augmentation du nombre de morts.

Un caméraman des médias locaux présent sur les lieux a déclaré à l’Associated Press que « c’était comme une scène d’enfer ».

DES TOURISTES ÉTRANGERS ET UN GUIDE LOCAL TUÉS DANS UNE ATTAQUE AU PARC NATIONAL OUGANDAIS

« Les gens essayaient de s’enfuir mais comme il avait plu, ils restaient coincés dans la boue et les corps s’empilaient les uns sur les autres », a déclaré Festus Kirui. « Leurs chaussures étaient coincées dans la boue. Et on voit que ces gens ont beaucoup lutté pour essayer de s’en sortir. »

Le président William Ruto, qui s’est adressé à des milliers de personnes au stade environ quatre heures plus tard, n’a pas mentionné la bousculade. Il a plutôt consacré son discours à ses projets d’un système de santé universel.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Il n’était pas clair si Ruto était conscient de la bousculade lorsqu’il a prononcé son discours.