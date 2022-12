6 morts en Espagne alors qu’un bus plonge d’un pont dans la rivière

Six personnes sont mortes et deux ont été blessées après qu’un bus de passagers a quitté un pont et plongé dans une rivière débordante dans le nord-ouest de l’Espagne, ont annoncé dimanche les services d’urgence.

Deux survivants – le conducteur du véhicule, âgé de 63 ans, et une passagère – ont été sortis de la rivière par des pompiers avec une corde et emmenés dans des hôpitaux voisins avec divers degrés de blessures.

Le conducteur a été testé négatif pour l’alcool et les drogues, a déclaré un porte-parole de la police à Reuters.

Le porte-parole a ajouté que l’opération de recherche et de sauvetage autour du pont était maintenant terminée, tandis que les ingénieurs tentaient de trouver un moyen de récupérer en toute sécurité l’épave de la rivière Lerez.

Le fort courant et le débit élevé de la rivière en raison des fortes pluies qui ont balayé la région de Galice ont entravé les efforts pour récupérer les corps tout au long du week-end.

L’autocar de la compagnie Monbus circulait samedi soir entre les villes de Lugo et Vigo et s’était arrêté dans un centre pénitentiaire proche du lieu de l’accident.

Il a dérapé sur une route droite sur le pont pour des raisons qui restent obscures et a plongé dans l’eau dans une chute d’au moins 40 mètres (131 pieds) vers 21h30 heure locale (17h30 HNE).

Les services d’urgence ont d’abord été alertés par l’appel d’un passant qui a remarqué que la barrière de protection du pont avait été gravement endommagée. Peu de temps après, ils ont reçu un deuxième appel de l’intérieur du bus alors qu’il se remplissait d’eau.

La rivière est restée au-dessus de son seuil de débordement toute la nuit, obligeant les secouristes à suspendre l’opération pendant près de deux heures avant de reprendre dans la matinée.

Les autorités ont d’abord signalé un total de neuf personnes à bord du bus lorsqu’il est tombé, sur la base du témoignage du conducteur, bien que le nombre soit maintenant estimé à huit sur la base des rapports de personnes disparues déposés par des proches.

Le président régional de Galice, Alfonso Rueda, a pointé les “très mauvaises” conditions météorologiques comme l’une des causes possibles de l’accident.



