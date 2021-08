6 morts, dont des passagers de Holland America

Un avion de tourisme s’est écrasé jeudi dans le sud-est de l’Alaska, tuant les six personnes à bord, dont le pilote de l’avion, ont annoncé les garde-côtes américains. Les cinq passagers étaient des croisiéristes de la Holland America Line, a déclaré la compagnie de croisière sur Twitter.

« Un équipage d’un hélicoptère MH-60 Jayhawk de la base aérienne de la Garde côtière à Sitka a localisé l’épave à 14h37 et a descendu deux nageurs sauveteurs qui n’ont signalé aucun survivant », a déclaré la Garde côtière dans un communiqué.

Les garde-côtes ainsi que l’Alaska Wildlife Troopers, les Alaska State Troopers, le US Forest Service et le Ketchikan Volunteer Rescue Squad sont intervenus dans la zone de l’accident, selon une déclaration du ministère de la Sécurité publique de l’Alaska, fournie par l’agent d’information publique Austin McDaniel. Les garde-côtes ont découvert le site de l’accident dans « une zone montagneuse escarpée », poursuit le communiqué.

L’identité des personnes tuées dans l’accident n’a pas été immédiatement divulguée.

L’hydravion, un avion qui peut être soutenu par des flotteurs sur l’eau, est parti du monument national de Misty Fjords et « s’est écrasé près de Ketchikan, en Alaska, vers 11 h 19, heure locale aujourd’hui », a déclaré le porte-parole de la Federal Aviation Administration, Donnell Evans, à USA TODAY dans un communiqué. .

L’avion est parti de Misty Fjords et se dirigeait vers Ketchikan.

Les cinq passagers du vol provenaient du navire de croisière Holland America Line Nieuw Amsterdam, a indiqué la compagnie dans un communiqué. Holland America a exprimé ses condoléances sur Twitter jeudi soir.

« Nous pouvons confirmer qu’un hydravion transportant cinq invités de Nieuw Amsterdam a été impliqué dans un accident à Ketchikan, et il n’y a aucun survivant », a déclaré Holland America. « C’était une tournée indépendante non vendue par Holland America Line. Nos pensées et nos prières accompagnent la famille et les amis des victimes. »

Le navire s’est arrêté à Ketchikan jeudi et a retardé son départ dans l’après-midi après l’accident d’avion. La société a déclaré qu’elle mettait des services de conseil à la disposition des invités et de l’équipage.

Le Nieuw Amsterdam terminait une croisière de sept jours en Alaska au départ de Seattle samedi. Ketchikan est une destination de croisière populaire, et les passagers peuvent faire diverses excursions touristiques au port. Les plus populaires parmi eux sont les excursions au monument national de Misty Fjords, où les visiteurs peuvent voir des vallées glaciaires, des sommets enneigés et de nombreux lacs dans la région sauvage.

.

La Garde côtière a été la première sur les lieux, répondant jeudi matin à une alerte d’urgence émise par un avion de tourisme dans la région, a déclaré le premier maître de la Garde côtière Kip Wadlow à l’Associated Press.

Ce n’est pas le premier incident aérien qui se produit dans la région.

En 2019, deux avions et deux hydravions sont entrés en collision dans les airs, tuant six des 16 personnes à bord des deux avions. Ces avions transportaient également des passagers de navires de croisière.

L’avion impliqué jeudi, un de Havilland Beaver, appartenait à Southeast Aviation LLC, a déclaré Wadlow.

« Nos cœurs sont brisés par la perte de six personnes aujourd’hui », a déclaré Southeast Aviation LLC dans un communiqué partagé par le porte-parole Bri Kelly. « Nous pensons et pleurons les familles des cinq passagers et notre cher ami et pilote à bord de l’avion. Nous coopérons avec les premiers intervenants et les agences impliquées, notamment les garde-côtes américains, le National Transportation Safety Board et l’Alaska State Troopers. Nous partageons tous l’angoisse de cet incident tragique, et nos prières vont à tous ceux qui sont touchés. »

La société sur son site Web indique qu’elle propose des visites guidées du monument national de Misty Fjords et des sites d’observation des ours, ainsi que des vols nolisés vers d’autres communautés du sud-est de l’Alaska.

La FAA et le National Transportation Safety Board enquêteront.

Contribution : The Associated Press