6 morts après l’effondrement d’un immeuble dans la plus grande ville du Nigeria

ABUJA, Nigeria (AP) – Les autorités nigérianes ont cherché lundi à arrêter un promoteur immobilier après l’effondrement d’un immeuble de sept étages en construction dans un quartier chic de Lagos, la plus grande ville du pays, tuant au moins six personnes.

Pendant ce temps, le commissaire de Lagos pour la planification physique et le développement urbain a présenté sa démission à la suite de la tragédie de dimanche, au milieu d’une pression et d’une condamnation croissantes concernant les fréquents effondrements de bâtiments dans l’État.

Dans un communiqué avant de se retirer, Salako a déclaré que le promoteur du projet était responsable “d’avoir entrepris la construction sans permis d’urbanisme valide et d’avoir ignoré les avertissements officiels contre la poursuite”.

L’accident de dimanche s’est produit sur l’île Victoria, un quartier huppé de Lagos. Personne n’a encore été sorti vivant des décombres lundi après-midi, selon Ibrahim Farinloye de l’Agence nationale de gestion des urgences.

L’Agence de gestion des urgences de l’État de Lagos a initialement signalé que six personnes étaient coincées dans le bâtiment, mais les autorités craignent maintenant que ce nombre ne soit plus élevé.

Sur la route Oba Abiodun Oniru où la tour se dressait avant de s’effondrer, les habitants ont regardé les excavatrices fouiller les décombres à la recherche de vie. Les agents de santé sont restés prêts à offrir des soins aux éventuels survivants pendant que les forces de sécurité barricadaient la zone.

Le Nigéria a enregistré plus de 10 effondrements de bâtiments au cours de la dernière année. Lagos, une ville de plus de 20 millions d’habitants, est la plus touchée, enregistrant au moins six effondrements de ce type, notamment en novembre, lorsque plus de 40 personnes sont mortes lorsqu’un gratte-ciel encore en construction s’est effondré sur les travailleurs.

Les autorités nigérianes ont souvent été accusées soit de ne pas faire appliquer les réglementations en matière de sécurité des bâtiments dans tout le pays, soit de ne pas donner suite aux conclusions des commissions d’enquête sur de telles catastrophes.

Chinedu Asadu, Associated Press