6 morts après la collision d’un avion d’époque au salon de l’aéronautique de Dallas

DALLAS (AP) – Six personnes ont été tuées après que deux avions militaires historiques sont entrés en collision et se sont écrasés au sol samedi lors d’un spectacle aérien à Dallas, ont déclaré des responsables.

“Selon notre médecin légiste du comté de Dallas, il y a eu un total de 6 morts lors de l’incident du spectacle aérien Wings over Dallas d’hier”, a tweeté dimanche le juge du comté de Dallas, Clay Jenkins. Il a déclaré que les autorités continuaient à travailler pour identifier les victimes.

Le Boeing B-17 Flying Fortress et un Bell P-63 Kingcobra sont entrés en collision et se sont écrasés vers 13h20, a indiqué la Federal Aviation Administration dans un communiqué. La collision s’est produite lors du spectacle Commemorative Air Force Wings Over Dallas.

Plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont montré que l’avion de chasse semblait voler dans le bombardier, le faisant s’écraser rapidement au sol et déclenchant une grosse boule de feu et de fumée.

La sécurité des spectacles aériens – en particulier avec les avions militaires plus anciens – est une préoccupation depuis des années. En 2011, 11 personnes ont été tuées à Reno, Nevada, lorsqu’un P-51 Mustang s’est écrasé sur des spectateurs. En 2019, un bombardier s’est écrasé à Hartford, dans le Connecticut, tuant sept personnes. Le NTSB a alors déclaré qu’il avait enquêté sur 21 accidents depuis 1982 impliquant des bombardiers de la Seconde Guerre mondiale, entraînant la mort de 23 personnes.

The Associated Press