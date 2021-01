Pour des millions de survivants de coronavirus, c’est une question de plus en plus importante: quelle est la fréquence, la gravité et la durée des séquelles physiques et mentales de Covid-19? UNE nouvelle étude – considéré comme le plus important à ce jour dans lequel les médecins ont évalué les patients six mois après leur maladie – suggère que de nombreuses personnes souffriront de problèmes persistants tels que fatigue, insomnie, dépression, anxiété ou diminution de la fonction pulmonaire. L’étude de 1733 patients atteints de coronavirus qui sont sortis d’un hôpital de Wuhan, en Chine, l’épicentre d’origine de la pandémie, a révélé que plus des trois quarts d’entre eux présentaient au moins un symptôme six mois plus tard. «C’est l’une des premières publications qui décrit vraiment avec un certain niveau de détail les résultats à long terme chez un assez grand groupe de personnes», a déclaré le Dr Michael Peluso, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Californie à San Francisco, qui n’était pas impliqué dans l’étude. «Il documente ce que les personnes qui fournissent des soins cliniques aux patients Covid savent depuis un certain temps maintenant – qu’une grande proportion de personnes ont des conséquences à long terme sur la santé.»

L’étude, publiée vendredi dans la revue Lancet, impliquait des évaluations en personne de personnes qui avaient été admises à l’hôpital Jin Yin-tan pendant une période médiane de 14 jours du 7 janvier au 29 mai de l’année dernière. Les patients, dont l’âge médian était de 57 ans, ont subi des examens physiques, des tests de laboratoire et une mesure standard de l’endurance et de la capacité aérobie appelée test de marche de six minutes. Ils ont également été interrogés sur leur santé. Environ 350 d’entre eux ont également subi des tests de fonction pulmonaire, des tomodensitogrammes thoraciques et des échographies. Le problème le plus courant était l’épuisement continu ou la faiblesse musculaire, ressentis par 63% des patients. Environ un quart des patients ont signalé des difficultés à dormir et 23% ont déclaré avoir souffert d’anxiété ou de dépression. «Cela montre qu’une partie substantielle des personnes, bien plus élevée que ce à quoi vous vous attendez dans la population générale, présente des symptômes qui ont un impact», a déclaré le Dr Steven Deeks, professeur de médecine à l’Université de Californie à San Francisco, qui mène une étude sur les symptômes à long terme du coronavirus qui suivra les patients pendant jusqu’à deux ans. «Et surtout, il n’y a pas de cheminement spécifique, il y a plusieurs résultats différents qui se produisent: des problèmes de santé mentale, des problèmes pulmonaires et des problèmes de qualité de vie. Cela fournit une confirmation assez solide de ce que nous voyons tous. » Les chercheurs n’ont pas évalué la fonction cognitive ou neurologique des patients après six mois, l’une des nombreuses raisons pour lesquelles l’étude, bien que vaste, ne peut pas être considérée comme une image complète des symptômes de Covid à long terme. Il n’a pas non plus indiqué si les patients souffraient d’anxiété ou de dépression avant de contracter la maladie, bien qu’il ait signalé des conditions physiques antérieures telles que l’hypertension et le diabète.

L’étude portait sur des patients suffisamment malades pour être hospitalisés, mais dans la plupart des cas, ils n’étaient pas les plus gravement affaiblis. Environ 75% avaient besoin d’oxygène supplémentaire lors de leur hospitalisation, mais la grande majorité n’avait pas besoin de ventilateurs ni même d’oxygène nasal à haut débit, une méthode non invasive utilisée dans le traitement de l’insuffisance respiratoire.

Et la recherche n'incluait pas les personnes trop déficientes pour se présenter en personne ou pour participer aux entretiens six mois plus tard, comme les personnes atteintes de démence ou de psychose ou celles qui étaient immobiles à cause d'un accident vasculaire cérébral ou de blocages dans leurs poumons. Les résidents des foyers de soins ont également été exclus de l'étude, de même que les personnes qui avaient été réadmises à l'hôpital dans les mois suivant leur sortie.

«Certains des patients les plus malades ont été exclus, alors peut-être que certains des résultats rapportés seraient pires si ces patients étaient inclus», a déclaré le Dr Lauren Ferrante, médecin pulmonaire et de soins intensifs à la Yale School of Medicine qui n'a pas participé à l'étude. En général, les patients de l'étude qui avaient besoin d'un apport plus intensif en oxygène lors de leur hospitalisation étaient moins bien lotis six mois plus tard que les autres qui n'étaient pas aussi malades. Mais même ceux qui n'avaient pas eu besoin d'oxygène supplémentaire avaient du mal. Par exemple, 24% des personnes qui n'avaient pas reçu d'oxygène supplémentaire à l'hôpital ont obtenu un score inférieur à la normale dans la distance à laquelle elles pouvaient marcher pendant le test de six minutes, tandis que 29% des personnes ayant reçu une oxygénothérapie intensive ont obtenu un score aussi bas. Et dans le sous-ensemble de personnes qui ont effectué des tests supplémentaires de la fonction pulmonaire, les personnes les plus malades étaient plus susceptibles d'avoir des problèmes. Mais 22% de ceux qui avaient pu respirer seuls à l'hôpital avaient réduit le flux d'oxygène de leurs poumons vers leur circulation sanguine six mois plus tard. «Cela signifie que leurs poumons n'ont pas encore complètement récupéré», a déclaré le Dr Ferrante. «Le fait qu'ils voient ce problème chez un si grand nombre de personnes m'inquiète. Cela me fait craindre que ce problème ne disparaisse. » Les chercheurs ont également constaté que certaines personnes qui avaient une fonction rénale normale lors de leur hospitalisation présentaient des signes de diminution de la fonction rénale des mois plus tard.