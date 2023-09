6 mineurs tués et 15 autres coincés sous terre dans l’effondrement d’une mine d’or au Zimbabwe, rapportent les médias d’État

HARARE, Zimbabwe (AP) — Six personnes sont mortes dans l’effondrement d’une mine d’or au Zimbabwe, et 15 autres sont toujours piégées sous terre, selon les médias d’État.

La société d’État Zimbabwe Broadcasting Corporation a cité les propos du vice-ministre des Mines, Polite Kambamura, qui a déclaré que 34 mineurs avaient été pris dans l’effondrement de vendredi. Treize ont réussi à s’échapper.

La chaîne de télévision a déclaré samedi que des opérations de sauvetage étaient en cours à la mine Beyhose, dans la ville riche en or de Chegutu, à environ 100 kilomètres (60 miles) à l’ouest de la capitale, Harare.

La police et le ministère des Mines n’étaient pas joignables samedi pour commenter.

Les incidents d’effondrement de mines, impliquant souvent des mineurs artisanaux, sont monnaie courante dans ce pays d’Afrique australe riche en or, charbon et diamants. Ce pays de 15 millions d’habitants possède également les plus grandes réserves de lithium d’Afrique, un minéral très demandé à l’échelle mondiale en raison de son utilisation dans les batteries des voitures électriques.

Les parcs nationaux riches en minéraux du Zimbabwe, les mines abandonnées, les rivières et même les villes sont souvent envahis par des gens, y compris de jeunes enfants, cherchant à découvrir des gisements précieux – c’est l’une des rares activités économiques encore en cours dans un pays qui a subi des fermetures d’industries. une crise monétaire et un chômage endémique au cours des deux dernières décennies.

Les critiques imputent la mauvaise gestion économique et la corruption à l’effondrement d’une économie autrefois florissante et l’un des points forts de l’Afrique. Le gouvernement souligne deux décennies de sanctions imposées par les États-Unis suite à des allégations de violations des droits de l’homme.

The Associated Press