6 millions de livres empruntés pour chaque décès de Covid: un économiste calcule le prix terrifiant que le Royaume-Uni paie pour une pandémie

Donc, maintenant nous savons. Notre récompense pour avoir souffert 27 jours d’un verrouillage supplémentaire est un régime plus restrictif que celui auquel nous avons fait signe au revoir le 5 novembre.

Hormis les 1 pour cent chanceux qui vivent à Cornwall, sur l’île de Wight et dans les îles Scilly, l’introduction du système de paliers ne nous donnera plus de liberté pour rencontrer nos amis et notre famille.

Pour la deuxième fois cette année, on nous a vendu un cochon dans un poke. En mars, un blocage de trois semaines «pour aplatir la courbe» est devenu un blocage de trois mois et demi pour aplatir l’économie.

Nous avons maintenant un disjoncteur pré-Noël qui durera sans aucun doute jusqu’à Pâques. Si la plupart des pays ont besoin de réglementations plus strictes qu’auparavant, vous pourriez être pardonné de penser que le verrouillage actuel ne fonctionne pas. Mais il est.

Hier, il a même été annoncé que le nombre R du Royaume-Uni – le nombre moyen de personnes infectées par une personne infectée par le virus – était tombé en dessous de 1.

Christopher Snowden affirme que le gouvernement a “ dévasté ” la cinquième économie mondiale sur la base de “ projections douteuses ”

En effet, il est évident depuis des mois maintenant que chaque pays qui verrouille voit un délai d’une semaine ou deux avant que le nombre de nouveaux cas ne diminue. Mais quand ils tombent, ils tombent brusquement.

Pourtant, le gouvernement semble aveugle à cela, rongé par une volonté pathologique de promouvoir le verrouillage au détriment d’options moins coûteuses économiquement.

Bien entendu, il est vrai que le verrouillage est le moyen le plus efficace de réduire la transmission du virus en l’absence de vaccin. Mais où sont les analyses d’impact et les analyses coûts-avantages pour justifier ce qui a été fait au cours des huit derniers mois?

Le gouvernement a dévasté la cinquième économie mondiale sur la base de projections douteuses d’universitaires averses au risque dont les emplois sont sûrs quoi qu’il arrive.

Où sont les «pires scénarios raisonnables» pour le chômage, les faillites, la dette, la croissance économique et la santé mentale? Ils n’ont certainement pas été rendus publics. Oui, le gouvernement a suggéré de les publier la semaine prochaine, mais c’est des mois trop tard.

Car la vérité est que le gouvernement a regardé comme un fanatique aux yeux sauvages une seule maladie avec un taux de mortalité de 0,6% et un âge moyen au décès de 82 ans, et a jeté toutes les autres considérations au vent.

Combien de mois pouvons-nous encore prendre? Lorsque le verrouillage a commencé, de nombreux économistes étaient optimistes quant à la perspective d’une reprise en forme de V.

Le Royaume-Uni a enregistré aujourd’hui 16022 cas de coronavirus supplémentaires, une baisse de 20,9% par rapport aux 20252 la semaine dernière et une baisse de 8,7% par rapport aux 17555 d’hier.

Les 521 décès annoncés au cours des dernières 24 heures sont 1,9% plus élevés que les 511 vendredi dernier et 4,6% au-dessus du chiffre de 498 hier.

Un crash était inévitable lorsque le gouvernement a mis les entreprises en hibernation temporaire, mais il y avait des espoirs que la demande refoulée verrait l’économie rebondir à la fin du printemps.

Le printemps est venu et est allé et nous étions toujours en lock-out. Le deuxième trimestre a vu le PIB chuter de 20,4%, l’effondrement le plus marqué de l’économie depuis le Grand Gel de 1709.

Et lorsque les magasins et l’hôtellerie ont finalement rouvert en juillet, malgré un programme Eat Out to Help Out coûtant 849 millions de livres sterling, l’économie était encore 8,2% plus petite en septembre qu’elle ne l’était en février.

L’Office for Budget Responsibility (OBR) prévoit désormais une baisse du PIB de 10,6% à 12% en 2020, l’équivalent de la Grande Récession de 2008-09 survenue deux fois en un an. Pendant ce temps, l’OBR s’attend à ce que le chômage culmine l’année prochaine entre 5,1% et 11%, une estimation si large qu’elle n’a pas de sens.

Toutes les places sauf trois seront plongées dans les niveaux trois ou deux (indiqués en rouge et orange) lorsque la fermeture nationale de l’Angleterre se terminera mercredi.

Le véritable taux de chômage est masqué par un régime de congés qui, s’il n’est pas prolongé une troisième fois, prendra fin en mars prochain. Pour de nombreux travailleurs, en particulier ceux de l’industrie hôtelière vouée à l’échec, les congés sont devenus une allocation de chômage plaquée or. Ils n’auront pas de travail où retourner.

Quant aux finances publiques britanniques, dire qu’elles sont en ruines serait un euphémisme.

Au début de l’année, l’OBR prévoyait un emprunt net du secteur public de 55 milliards de livres sterling en 2020-2021.

En été, cela est passé à 322 milliards de livres sterling. Les dernières prévisions de l’OBR, publiées cette semaine, s’attendent à ce qu’elles atteignent 394 milliards de livres sterling. La dette supplémentaire de 339 milliards de livres sterling contractée pour faire face à Covid équivaut à 6 millions de livres sterling pour chaque personne décédée du virus.

La dette publique au total a franchi la barre des 2 billions de livres sterling pour la première fois et représentera 105% du PIB en 2020-2021, son niveau le plus élevé depuis les années 1950.

L’OBR s’attend à ce que la dette nationale atteigne 2,7 milliards de livres sterling d’ici quatre ans, ce qui est probablement optimiste étant donné que le Premier ministre est sur une frénésie de dépenses permanente, promettant récemment 16,5 milliards de livres supplémentaires pour l’armée, jusqu’à 100 milliards de livres sterling sur l’opération Moonshot. programme d’essais de masse et des milliards incalculables sur la réalisation d’émissions nettes de carbone zéro.

De tels niveaux d’emprunt gargantuesques ne sont vaguement soutenables que si les taux d’intérêt restent à des niveaux historiquement bas pendant de nombreuses années à venir, mais cela échappe en grande partie au gouvernement.

Et n’oublions pas que les faibles taux d’intérêt nécessaires se doublent d’une taxe furtive pour les épargnants.

Pendant ce temps, une grande partie de ce que l’on appelle l’emprunt est essentiellement de l’impression monétaire.

Jusqu’à présent cette année, la Banque d’Angleterre a évoqué 450 milliards de livres sterling par le biais de l’assouplissement quantitatif – le nom respectable pour avilir la monnaie – qu’elle prête au gouvernement en achetant des obligations.

Il y a certains économistes plus proches des «accros du déficit» qui nous assurent que le gouvernement a obtenu des taux d’intérêt bon marché sur les emprunts courants pour les dix ou 15 prochaines années.

Mais bien que cela soit vrai, il ne remet le problème qu’à la génération suivante. Comme l’a dit le grand économiste Milton Friedman, il n’existe pas de déjeuner gratuit.

Ne vous y trompez pas, dans cinq ans, notre économie sera plus petite qu’elle ne l’était au début de 2020.

Tout cela signifie que nous devons nous demander dans quelle mesure cela a pu être évité. Nos problèmes économiques ont-ils été principalement causés par le virus ou principalement par la politique gouvernementale?

Il est certain que beaucoup de gens seraient restés chez eux et auraient dépensé moins sans que le gouvernement ne les oblige à s’isoler, et nous aurions été touchés par une récession mondiale indépendamment de la politique intérieure.

La Suède et la Biélorussie ont évité les verrouillages, mais devraient néanmoins subir des baisses de leur PIB cette année de 3,8% et 3,4% respectivement.

Ce seraient de mauvais chiffres en temps normal, mais la zone euro chutera plus de deux fois plus et les pays avec les plus longs verrouillages, dont l’Espagne, la France et la Grande-Bretagne, verront un effondrement à deux chiffres.

Et si les membres de Sage peuvent être tenus responsables de nombreuses erreurs, il ne faut pas oublier que ce n’est pas leur travail de voir les choses en rond.

Leur travail est de maintenir le nombre de décès dus à ce virus aussi bas que possible – et cela signifie éloigner les gens les uns des autres.

Ils appelleront toujours les mesures les plus strictes, quelles que soient les conséquences économiques. Ils ne sont pas incités à faire autrement.

En fin de compte, c’est le travail du gouvernement d’équilibrer ces considérations avec les coûts pour la santé, la richesse et le bien-être de la population causés par les recommandations draconiennes de Sage. Et par cette mesure, ils ont échoué.