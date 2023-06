6 milliards de dollars supplémentaires d’armes américaines pour l’Ukraine après une « erreur comptable »

Le Pentagone dit qu’il a surestimé la valeur des armes qu’il a envoyées à l’Ukraine de 6,2 milliards de dollars – environ le double des premières estimations – résultant en un excédent qui sera utilisé pour les futurs programmes de sécurité.

Un examen détaillé de l’erreur comptable a révélé que le coût de remplacement était utilisé plutôt que la valeur comptable de l’équipement retiré des stocks, a déclaré la porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh.

Le Pentagone avait précédemment fait une annonce similaire, en mai, selon laquelle il avait surestimé la valeur des munitions, missiles et autres équipements d’environ 3 milliards de dollars, et ce chiffre pourrait augmenter avec une enquête plus approfondie. Mardi, Singh a déclaré que les calculs finaux montraient qu’il y avait une erreur de 3,6 milliards de dollars sur l’exercice en cours et de 2,6 milliards de dollars sur l’exercice 2022, qui s’est terminé le 30 septembre.

En conséquence, le ministère dispose d’argent supplémentaire à utiliser pour soutenir l’Ukraine alors qu’elle poursuit sa contre-offensive contre la Russie. Cela arrive alors que l’exercice fiscal touche à sa fin et que le financement du Congrès commençait à diminuer.

« Cela va simplement retourner dans le pot d’argent que nous avons alloué pour les futurs retraits d’actions du Pentagone », a déclaré Singh.

Le Pentagone a utilisé à plusieurs reprises l’autorité présidentielle de retrait pour retirer des armes, des munitions et d’autres équipements des étagères, afin qu’ils puissent arriver en Ukraine beaucoup plus rapidement que de passer par un processus d’achat.

Sur la base des estimations précédentes annoncées le 13 juin, les États-Unis avaient engagé plus de 40 milliards de dollars d’aide à la sécurité à l’Ukraine depuis l’invasion russe. En utilisant le nouveau calcul, les États-Unis ont en fait fourni moins de 34 milliards de dollars d’aide.

Les responsables n’ont pas été en mesure de donner le total exact du montant restant pour les prélèvements ou pour l’Initiative d’assistance à la sécurité de l’Ukraine, qui fournit un financement à plus long terme pour l’achat d’armes, y compris certains des plus grands systèmes de défense aérienne.

Les États-Unis ont approuvé quatre séries d’aides à l’Ukraine en réponse à l’invasion russe, pour un total d’environ 113 milliards de dollars, une partie de cet argent étant destinée au réapprovisionnement de l’équipement militaire américain qui a été envoyé en première ligne. Le Congrès a approuvé la dernière série d’aides en décembre, totalisant environ 45 milliards de dollars pour l’Ukraine et les alliés de l’OTAN. Alors que le paquet a été conçu pour durer jusqu’à la fin de l’exercice en septembre, beaucoup dépend des événements sur le terrain, en particulier à mesure que la nouvelle contre-offensive s’intensifie.

Le président Joe Biden et ses hauts responsables de la sécurité nationale ont déclaré à plusieurs reprises que les États-Unis aideraient l’Ukraine « aussi longtemps qu’il le faudra » pour repousser l’invasion russe. En privé, des responsables de l’administration ont averti les responsables ukrainiens qu’il y a une limite à la patience d’un Congrès étroitement divisé – et du public américain – pour les coûts d’une guerre sans fin claire.

Les membres du Congrès ont pressé à plusieurs reprises les dirigeants du département de la Défense sur la précision avec laquelle les États-Unis suivent leur aide à l’Ukraine pour s’assurer qu’elle ne fait pas l’objet de fraudes ou ne se retrouve pas entre de mauvaises mains. Le Pentagone a déclaré qu’il avait un « programme robuste » pour suivre l’aide lorsqu’elle traverse la frontière avec l’Ukraine et pour la surveiller une fois qu’elle est là, en fonction de la sensibilité de chaque système d’armement.

Singh a déclaré que l’erreur comptable n’affecterait pas la poursuite de l’acheminement de l’aide à l’Ukraine.

Presse associée