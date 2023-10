6 milliards de dollars de fonds iraniens gelés restent inutilisés à la suite de l’attaque du Hamas, selon Blinken

Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré dimanche que les 6 milliards de dollars de fonds iraniens qui devraient être dégelés dans le cadre de l’échange de prisonniers entre les États-Unis et l’Iran n’étaient pas dépensés, repoussant ainsi les suggestions selon lesquelles l’accord de l’administration Biden aurait pu contribuer aux récentes attaques du Hamas contre Israël.

« Les faits sont les suivants : aucun argent des contribuables américains n’a été impliqué », a déclaré Blinken sur « L’état de l’Union » de CNN. « Il s’agissait de ressources iraniennes que l’Iran avait accumulées grâce à la vente de son pétrole et qui étaient bloquées dans une banque en Corée du Sud. Ils ont depuis le premier jour, en vertu de notre loi et de nos sanctions, le droit d’utiliser cet argent à des fins humanitaires.

« D’un compte à un autre dans un autre pays pour faciliter cette utilisation », a poursuivi Blinken. « Pour l’instant, pas un seul dollar n’a été dépensé sur ce compte. »

Les commentaires de Blinken font suite aux attaques du groupe militant palestinien Hamas contre Israël samedi, qui ont fait des centaines de morts et des milliers d’autres blessés.

Soutenant qu’il n’existe encore aucune preuve montrant que l’Iran a dirigé les attaques contre Israël, Blinken a souligné la « longue relation » entre le pays et le Hamas.

« Il existe une relation de longue date entre l’Iran et le Hamas », a déclaré Blinken. « En fait, le Hamas n’existerait pas comme il l’est sans le soutien qu’il a reçu de l’Iran au fil des années. »

« C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons été résolument (…) contre l’Iran et son soutien aux terroristes et aux groupes terroristes au cours des dernières années de cette administration », a-t-il poursuivi.

Le mois dernier, l’administration Biden a accepté de débloquer 6 milliards de dollars de fonds iraniens gelés en échange de la liberté de cinq citoyens américains détenus injustement.

Ce faisant, l’administration Biden a accordé sa grâce à cinq Iraniens et a accordé une dérogation générale aux banques internationales pour permettre le transfert de 6 milliards de dollars du produit de la vente du pétrole iranien, gelé en Corée du Sud, vers une banque au Qatar.

Les fonds provenaient des ventes de pétrole iranien qui ont été gelées par les États-Unis lorsque les relations entre les deux pays se sont détériorées.

Les responsables américains ont déclaré que les fonds devaient être utilisés uniquement pour de la nourriture, des médicaments et d’autres biens humanitaires, un point que Blinken a souligné dimanche.

« Et, encore une fois, le compte est étroitement réglementé par le département du Trésor américain, il ne peut donc être utilisé que pour des choses comme de la nourriture, des médicaments, du matériel médical », a déclaré Blinken. « C’est de ça qu’il s’agit. »

L’accord a suscité des critiques, certains républicains affirmant que cette décision libérerait des ressources pour les dépenses militaires de l’Iran et son soutien au terrorisme.

Dans une interview séparée sur « Meet The Press » sur NBC dimanche, Blinken a été pressé de savoir si l’Iran avait utilisé d’autres fonds pour soutenir les attaques en prévision du dégel des fonds.

« L’Iran a malheureusement toujours utilisé et concentré ses fonds pour soutenir le terrorisme, pour soutenir des groupes comme le Hamas », a déclaré Blinken. « Et c’est ce qui s’est fait lorsqu’il y a eu des sanctions. C’est ce qui s’est fait alors qu’il n’y avait pas de sanctions. Et cela a toujours été une priorité. Et, encore une fois, je reviens à la proposition selon laquelle ces fonds ont toujours été, en vertu de la loi, à la disposition de l’Iran pour les utiliser à des fins humanitaires. »

